Трансферная вселенная Агаларова: мог перейти в половину клубов РПЛ, возможно, интересовался даже «Ньюкасл»

В итоге Гамид – в Грозном.
Гамид Агаларов наконец-то ушел из «Уфы». В последние полгода Агаларова отправляли в половину клубов РПЛ (иногда – даже в зарубежные команды), а в итоге Гамид подписал контракт с «Ахматом». Трансфер подтвердил гендиректор грозненцев Ахмед Айдамиров.
Вспоминаем все инсайды о будущем лучшего бомбардира РПЛ.
9 ноября – Агаларов близок к переходу в «Динамо» (Иван Карпов)
Впервые конкретный вариант в медиа прозвучал в начале ноября. Иван Карпов сообщил, что Агаларов близок к переходу в «Динамо», а немного позже добавил, что «Уфа» хочет выручить за Гамида не менее 6 миллионов евро.
23 декабря – Агаларов может перейти в «Базель» (Sport24)
Ближе к Новому году Sport24 рассказал об интересе к Агаларову из Швейцарии. По информации Sport24, «Базель» контактировал с представителями «Уфы», но с официальным предложением мог выйти уже после продажи нападающего Артура Кабрала.
Шамиль Газизов подтверждал инсайд: «Базель» действительно интересуется, но официальных предложений не поступало ни от «Базеля», ни от других клубов».
В январе Кабрал перешел в «Фиорентину», но Агаларов до «Базеля» так и не доехал.
11 января – «Локомотив» хочет подписать Агаларова (Metaratings)
Metaratings сообщал, что «Локо» претендовал на форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева. После перехода Сергеева в «Зенит» москвичи переключились на Агаларова – якобы «Локо» планировал взять Гамида в аренду с правом выкупа.
5 мая – «Ньюкасл» следит за Агаларовым (Sport24)
По версии Sport24, «Ньюкасл» интересовался Агаларовым еще зимой (конечно, без официального предложения), а летом мог вернуться к варианту с российским нападающим.
10 мая – Агаларова предложили «Истанбулу» (Metaratings)
Новый инсайд от Metaratings – Агаларова предлагали «Истанбулу». Турки взяли время для размышлений.
30 мая – Агаларов интересен бельгийским клубам («Матч ТВ»)
Первое появление «Матч ТВ». «Предметный интерес к форварду проявляют несколько клубов из Бельгии. У 21-летнего нападающего есть варианты продолжения карьеры в РПЛ, но приоритетным остается вариант с переходом в зарубежную лигу»,– сообщал телеканал.
3 июня – «Краснодар» ведет диалог с Агаларовым («РБ Спорт»)
В начале июня «РБ Спорт» рассказал о переговорах «Уфы» и «Краснодара», отмечая, что у клуба Шамиля Газизова есть и другие предложения по Агаларову.
4 июня – «Сочи» интересуется Агаларовым («Евро-Футбол»)
Логичный инсайд: «Сочи» хочет заменить второго бомбардира РПЛ лучшим.
7 июня – Мурад Мусаев заинтересован в переходе Агаларова в «Сабах» (Eurostavka)
В прошлом сезоне Мусаев вытащил «Сабах» с последнего места чемпионата Азербайджана. Очевидно, в новом амбиции «Сабаха» будут выше.
Eurostavka сообщала не только об интересе «Сабаха», но и о возможном получении Агаларовым гражданства Азербайджана. «Скажите мне, кто говорит про гражданство Азербайджана? Не знаю, мы заявку на гражданство не подавали», –отвечал отец Гамида.
18 июня – на Агаларова претендуют «Краснодар», «Сочи» и «Ахмат». Также его может рассмотреть «Ростов» («РБ Спорт»)
И снова «РБ Спорт». «При определенных условиях возможность приобрести игрока готов изучить «Ростов», – утверждало медиа. При этом условия не уточнялись.
20 июня – «Пари НН» направил предложение по Агаларову («Матч ТВ»)
По информации «Матч ТВ», Агаларов был согласен на переезд в Нижний Новгород – в том числе из-за работы с тренером молодежной сборной России Михаилом Галактионовым.
«Предложение по Агаларову мы не делали. Он хороший футболист, но мы понимаем, что сумма трансфера нам не по карману», – говорил гендиректор «Пари НН» Равиль Измайлов.
26 июня – «Ахмат» – фаворит в борьбе за Агаларова (Андрей Панков)
В трансферную вселенную Агаларова врывается инсайдер «Чемпионата» Андрей Панков. «Ахмат» далеко продвинулся в переговорах с «Уфой» и стороной футболиста. При этом у Гамида нет вариантов в Европе и в топ-клубах», – рассказал собеседник Панкова.
27 июня – «Спартаку» предлагали Агаларова. Клуб не заинтересован (Metaratings)
Хет-трик от Metaratings: «Представители нападающего «Уфы» предложили его услуги московскому клубу, но руководство красно-белых и спортивный департамент клуба не были заинтересованы в приобретении игрока.
До обсуждения финансовой составляющей возможного трансфера стороны не дошли».
13 июля – предложение о трансфере Агаларова сделал «Маритиму» (Роман Нагучев)
В середине июля комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев сообщил, что на «Уфу» вышел португальский «Маритиму».
«Не могу отрицать, что у нас есть предложение от «Маритиму». Это один из вариантов. Мы рассматриваем его. Но это не единственный клуб из Европы, который интересуется Гамидом. Это клубы из Бельгии и Турции. Надеюсь, что до конца недели мы все порешаем. Пока это мои надежды, нужно ведь решение игрока», – сказал Шамиль Газизов.
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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, Михаил Воскресенский, Роман Кручинин
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