У «Факела» проблемы с допуском к РПЛ – из-за стадиона. Лига нервничает, РФС успокаивает, «Уфа» готова выскочить

Традиционная интрига в межсезонье.

«Факел» вышел в элитный дивизион впервые за 21 год. Правда, по их участию есть вопросы: клуб еще не получил постоянную лицензию нужного уровня.

Разбираемся, в чем дело.

«Факелу» дали временную лицензию и срок на устранение недочетов – клуб пообещал уложиться

Начало лета в российском футболе – традиционно время не только для трансферов, но и для организационных разборок. На этот раз инфраструктурные проблемы бьют по воронежскому «Факелу».

РФС предоставил «Факелу» только временную лицензию – из-за недостатков домашней арены. Центральный стадион профсоюзов не соответствует требованиям, выдвигаемым при сертификации для РПЛ, и потому получит лицензию на срок до 6 июля – за этот месяц недочеты нужно устранить.

В РПЛ не поняли, почему РФС пошел «Факелу» навстречу – обратились к Российскому футбольному союзу за разъяснениями.

Там оперативно отреагировали и вот что пояснили:

«При проведении процедуры лицензирования футбольных клубов РФС оценивает претендентов на соответствие комплексу критериев. Требования к стадиону являются одними из важнейших, но не единственными.

«Факел» подтвердил, что соответствует предъявляемым к претендентам на лицензию «РФС I» требованиям. При этом РФС определил ряд замечаний и обозначил сроки, в которые выявленные недочеты должны быть устранены. Решения комиссии по лицензированию РФС были приняты к исполнению руководством «Факела» и администрацией региона, в настоящий момент все необходимые для исправления ситуации подрядчики законтрактованы, работы оплачены и ведутся. Таким образом, РФС считает ситуацию полностью контролируемой .

Ситуация с «Факелом» не является уникальной — РФС выдает лицензии многим клубам, также указывая на определенные замечания и сроки, в которые они должны быть устранены. Более подробная информация будет представлена на брифинге для СМИ, посвященному теме лицензирования, который пройдет в РФС 6 июня», – сказано в заявлении организации.

По сути, убеждают, что «Факел» хоть и не соответствует требованиям прямо сейчас, был убедителен в гарантиях. Очевидно, важно и то, что уложиться договорились до начала сезона – то есть к первому домашнему матчу все уже должно быть в норме.

Источник в РФС сообщил Sport24.ru, что все проблемы на стадионе «Факела» будут устранены к старту нового сезона. «Лицензия была выдана с отлагательным сроком по проведению работ до старта нового чемпионата. «Факел» предоставил все контракты в сроки, указанные РФС, и действует в соответствии с утвержденным графиком», – заявил источник.

В чем вообще проблема стадиона?

Еще в начале мая сообщалось, что воронежский клуб прошел лицензирование в РПЛ по всем критериям, кроме одного – оснащенного стадиона.

Тогда писали, что РФС ждет, когда на арене поставят оборудование, соответствующее требованиям РПЛ: систему контроля доступа (то есть турникеты для входа), LED-панели для рекламы и светодиодное табло.

Месяц спустя проблемы, судя по всему, те же. «РБ Спорт» сообщал, что на арене в Воронеже освещение не соответствует необходимым параметрам, на входе система не та, отсутствует подходящее табло, слишком маленькие раздевалки.

Источник издания утверждал, что устранить все недостатки в такой короткий срок невозможно – РФС артикулирует другой взгляд.

Ситуация похожа на прошлогодний «Оренбург»: его не пустили в РПЛ из-за стадиона

«Оренбург» проживал нечто подобное год назад: тоже закончил ФНЛ вторым, но получил жесткий отказ – правда, ситуации все же отличаются.

В прошлом мае комиссия по лицензированию отказала «Оренбургу» в лицензии для РПЛ – и это было справедливо. Во-первых, у команды был не первый заход в лигу. Во-вторых, о слишком маленькой вместимости стадиона (7500 зрителей вместо минимум 10 000) клуб предупреждали давно. Обещания тогда не прошли, в РПЛ с третьего места взяли «Нижний Новгород» – с большим новым стадионом чемпионата мира. Оренбуржцы реконструируются только сейчас.

У «Факела» гораздо больше оснований рассчитывать на снисходительность: арену готовят к РПЛ после очень долгого перерыва, о выходе узнали всего пару недель назад, а ключевые контракты с подрядчиками (по словам РФС) подписаны – по крайней мере из общедоступной информации складывается впечатление, что в Воронеже не тянут время, а действуют.

«Уфа» присматривается: готовы заменить «Факел», если его не допустят

Уфимцы очень хотят найти лазейку, чтобы все же остаться в РПЛ.

«Матч ТВ» сообщает, что в клубе из Башкортостана внимательно следят за ситуацией вокруг допуска «Факела». Со стороны Шамиля Газизова поступают сигналы: если «Уфа» останется в РПЛ, угрозы расформирования уйдут – потому что тогда удастся найти нужный бюджет.

Но напомним: год назад, когда не прошел второй клуб ФНЛ, в РПЛ взяли следующего из ФНЛ – сейчас симметричным было бы приглашение «СКА-Хабаровска», проигравшего стыковые матчи «Химкам».

Фото: РИА Новости/Михаил Голенков; fakelfc.ru; ru.wikipedia.org; premierliga.ru