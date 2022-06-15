«Бог, дай мне его ноги! Я бы в «Барсе» играл». Денисов восхищен талантом Кокорина – как и Адвокат, и Капелло, и Семак

Не оправдал надежд.

Игорь Денисов крайне редко выходит на публику, но не отказал в интервью Нобелю Арустамяну. Поговорили в том числе и про Александра Кокорина, с которым Игорь пересекался в «Анжи» и «Динамо».

«Я с ним столько раз разговаривал, говорю: Саша, у тебя талант. Бог, дай мне его ноги! Мне дай, я бы играл в «Барселоне». Это один из сильнейших футболистов десятилетия, который просто взял и загубил себя сам. Мне его жалко», – высказался Денисов.

Про высокий потенциал Кокорина говорили и раньше – его хвалили Адвокат, Кобелев и Семак

Вот пачка хвалебных цитат в адрес Александра.

Дик Адвокат (впервые вызвал Кокорина в сборную). «Талант променять на ерунду – так по-русски... Фантастически талантливый парень. Дольче вита мешает молодым... Быстрый и резкий, отличный футболист. Все ухватывал с первого раза. Жаль, что личная жизнь его увела не туда», – говорил Адвокат в мае 2019-го.

Валерий Стаферов (три года работал с Александром в школе «Локомотива»): «На поле он мог делать все! Мог и за шиворот закинуть вратарю, и пробить куда надо, обыграть защитника один в один. Очень талантливый. Я же не преувеличиваю. Саша с 2008 года играет в командах мастеров. И все тренеры, которые с ним работали, признавали и признают его талант. Да он в принципе у всех выходил в основе. Это же о чем-то говорит, правда?»

Андрей Кобелев (тренировал его в «Динамо»): «Я понимал талант Кокорина, видел его будущее немного по-другому. Обидно, что Саша не реализовал свой дар на 100%. По-хорошему, Александр с его талантом должен был если и уезжать из «Динамо», то только за границу».

Сергей Семак (пересекались в «Зените»): «Любой тренер Премьер-лиги хотел бы видеть Сашу у себя в команде. По футбольным качествам это один из самых сильных игроков в нашем чемпионате», – говорил Семак летом 2020-го.

Манчини и Капелло рекламировали Кокорина в Италии

Фабио Капелло, работавший с Кокориным в сборной России, радовался его переезду в Италию: «Александр – очень хороший игрок. Надеюсь, в «Фиорентине» он себя покажет. Для клуба это хороший трансфер. Если он будет тем, кем я его знаю, то сможет усилить «Фиорентину». Всегда интересно пробовать себя в различных чемпионатах.

С первого знакомства я понял, что Кокорин – игрок, у которого есть все. Я тренировал его, когда он считался самым многообещающим игроком в российском футболе, делал на него ставку и заставлял играть».

Манчини работал с Кокориным всего год в «Зените», но успел оценить потенциал форварда. Вот что Роберто говорил в январе 2018-го: «Кокорин? Если бы он захотел, с его данными, он бы мог играть за любой клуб Европы. Кокорин игрок экстра-класса ».

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов, Владимир Песня, Алексей Филиппов