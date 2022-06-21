Извините, опять про Суперкубок. «Зенит» говорит, что «Спартак» нарушил условия сделки – «Спартак» отрицает

Но московский клуб опровергает.

Скандальный (но еще даже не прошедший) матч за Суперкубок России продолжает обрастать подробностями. Гендиректор «Зенита» Александр Медведев раздул огонь – заявил, что до финала Кубка России «Спартак» не имел ничего против матча на «Газпром-Арене».

«До финала [Кубка России] ко мне при свидетелях подошли гендиректоры «Спартака» [Евгений Мележиков] и «Динамо» [Павел Пивоваров] и сказали: «Мы хотели бы сыграть в Санкт-Петербурге при условии, что вы поддержите перенос начала чемпионата». Генеральные директора получили наши официальные заверения, что мы готовы.

Но на следующий день после финала генеральный директор «Спартака» почему-то сказал, что свое предложение пока отзывает – вынужден посоветоваться с руководством. Вечером он заявил, что они категорично против проведения Суперкубка в Санкт-Петербурге. Как говорят в таких случаях, без комментариев», – сказал Медведев.

Мележиков назвал слова Медведева отмазками

«Даже не хочется комментировать выдуманные отмазки. До финала Кубка России мы были сконцентрированы исключительно на решающем матче. Мне сложно представить, чтобы я подходил и просил о чем-то генерального директора «Зенита». Возможно, он слишком большого мнения. Единственный контакт по Суперкубку был после общего собрания клубов РПЛ, они предложили 16 июля в Санкт-Петербурге, но мы не согласились на такое условие, – сказал «Матч ТВ» гендиректор «Спартака».

Не поверите, но Медведев ответил на ответ!

Уважаемый мной Евгений Владимирович выступил как герой нетленного рассказа Льва Николаевича Толстого «Косточка»: «А я косточку не ел, я ее выбросил за окошко», – цитирует Медведева «РБ Спорт».

Начало чемпионата в итоге перенесли?

Официальной информации пока нет, но есть инсайд от «РБ Спорт»: на экстренном собрании РПЛ 9 июня «Зенит», ЦСКА и «Спартак», предложили отложить начало чемпионата на 24 июля. На прежнем собрании, которое прошло 30 мая, было принято решение о дате старта — 17 июля. В итоге большинством голосов – 8 против 7 (при одном воздержавшемся) во второй раз утверждена дата старта – 17 июля.

Если верить словам Медведева и инсайдам от «РБ Спорт», то «Зенит» поддержал перенос старта чемпионата, даже несмотря на отказ «Спартака» от поддержки кандидатуры Санкт-Петербурга в качестве места проведения Суперкубка России. Тогда в чем был смысл сделки с гендиректорами «Спартака» и «Динамо»? Возможно, у «Зенита» были свои планы, совпадавшие с интересами «Спартака» и «Динамо».

Почему выбрали Санкт-Петербург?

К началу июня на проведение Суперкубка претендовали Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород. В итоге выбрали «Газпром-Арену» (хотя «Спартак» настаивал на нейтральном стадионе), а Дюков объяснил, почему матч решили провести именно там.

Первая причина – финансовая: «Стадион «Санкт-Петербург» имеет наибольшую вместимость среди всех кандидатов: как по общему количеству зрительских мест, так и по вип-ложам и зонам гостеприимства. Маркетологи ожидают высокий спрос на билеты, а это значит, что доходы от матча будут больше. Это важно не только для РФС, но и для клубов, поскольку 70% доходов будут распределены между участниками матча. По нашей оценке, доходы от встречи в Санкт-Петербурге будут примерно в 2-3 раза больше, чем команды смогут заработать в других городах-кандидатах – около одного миллиона евро».

Вторая причина – уровень организации и безопасность: «Требования к проведению Суперкубка превышают требования проведений матчей чемпионата. Петербург готовился к проведению финала Лиги чемпионов и имеет преимущество перед стадионами в Казани и Нижнем Новгороде».

Третья причина – компенсация за отобранный финал Лиги чемпионов: «К финалу Лиги чемпионов был подготовлен транспортно-операционный план, вопросы, связанные с логистикой. Можно говорить о наследии финала Лиги чемпионов, которые было бы правильно использовать.

Мы хотим организовать качественную трансляцию. Медийная часть, звук, свет и прочее было подготовлено по высоким требованиям к финалу Лиги чемпионов. Это то, что нужно использовать. Также Газпром-арена никогда не проводила финалы и Суперкубки в отличие от Нижнего Новгорода и Казани».

Отдельно Дюков объяснил, что критерий нейтральности поля, на котором настаивал «Спартак», никогда не рассматривался. Но, возможно, будет рассматриваться в будущем:

«Было принято решение разработать новый регламент Суперкубка, в котором имеет смысл такие пожелания, как обязательный принцип нейтральности, пересмотреть сроки принятия решений. Решение всегда принималось в конце сезона после завершения чемпионата».

Звучит логично.

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов, Григорий Сысоев, Алексей Филиппов, Алексей Даничев; Gettyimages.ru/Julian Finney