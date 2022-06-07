Заруба по Суперкубку: «Зенит» хочет играть в Санкт-Петербурге, «Спартак» – где угодно, но не в Петербурге

Другие претенденты: Казань и Нижний Новгород.

До Суперкубка России осталось чуть больше месяца – он запланирован на 9 июля. Трофей разыграют «Спартак» и «Зенит», поэтому напряжение вокруг игры не удивляет.

Главный спор – о том, где пройдет игра. РФС хочет устроить шоу уровня прошедшего финала Кубка России – и получить от этой игры максимальную прибыль. Фаворит на право проведения Суперкубка – Санкт-Петербург. В «Зените» говорят, что готовы принять матч – ждут только отмашку от РФС.

«Спартак» выступает против: московский клуб направил письмо на имя президента РФС Александра Дюкова и президента РПЛ Ашота Хачатурянца – в нем предложение сдвинуть матч на 16 июля (из-за того, что «Спартак» позже закончил сезон) и назначить на игру иностранного арбитра. Заодно и обозначили предпочтительные арены для Суперкубка: «Лужники», «Казань-Арена» или Нижний Новгород. Но не Санкт-Петербург.

Служба коммуникаций РФС в интервью «Матч ТВ» сообщила, что остались три главных кандидата: Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород.

Почему не «Лужники»?

Очевидный вариант – главный стадион страны, на котором недавно и прошел финал Кубка России. По подсчетам РФС, игра в «Лужниках» принесла бы в казну 100 млн рублей – большую часть поделили бы команды.

Проблема в том, что «Лужники» максимально нагружены летом. Журналист Василий Конов сообщил, что рядом с возможными датами Суперкубка стоят концерты группы «Руки Вверх» (2 июля) и Григория Лепса (15 июля). Поле на стадионе накроют пластиком – это повлияет на состояние газона. Плюс понадобится монтаж и демонтаж сцены.

Так что «Лужники» исключаются.

Вариант №1: Санкт-Петербург

Выбор «Газпром-Арены» отвечает и интересам «Зенита» провести матч перед своими болельщиками, и интересам РФС и РПЛ максимизировать прибыль от игры. Стадион в Петербурге – вторая по вместимости арена в стране (68 тысяч зрителей), так что деньги от билетов будут близки к сборам в «Лужниках».

Еще один аргумент: Санкт-Петербург получит компенсацию за отобранный финал Лиги чемпионов УЕФА. Журналист Сергей Егоров из «РБ Спорт» 6 июня назвал именно стадион «Зенита» фаворитом на проведение Суперкубка.

Проблема тоже есть: на 9 июля на «Газпром-Арене» запланирован концерт группы «Руки Вверх». Его тоже придется переносить. С другой стороны, газон на стадионе не пострадает – система позволяет его убирать на время концертов и других мероприятий.

Вариант №2: Казань

Столица Татарстана на год осталась без РПЛ и тоже лишилась еврокубкового финала – у «Ак Барс Арены» отобрали право на проведение Суперкубка УЕФА-2023.

Вместимость стадиона ниже, чем в Петербурге – 45 тысяч человек. Но тут же появляются и сомнения: «Ак Барс Арена» не собрала даже 30 тысяч в последнем туре РПЛ, когда «Рубин» играл решающий матч против «Уфы» и бесплатно раздавал билеты.

«Мы среди других городов, конечно, в кандидатах есть, но сейчас мы ждем, чтобы организаторы приняли решение о датах проведения и о выборе города проведения.

Готовность для проведения есть», – сообщил заместитель министра спорта Татарстана Алмаз Мингулов.

Вариант №3: Нижний Новгород

В прошлом году на 45-тысячном стадионе прошел финал Кубка России. «Спартаку» нравится этот вариант – город на Волге ближе к Москве, чем к Петербургу.

В 2018-м в Новгороде прошел Суперкубок России. До того случая только «Лужники» собирали больше 45 тысяч на игре за суперкубок. Так что вариант неплохой.

Но есть критики – например, Андрей Аршавин. «Я точно не за Нижний Новгород, потому что относительно недавно там был финал кубка».

Рассматривались и Калининград, и Сочи

Такие варианты тоже обсуждались, но сейчас их не называют в числе главных претендентов на Суперкубок.

«В Сочи, может быть, в курортный сезон и неплохо было бы сыграть. Но раз встречаются два самых популярных клуба страны, будет логично собрать максимум болельщиков с обеих сторон. А приехать из Москвы в Питер или из Питера в Москву – лучше и проще», – еще одно мнение от Аршавина.

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Прямо сейчас рассматривается даже вариант с проведением жеребьевки – с таким предложением выступил глава РПЛ Ашот Хачатурянц: «Учитывая все исторические, организационные и коммерческие особенности, члены правления РПЛ не пришли к общему мнению о месте проведения матча. Предлагаем провести жеребьевку между аренами-претендентами, результаты которой утвердим на ближайшем заседании бюро исполкома РФС».

Решение о месте проведения точно будет принято до конца недели.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов; globallookpress.com/Matteo Ciambell, FIFA LOC, Ina Fassbender, Tomi Hänninen