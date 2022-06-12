«Никогда не заявляли о бойкоте, но обсудим это с командой». Гендиректор «Спартака» про Суперкубок, РФС и следующий сезон

«Спартак» празднует 100-летие. В рамках юбилейных мероприятий генеральный директор клуба Евгений Мележиков отвечал на вопросы журналистов. Поговорили о самом актуальном.

Истерию вокруг бойкота подняли СМИ – «Спартак» не рассматривал такой вариант (но теперь обсудит)

Самая горячая тема июня в нашем футболе – возможный бойкот «Спартаком» Суперкубка. Собственно, сам Евгений Мележиков направлял в РФС письмо с предложением сыграть на нейтральном поле 16 июля. После появилось решение: матч пройдет 9 июля в Петербурге.

Впрочем, Мележиков говорит, что бойкот выдумали – «Спартак» об этом не думал.

«А кто выдумал бойкот? «Спартак» никогда об этом не заявлял. Началось все с письма, которое подхватили. Мы знаем, откуда оно вышло – это наших коллег не красит. Говорят, что «Спартак» истерит, капризничает. Покажите, где? Письмо выверенное, без всякой истерики, без всяких требований.

Мы предлагали, просили по дате – 16 июля, лишняя неделя на подготовку нам бы не помешала. Просили рассмотреть нейтральное поле, просили рассмотреть возможность пригласить иностранных судей. Это не противоречит регламенту Суперкубка. Ультиматумов никаких не было».

По словам Мележикова, после общего собрания РПЛ к нему подходили представители «Зенита» и предлагали сыграть 16-го, но в Петербурге. Гендиректор «Спартака» предложил решать вопрос в диалоге, так как настаивал на нейтральном поле – так и родилось письмо. Евгений говорит, что «Открытие Арену» даже не продавливали – не хотели идти по пути «Зенита» и вызывать негатив.

«Про бойкот «Спартак» никогда и нигде не объявлял – это все истерия, раздутая в телеграм-каналах и СМИ. Но раз теперь это стало обсуждаемым, мы подумаем. 21-го июня я соберу команду, и выслушаем мнение футболистов. Мы выработаем решение и его объявим.

Вы же понимаете, что дедлайн по принятию решения – вплоть до выхода на поле. Это будет скандал. Но не хочется делать заложниками болельщиков, которые приедут».

Мележиков несколько раз подчеркнул, что он за вариант все-таки сыграть матч. Решение объявят как можно раньше.

Предлагали двухматчевый Суперкубок, но вопрос ушел с повестки

Была также информация, что Суперкубок может пройти в два матча. Гендиректор «Спартака» подтвердил, что переговоры велись.

«РФС предлагал двухматчевое противостояние, которое принесло бы в два раза больше денег. Это были неофициальные рабочие контакты, плотно обсуждали в течение одного дня. Мы посоветовались со спортивным блоком и акционером и согласились. Никто не против в существующей ситуации заработать больше денег.

Но мы попросили: первый матч 16-го числа. Где первый, а где завершающий матчи честнее определить жеребьевкой. К сожалению, потом съехали с этой темы. Ни на какие наши просьбы не отреагировали.

Судя по всему, РФС предварительно договорился с «Зенитом» по поводу двухматчевого противостояния. Договорился о 9-м, максимум 12-м июля. И что второй матч будет в Питере. Это прямо незыблемое условие. У нас «Зенит» так уверен в победе?»

Мележиков сказал, что уже из прессы «Спартак» узнал о решении РФС провести Суперкубок в один матч, что игра пройдет 9-го и в Санкт-Петербурге. Гендиректор «Спартака» назвал это решение неконструктивным.

Вопрос с иностранными судьями можно было рассмотреть

РФС не пошел навстречу даже просьбе пригласить иностранного арбитра на Суперкубок – Александр Дюков сказал, что в России хватает квалифицированных арбитров. В «Спартаке» недовольны таким ответом.

«Мы готовы и к российским судьям, не хотели никого обидеть. Но на матч такого уровня вопрос можно было рассмотреть. В нынешних геополитических условиях есть сложности приезда. Мы предложили рассмотреть возможность... Если бы нам аргументировали: «Ребят, мы вам не может это предложить, можем выбрать российских судей».

Можно было выслушать мнение «Спартака», чтобы выбрать наиболее профессиональных судей. Кого-то, к кому у обеих команд не было претензий по ходу сезона. Мы бы согласились с этим решением. По регламенту Суперкубка у клуба есть такая возможность».

РФС ведет себя некрасиво: слили письмо, приняли однобокое решение, объяснения не устроили

Главная претензия «Спартака» к РФС по словам Мележикова – плохая коммуникация. Клуб считает, что организаторы Суперкубка недостаточно обосновали решения.

«Мы из прессы узнали, что РФС склонился к одноматчевому противостоянию, что сыграем 9-го, что в Санкт-Петербурге. Я считаю, что это решение, помягче сказать, неконструктивное. Аргументы меня не убедили.

По словам Дюкова, одним из аргументов в пользу «Газпром Арены» было то, что отняли финал Лиги чемпионов. Но это же давно стало известно – почему заранее не объявить, что Суперкубок пройдет там, до того, как станут известны участники? Никто бы не оспаривал.

Исполком принял решения по Суперкубку вопреки здравому смыслу – лишь бы не прогнуться под «Спартак». Мы не просили никого под нас прогнуться – просто предлагали конструктивные решения. Я за то, чтобы добиваться всего в спортивной борьбе. Все остальное уже понятно – и решения РФС, и админресурс соответствующих госкорпораций. Все понимают, предысторию я вам рассказал. Они приняли решение забить. Диалога не получилось. Решение, я считаю, однобокое, не в пользу соблюдения спортивного принципа».

Ваноли уехал из-за семьи. Каттани остается. На Абаскаля не надо давить

Лето «Спартака» началось с ухода тренера Паоло Ваноли. Мележиков объяснил, из-за чего расстались с итальянцем.

«Уход Ваноли связан с семейной ситуацией. Мы в январе планировали переезд его семьи, у него четверо детей. Эта история перевесила. Все закрутилось через пару дней после финала Кубка: мы встретились с акционером, спортивным директором и тренером – обсуждали проблемы.

У нас нормальные отношения, но мы понимали, что могут возникнуть определенные сложности, потому что Паоло не мог перевезти семью. Перед самым отъездом он взял время на подумать».

А вот пришедший зимой спортивный директор Лука Каттани остается:

«Насколько я знаю, он нацелен на работу и не планирует никуда уходить. Меня это очень сильно радует».

Мележиков призвал не давить на Абаскаля – напомнил, что никто не верил в Тедеско и Ваноли, поэтому новому тренеру нужно время. Гильермо приедет в Россию на следующей неделе.

Fan-ID на «Открытие Арене» введут только в 2023-м

Введение паспорта болельщика вызвало негатив фанатов. Но клуб ничего с этим поделать не может.

«Закон принят, он не имеет обратной силы. Мы обязаны его исполнять. Мы не уверены, что он станет удобством для болельщиков. Часть стадионов – на начало этого сезона. Наш стадион поставлен на 2023 год».

«Спартак» за Кубок Лиги. В идеале – зарабатывать на нем

Еще один вопрос на повестке дня – введение нового турнира Кубка Лиги.

«Кубок лиги продолжает быть интересным «Спартаку», но только при условии хорошего коммерческого кейса. Насколько я знаю, есть внушительные предложения на определенную сумму у рабочей группы. Когда они проработают – объявят. Я не буду форсировать события.

Если это все так, турнир сможет решить вопросы интенсивности практики футболистов. У нас будет большее количество матчей в интересном формате. Если при этом участие будет помогать зарабатывать – это хорошо».

Цели на следующий сезон

«Это неблагодарное дело – прогнозировать и гадать. Мы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы быть высоко. Требования болельщиков мы понимаем и знаем».

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Антон Денисов, Алексей Даничев, Александр Вильф