Трансферная вселенная Агаларова: мог перейти в половину клубов РПЛ, возможно, интересовался даже «Ньюкасл»

В итоге Гамид – в Грозном.

Гамид Агаларов наконец-то ушел из «Уфы». В последние полгода Агаларова отправляли в половину клубов РПЛ (иногда – даже в зарубежные команды), а в итоге Гамид подписал контракт с «Ахматом». Трансфер подтвердил гендиректор грозненцев Ахмед Айдамиров .

Вспоминаем все инсайды о будущем лучшего бомбардира РПЛ.

9 ноября – Агаларов близок к переходу в «Динамо» (Иван Карпов)

Впервые конкретный вариант в медиа прозвучал в начале ноября. Иван Карпов сообщил, что Агаларов близок к переходу в «Динамо», а немного позже добавил, что «Уфа» хочет выручить за Гамида не менее 6 миллионов евро.

23 декабря – Агаларов может перейти в «Базель» (Sport24)

Ближе к Новому году Sport24 рассказал об интересе к Агаларову из Швейцарии. По информации Sport24, «Базель» контактировал с представителями «Уфы», но с официальным предложением мог выйти уже после продажи нападающего Артура Кабрала.

Шамиль Газизов подтверждал инсайд: «Базель» действительно интересуется, но официальных предложений не поступало ни от «Базеля», ни от других клубов».

В январе Кабрал перешел в «Фиорентину», но Агаларов до «Базеля» так и не доехал.

11 января – «Локомотив» хочет подписать Агаларова (Metaratings)

Metaratings сообщал, что «Локо» претендовал на форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева. После перехода Сергеева в «Зенит» москвичи переключились на Агаларова – якобы «Локо» планировал взять Гамида в аренду с правом выкупа.

5 мая – «Ньюкасл» следит за Агаларовым (Sport24)

По версии Sport24, «Ньюкасл» интересовался Агаларовым еще зимой (конечно, без официального предложения), а летом мог вернуться к варианту с российским нападающим.

10 мая – Агаларова предложили «Истанбулу» (Metaratings)

Новый инсайд от Metaratings – Агаларова предлагали «Истанбулу». Турки взяли время для размышлений.

30 мая – Агаларов интересен бельгийским клубам («Матч ТВ»)

Первое появление «Матч ТВ». «Предметный интерес к форварду проявляют несколько клубов из Бельгии. У 21-летнего нападающего есть варианты продолжения карьеры в РПЛ, но приоритетным остается вариант с переходом в зарубежную лигу»,– сообщал телеканал.

3 июня – «Краснодар» ведет диалог с Агаларовым («РБ Спорт»)

В начале июня «РБ Спорт» рассказал о переговорах «Уфы» и «Краснодара», отмечая, что у клуба Шамиля Газизова есть и другие предложения по Агаларову.

4 июня – «Сочи» интересуется Агаларовым («Евро-Футбол»)

Логичный инсайд: «Сочи» хочет заменить второго бомбардира РПЛ лучшим.

7 июня – Мурад Мусаев заинтересован в переходе Агаларова в «Сабах» (Eurostavka)

В прошлом сезоне Мусаев вытащил «Сабах» с последнего места чемпионата Азербайджана. Очевидно, в новом амбиции «Сабаха» будут выше.

Eurostavka сообщала не только об интересе «Сабаха», но и о возможном получении Агаларовым гражданства Азербайджана. «Скажите мне, кто говорит про гражданство Азербайджана? Не знаю, мы заявку на гражданство не подавали», –отвечал отец Гамида.

18 июня – на Агаларова претендуют «Краснодар», «Сочи» и «Ахмат». Также его может рассмотреть «Ростов» («РБ Спорт»)

И снова «РБ Спорт». «При определенных условиях возможность приобрести игрока готов изучить «Ростов», – утверждало медиа. При этом условия не уточнялись.

20 июня – «Пари НН» направил предложение по Агаларову («Матч ТВ»)

По информации «Матч ТВ», Агаларов был согласен на переезд в Нижний Новгород – в том числе из-за работы с тренером молодежной сборной России Михаилом Галактионовым.

«Предложение по Агаларову мы не делали. Он хороший футболист, но мы понимаем, что сумма трансфера нам не по карману», – говорил гендиректор «Пари НН» Равиль Измайлов.

26 июня – «Ахмат» – фаворит в борьбе за Агаларова (Андрей Панков)

В трансферную вселенную Агаларова врывается инсайдер «Чемпионата» Андрей Панков. «Ахмат» далеко продвинулся в переговорах с «Уфой» и стороной футболиста. При этом у Гамида нет вариантов в Европе и в топ-клубах», – рассказал собеседник Панкова.

27 июня – «Спартаку» предлагали Агаларова. Клуб не заинтересован (Metaratings)

Хет-трик от Metaratings: «Представители нападающего «Уфы» предложили его услуги московскому клубу, но руководство красно-белых и спортивный департамент клуба не были заинтересованы в приобретении игрока.

До обсуждения финансовой составляющей возможного трансфера стороны не дошли».

13 июля – предложение о трансфере Агаларова сделал «Маритиму» (Роман Нагучев)

В середине июля комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев сообщил, что на «Уфу» вышел португальский «Маритиму».

«Не могу отрицать, что у нас есть предложение от «Маритиму». Это один из вариантов. Мы рассматриваем его. Но это не единственный клуб из Европы, который интересуется Гамидом. Это клубы из Бельгии и Турции. Надеюсь, что до конца недели мы все порешаем. Пока это мои надежды, нужно ведь решение игрока», – сказал Шамиль Газизов.

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Как могла выглядеть игровая футболка Гамида Агаларова в сезоне-2022/23?

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, Михаил Воскресенский, Роман Кручинин