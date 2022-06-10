«Спартак» намекнул на бойкот, РФС этого не боится, «Руки Вверх!» извинились. Суперкубок в Питере – скандалище

Что будет дальше?

Вот и развязка главного спора первой недели лета: РФС объявил, что матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».

«Спартак» хотел сыграть на «нейтральной территории» (в Казани, Нижнем Новгороде или «Лужниках»), но теперь об этом можно забыть.

Три причины, почему выбрали Петербург

Глава РФС Александр Дюков на специальной пресс-конференции объяснил, почему матч пройдет именно на «Газпром-Арене».

Первая причина – возможность заработать: «За проведение матча в Петербурге говорило то, что стадион в Петербурге имеет большую вместимость: большое зрительских мест, вип-лож. Спрос на билеты будет выше, доходы будут выше – это важный аргумент для РФС и клубов. 70% дохода будут выплачены участникам в виде премиальных. Доходы после проведения матча в Петербурге в два разы превышают доходы при проведении матчей в Казани и Нижнем Новгороде».

Вторая причина – уровень организации и безопасность: «Требования к проведению Суперкубка превышают требования проведений матчей чемпионата. Петербург готовился к проведению финала Лиги чемпионов и имеет преимущество перед стадионами в Казани и Нижнем Новгороде».

Третья причина – компенсация за отобранный финал Лиги чемпионов: «К финалу Лиги чемпионов был подготовлен транспортно-операционный план, вопросы, связанные с логистикой. Можно говорить о наследии финала Лиги чемпионов, которые было бы правильно использовать.

Мы хотим организовать качественную трансляцию. Медийная часть, звук, свет и прочее было подготовлено по высоким требованиям к финалу Лиги чемпионов. Это то, что нужно использовать. Также Газпром-арена никогда не проводила финалы и Суперкубки в отличие от Нижнего Новгорода и Казани».

Отдельно Дюков объяснил, что критерий нейтральности поля, на котором настаивал «Спартак», никогда не рассматривался. Но, возможно, будет рассматриваться в будущем:

«Было принято решение разработать новый регламент Суперкубка, в котором имеет смысл такие пожелания, как обязательный принцип нейтральности, пересмотреть сроки принятия решений. Решение всегда принималось в конце сезона после завершения чемпионата».

Дюков даже ответил про влияние Миллера: он здесь ни при чем

«Миллер вопрос проведения Суперкубка на «Газпром Арене» не то что не обсуждал, он даже не интересовался, – сказал Дюков. – От сотрудников «Газпрома» не было никаких обращений по поддержке Санкт-Петербурга. Никто не лоббировал интересы «Газпром Арены» для проведения матча на Суперкубок.

Это была инициатива «Зенита» и стадиона. Если «Зенит» провел свой матч в Москве на стадионе «Локомотива» – это лоббирование РЖД? Когда матчи проводились не на нейтральном поле, думаете, кто-то лоббировал этот вопрос? Это праздник, шоу, выставочный матч перед началом сезона.

Можно получить Кубок – это приятно. Никто никогда не переживал, что можно поехать на какой-то стадион. Надо было поднимать этот вопрос чуть раньше. Менять правила по ходу – это нарушение спортивного принципа»,

В случае бойкота найдут другого соперника

Когда появились первые слухи о том, что Суперкубок пройдет в Санкт-Петербурге, «Спартак» намекнул, что возможен бойкот. Дюков ответил, что РФС это не пугает:

«Бойкот – всегда плохо, это не лучший инструмент для каких-то решений. Если такое случится, матч не будет отменен, будем рассматривать другого участника. В данном случае нет никакого нарушения регламента. Что сейчас обсуждать? Мы не видим оснований для бойкота. Все принципы выполнены и соблюдены.

Если регламент предполагает санкции в адрес клуба за бойкот Суперкубка, они будут применены. Если нет, то санкций никаких не будет».

Иностранных судей тоже не будет – на этом настаивал «Спартак»

Еще одна просьба «Спартака», которую не удовлетворили, – чтобы игру с «Зенитом» судил иностранец.

«Этот вопрос сегодня не обсуждался, – заявил Александр Дюков. – У нас есть судейский комитет и департамент. Они категорически против. У нас достаточно судей, которые могут обеспечить беспристрастное судейство. Тот же Сергей Карасев».

А как же концерт «Руки Вверх»?

Его перенесут на неделю. Об этом (сердитый пост) написал Сергей Жуков:

«2 года назад мы были вынуждены перенести наш концерт из-за ковида. Год назад мы были вынуждены перенести наш концерт из-за нового карантина. Сегодня мы узнали, что будем вынуждены еще раз перенести наш концерт – теперь из-за Суперкубка.

К сожалению, бюро исполкома РФС сегодня решило, что других стадионов в стране нет, и им обязательно нужно играть на том, который занят. Занят концертом «Руки Вверх!». Мнение группы, расходы организаторов концерта, планы 30 тысяч человек, уже купивших билеты на наше выступление, в том числе и из других городов – все их бюро РФС решило не учитывать.

Никто в РФС не счел нужным извиниться перед этими людьми. Что ж… значит, сделаю это я.

Извините, мы очень хотели выступить в Санкт-Петербурге 9 июля! Но нас поставили перед фактом, что наш концерт не может быть сыгран в этот день.

Но есть и хорошая новость… Наше выступление все же состоится – всего лишь на одну неделю позже намеченной даты. Мы верим, что те поклонники, которые ждали наш концерт два года, смогут подождать нас еще семь дней. Приходите 16 июля на Газпром Арену. Все ранее приобретенные билеты будут действительны. И обещаем, что мы сыграем самый мощный, самый незабываемый концерт в истории нашей группы!»

Менеджер группы «Руки Вверх» Роберт Погосян охарактеризовал решение провести Суперкубок на «Газпром-Арене» 9 июля фразой «нож в спину».

«Спартак» снова намекнул на бойкот

«Спартак» отреагировал в соцсетях мемом. В телеграм-канале появилась запись со скриншотом из видео девочки, которая жаловалась подписчикам на то, что никто не пришел на фан-встречу с ней. На картинке видео разместили на ютуб-канале «Зенита».

«В РФС нам говорили, что они придут. Мы ждали там полчаса, никто не пришел. Мы искали там по парку, никого не было. Купили много конфет, хотели призы раздать, думали, пофотографируемся, мы наконец-то увидим наших друзей, красно-белых, а в итоге никто не пришел 😢», – подписано фото.

Зарема Салихова выступила сольно. Она написала новый пост в своем блоге на Sports.ru, вот фрагмент из него:

«Смешат лозунги тех, кто говорит: «Выходите и бейтесь!» Благородные лозунги во имя интересов «Зенита». У нас наивных нет. Вы хотите устроить игрища для потехи кого? Кстати, мы даже новый ролик снимать не планируем, не стоит это событие какого-либо креатива. Да и прежнее промо будет актуально еще не один год».

Фото: РИА Новости/Антон Денисов, Павел Бедняков; globallookpress.com/Jan Woitas/dpa; vk.com/Сергей Жуков & Руки Вверх!/Иван Приходько