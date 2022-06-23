ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2022
Блог

Россия поднялась в рейтинге ФИФА, хотя вообще не играла. Это как?

РФС РФС
ФИФА ФИФА
Сборная России по футболу Сборная России по футболу
Футбол Футбол

Объясняем.

ФИФА выкатила обновленный рейтинг сборных. Удивительно, но Россия в нем отыграла одну позицию – с 36-го места продвинулась на 35-е. 

Как это мы поднялись, если не сыграли ни одного матча? 

Дело в том, что сборная Египта, которая опережала Россию в предыдущем рейтинге, с марта потеряла аж 18 баллов и рухнула на восемь строчек вниз – с 32-й на 40-ю.

Падение Египта позволило нескольким сборным, в число которых входит Россия, позволило подняться вверх по рейтингу.

Важно вспомнить, что рейтинг ФИФА – это не обычная турнирная таблица, где победа добавляет очков, а при поражении остается прежняя сумма. Там при проигрыше баллы минусуются, поэтому оставаться в нуле без игр – не самый плохой расклад.

Да, для сборной России это неприятная, вынужденная ситуация, но хотя бы такой плюс можно рассмотреть: далеко вниз мы слететь не должны, сколько бы ни продолжался бан.

Когда мы не играли официальных матчей перед ЧМ-2018, сильно упали – почему сейчас не так?

Потому что сменилась сама система, после предыдущего ЧМ рейтинг формируется иначе.

Тогда недостаток официальных матчей – нам они были не нужны как хозяину турнира, пока все играли в квалификации за право приехать в Россию – больно ударил, больше такой угрозы ни для кого нет.

В 2018-м ФИФА изменила принцип рейтинга: вместо расчета по средним значениям за пять лет в основу положили лег метод Эло, который уже использовался в шахматных и киберспортивных турнирах.

Новый метод предполагает подсчет очков на основе результата матча, а сумма, которую добавляют или вычитают в зависимости от исхода, расчитывается в зависимости из силы соперника и важности матча.

После этой реформы ФИФА уже не нужно отдельно публиковать рейтинг каждый месяц, он в онлайн-режиме обновляется после каждого матча. Ежемесячные сверки остались просто как традиция.

Почему вообще изменили принцип рейтинга?

После того, как реформы вступили в силу, ФИФА объяснила истинную причину изменений: это сделано, чтобы предотвратить манипуляции для продвижения вверх по таблице ради более высокого посева при жеребьевках.

Раньше сборные могли избегать товарищеских матчей с сильными соперниками, чтобы сохранить рейтинг, а топовые команды теоретически набивали бы себе показатель за счет товарняков или, наоборот, не рисковали бы неожиданными потерями в необязательных играх.

Теперь все намного прозрачнее: сколько можно заработать/потерять для таблицы, напрямую следует из силы соперника.

Хотя нынешнее положение сборной России, конечно, парадоксально – но такой сценарий при разработке рейтинга вряд ли учитывали. Да и от нашего места в середине четвертого десятка никому не жарко, не холодно, как бы мы там в период без игр ни перемещались.

Ровно 30 лет назад пьяные шотландцы не пустили сборную СНГ в полуфинал Евро. Или все же не пьяные?

Марадону восхитила сборная СССР. Вот детали единственной советской победы над Аргентиной с Диего

Фото: Gettyimages.ru/Jurij Kodrun / Stringer

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные