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Протест фанатов «Зенита» против Fan ID: баннер с колючей проволокой, досмотрами, дубинками и собаками

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«Нам не нужен Fan ID».

Важный элемент Суперкубка в Петербурге – протест болельщиков. Перед матчем фанаты «Зенита» на Вираже вывесили баннер против Fan ID.

На большом полотне – стадион, который закрыт бетонным забором с колючей проволокой и дозорными вышками. Охранники с дубинками и собаками ставят болельщиков к стенке для досмотра. И дети протягивают им Fan ID.

Потом под баннером растянули надпись «Stop Fan ID». А сами фанаты три минуты скандировали кричалку «Fan ID – убийца футбола». Баннер убрали только на пятой минуте.

Пик протеста против удостоверений болельщика на Суперкубке – перекличка «Нам не нужен Fan ID» между болельщиками «Зенита» и «Спартака». Закончилось это взаимными аплодисментами двух трибун – фанатов объединяет неприятие Fan ID.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; Ландскрона

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