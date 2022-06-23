Россия поднялась в рейтинге ФИФА, хотя вообще не играла. Это как?

Объясняем.

ФИФА выкатила обновленный рейтинг сборных. Удивительно, но Россия в нем отыграла одну позицию – с 36-го места продвинулась на 35-е.

Как это мы поднялись, если не сыграли ни одного матча?

Дело в том, что сборная Египта, которая опережала Россию в предыдущем рейтинге, с марта потеряла аж 18 баллов и рухнула на восемь строчек вниз – с 32-й на 40-ю.

Падение Египта позволило нескольким сборным, в число которых входит Россия, позволило подняться вверх по рейтингу.

Важно вспомнить, что рейтинг ФИФА – это не обычная турнирная таблица, где победа добавляет очков, а при поражении остается прежняя сумма. Там при проигрыше баллы минусуются, поэтому оставаться в нуле без игр – не самый плохой расклад.

Да, для сборной России это неприятная, вынужденная ситуация, но хотя бы такой плюс можно рассмотреть: далеко вниз мы слететь не должны, сколько бы ни продолжался бан.

Когда мы не играли официальных матчей перед ЧМ-2018, сильно упали – почему сейчас не так?

Потому что сменилась сама система, после предыдущего ЧМ рейтинг формируется иначе.

Тогда недостаток официальных матчей – нам они были не нужны как хозяину турнира, пока все играли в квалификации за право приехать в Россию – больно ударил, больше такой угрозы ни для кого нет.

В 2018-м ФИФА изменила принцип рейтинга: вместо расчета по средним значениям за пять лет в основу положили лег метод Эло, который уже использовался в шахматных и киберспортивных турнирах.

Новый метод предполагает подсчет очков на основе результата матча, а сумма, которую добавляют или вычитают в зависимости от исхода, расчитывается в зависимости из силы соперника и важности матча.

После этой реформы ФИФА уже не нужно отдельно публиковать рейтинг каждый месяц, он в онлайн-режиме обновляется после каждого матча. Ежемесячные сверки остались просто как традиция.

Почему вообще изменили принцип рейтинга?

После того, как реформы вступили в силу, ФИФА объяснила истинную причину изменений: это сделано, чтобы предотвратить манипуляции для продвижения вверх по таблице ради более высокого посева при жеребьевках.

Раньше сборные могли избегать товарищеских матчей с сильными соперниками, чтобы сохранить рейтинг, а топовые команды теоретически набивали бы себе показатель за счет товарняков или, наоборот, не рисковали бы неожиданными потерями в необязательных играх.

Теперь все намного прозрачнее: сколько можно заработать/потерять для таблицы, напрямую следует из силы соперника.

Хотя нынешнее положение сборной России, конечно, парадоксально – но такой сценарий при разработке рейтинга вряд ли учитывали. Да и от нашего места в середине четвертого десятка никому не жарко, не холодно, как бы мы там в период без игр ни перемещались.

Фото: Gettyimages.ru/Jurij Kodrun / Stringer