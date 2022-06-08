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Пламя вокруг Суперкубка «Зенит» – «Спартак» в Питере: придется переносить концерт «Руки Вверх!», москвичи против «подковерных игр»

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Уже есть инсайд, что «Спартак» готов отказаться от матча.

Место проведения матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» – по-прежнему самая горячая в нашем футболе. Играть уже 9 июля, через месяц, а где – официально до сих пор неизвестно.

Позиции клубов хорошо известны: «Зенит» тут не агрессивен, но будет рад сыграть дома на «Газпром Арене», «Спартак» хочет куда угодно на нейтральное поле, только не в гости к принципиальному сопернику.

Похоже, матч все-таки отдают Петербургу – «Спартак» уже высказался, упомянув подковерные игры

В среду днем инсайдер Иван Карпов сообщил, что окончательный выбор – играть в Петербурге.

По его информации, решили все-таки ничего не изобретать: от идей проводить жеребьевку или играть Суперкубок России в два матча отказались – остановились на базовой идее проводить на «Газпром Арене».

«Спартак» быстро высказался – вот слова руководителя пресс-службы клуба Дмитрия Зеленова:

«Те идеи, о которых сейчас пишут – проведение двух матчей вместо одного – существуют, но и здесь много подводных камней, о чем мы также сказали коллегам из РФС и РПЛ. Спокойно привели свои аргументы, назвали предпочтительные даты и предложили механику определения очередности, но пока ответа нет.

Изначальный план – Суперкубок на нейтральном поле – на наш взгляд, самый разумный. Очень не хочется, чтобы новый сезон начинался с подковерных игр. Надеемся, в РФС примут взвешенное решение, и Суперкубок пройдет так же хорошо, как и финал Кубка, который стал украшением прошлого сезона», – сказал представитель «Спартака».

Возможно, эта цитата – только предупреждение. Следом Metaratings дал инсайд, что «Спартак» может вообще отказаться от игры в Петербурге, просто проигнорирует Суперкубок России, если играть придется на чужом поле.

Вот еще проблема: надо двигать концерт «Руки Вверх!». А группа не в курсе и пока не собирается ничего переносить

Нефутбольная проблема, которая возникает сразу же: 9 июля «Газпром Арена» должна была проводить совсем не Суперкубок, а концерт группы «Руки Вверх!»

Шоу давно анонсировано, у группы стадионный тур (в контексте «Лужников» вопрос концерта тоже звучал, но там они играют 2 июля), по Петербургу полно афиш – и традиционных, и креативных, с эмодзи вместо отдельных слов в легендарных текстах Сергея Жукова.

Это шоу, кстати, должны были провести вообще в 2020-м – 17 октября, напоминание даже в адресной строке на официальном сайте группы (gazprom-arena-17-10-2020). Тогда, само собой, все отложилось из-за пандемии, так что перенос уже не первый.

Если он вообще будет.

Представители музыкантов пока ни о чем таком не знают: «Мы информацию, как и вы, видим только в новостях. Официально ни к нам, ни к организаторам концерта никто не обращался. У нас подписан договор на аренду «Газпром Арены» на этот день, и мы с удивлением видим новости о желании провести Суперкубок в этот день. По информации на сегодняшнее утро, мы не располагаем достоверными сообщениями либо о переносе концерта, либо о таких просьбах кого-либо», – сказал для «Матч ТВ» глава «Больше Чем Агентства», которое ведет дела «Рукин Вверх!» Петр Шекшеев.

Билеты по-прежнему продаются: самых дешевых (1200-1400 рублей) в доступе уже нет, весь танцевальный партер раскуплен, остались только места на трибуне от полутора тысяч. Самые дорогие, не считая лож, прямо у сцены, стоят 4000-4500 рублей.

Точное число проданных билетов неизвестно, но очевидно, что речь идет о тысячах. Билеты на Суперкубок России, само собой, еще не продавали.

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Такой вариант пока публично не обсуждали, но вообще-то для «Газпром Арены» благодаря выкатному полю – не проблема провести большой концерт и большой матч в соседние дни.

Так уже было летом 2019-го: тогда 2 августа там выступала группа Rammstein, а уже 3-го играли «Зенит» с «Краснодаром». Несмотря на окончание музыкального шоу ближе к полуночи, успели не только подготовить поле к началу матча, но и откалибровать за несколько часов до все камеры для корректной работы ВАР.

Между концертом Rammstein и матчем «Зенита» прошло меньше суток. Как подготовили стадион?

Возможен ли такой компромисс и перемещение Суперкубка России, например, на 10 июля – а это воскресенье, тоже удобно – пока неясно.

Фото: vk.com/Сергей Жуков & Руки Вверх!/Юра Сахар; Gettyimages.ru/Lars Baron; РИА Новости/Владимир Астапкович

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