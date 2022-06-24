Похоже, Алберто и Мозес приостановят контракты с «Зенитом» и «Спартаком». Что будет с другими легионерами?

Вильена и Сигурдссон в очереди.

ФИФА продлила санкции в адрес российского футбола, разрешив иностранцам приостанавливать контракты с клубами из России до 2023 года. Несмотря на то, что агенты нескольких легионеров заверили, что их клиенты останутся в России, потери точно будут.

Активнее всего говорят о возможных уходах Юри Алберто и Виктора Мозеса, чуть менее интенсивно – о возможной приостановке контрактов Тонни Вильены и Арнора Сигурдсона.

Алберто могут поменять на игроков из бразильского чемпионата

Сразу после решения ФИФА в медиа стала проникать информация об интересе к Алберто со стороны бразильских клубов – «Коринтианса», «Интернасионала», «Атлетико Минейро» и «Фламенго». Но агент игрока Андре Кьюри опроверг данные о приостановке контракта с «Зенитом».

Уже на следующий день «СЭ» вышел с инсайдом: у Алберто есть несколько вариантов двусторонней аренды на один год – в основном от бразильских клубов. Это значит, что если Алберто отдадут в аренду, то в обмен на него в «Зенит» перейдут игроки из чемпионата Бразилии.

Эту информацию подтвердил гендиректор «Зенита» Александр Медведев: «Рассматривается вариант двусторонней аренды сроком на один год».

Также Медведев добавил: «Мы получили интересные предложения по встречной аренде Алберто в один из бразильских клубов и приход к нам одного или даже двух игроков из Бразилии. Алберто остался в Бразилии, он находится там. Мы в контакте с теми, кто сделал нам эти предложения. Содержания предложений я раскрывать не буду. Мы не раскрываем ход ведения переговоров. Если они приведут к результату, вы об этом узнаете. Игроки для «Зенита» на первый взгляд интересные».

Мозес не вернулся в «Спартак» – хотя гендиректор говорил, что все легионеры остаются

По Мозесу никаких слухов не было – но Виктор пока не вернулся в расположение «Спартака».

«Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, который после отпуска вернулся в Москву немного позже остальных игроков, присоединился к команде на сборе в Тарасовке. Голландец уже тренируется под руководством Гильермо Абаскаля.

В то же время Мозес в расположение команды не прибыл. Клуб выясняет обстоятельства этого решения. Контракт с нигерийским игроком не приостановлен», – сказано в сообщении пресс-службы красно-белых.

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков в середине июня рассказывал про ситуацию с иностранцами. «У нас достаточно слаженная команда. Пока не было ни одного заявления от легионеров с просьбой уехать. Всех ожидаем после отпуска в Тарасовке. У меня нет информации о каких-либо проблемах. Думаю, все, включая Мозеса, доедут к 22 июня», – говорил Мележиков.

Сигурдссон уедет в «Норчепинг», Вильена останется в «Эспаньоле»

Похоже, потери понесут «Краснодар» и ЦСКА.

• Вильена не хочет возвращаться в краснодарский клуб. Вторую половину прошедшего сезона полузащитник провел в аренде в «Эспаньоле». По информации «РБ Спорт», игрок намерен воспользоваться правом приостановки контракта с российским клубом до 2023 года и остаться в испанской команде. В арендном соглашении был пункт выкупа за 2,5 миллиона евро, но «Эспаньол» хочет подписать игрока бесплатно.

• Сигурдссон также не намерен оставаться в ЦСКА. По данным Norrköpings Tidningar, хавбек собирается воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить контракт с московским клубом. 23-летний футболист хотел бы вернуться в «Норчепинг», за который выступал с 2017 по 2018 год. Минувший сезон Сигурдссон провел в «Венеции» на правах аренды.

Кто из легионеров точно останется?

Сразу несколько игроков (или их представители) после новости о разрешении приостановки контрактов заявили, что точно останутся в РПЛ.

• Одним из первых высказался Луис Фернандо Гарсия – агент Малкома и Клаудиньо. «Мои клиенты останутся в «Зените», несмотря на новое решение ФИФА относительно иностранных игроков в российских клубах», – сказал Гарсия.

• «Чемпионат» инсайдил о приостановке контракта «Зенита» с Вильмаром Барриосом, но клуб и агент игрока Луис Фелипе Поссо быстро опровергли слухи, а сам колумбиец уже приступил к тренировкам.

• На радость болельщикам «Спартака» слухи об уходе из клуба опроверг Максимилиано Кофрие: «Информация о том, что я могу покинуть «Спартак»? Это неправда. Я останусь в команде», – сказал бельгиец.

• «Он это сделает, если мы получим звонок из мадридского «Реала». В обратном случае в этом просто нет смысла», – так высказался о возможной приостановке контракта с «Уралом» агент Эрика Бикфалви Даниэль Драгош. «Соглашение Эрика с клубом действует еще два года – до 2024-го. К нему есть большой интерес со стороны «Клужа», но Бикфалви нравится жить в России и играть за «Урал». Он не собирается пользоваться правилом ФИФА и приостанавливать контракт», – добавил Драгош.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Астапкович