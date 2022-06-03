Жирков и Мамаев ушли из «Химок»: у них 168 минут на двоих за полгода. Теперь клуб собирается «ориентироваться на доморощенных»

Но их в команде почти нет.

Юрий Жирков и Павел Мамаев в следующем сезоне не будут играть за «Химки» – хотя провели в подмосковной команде всего по полгода.

«Мы очень благодарны Юрию Жиркову и Павлу Мамаеву за то, что они в трудную минуту пришли к нам на помощь, помогли сохранить место в Премьер-лиге и выполнить основную задачу, – прокомментировал куратор «Химок» и депутат Госдумы Роман Терюшков. – Мы все-таки хотим ориентироваться на доморощенных молодых спортсменов. Поэтому мы благодарим Юрия и Павла за ту работу, которую они провели в клубе».

Жирков и Мамаев перешли в «Химки» зимой – но практически не играли за подмосковный клуб.

У Жиркова три матча, но ни в одном он не сыграл 90 минут, во всех трех химчане проиграли – 0:3 с «Динамо» (71 минута), 2:3 с «Локомотивом» (34) и 0:1 с «Зенитом» (18). Мамаев же провел только тайм с «Динамо».

Итого – всего 168 минут за полгода.

Не очень сложилось с помощью от легенд – хоть задачу не вылететь в итоге и решили. Помогли сохранить место, не поспоришь – только личного вклада минимум.

А что там с доморощенными? Такие в «Химках» вообще есть?

Формально доморощенный – это игрок, который на отрезке с 15 до 21 года провел суммарно хотя бы три года в клубе, который его заявил.

У «Химок» с такими героями скромно. Единственный действительно доморощенный, кто регулярно выходил в старте – Кирилл Боженов. Правда, он за подмосковный клуб два последних сезона проводит как арендованный, потому что принадлежит «Ростову», в системе клуба он с 2018-го.

В последних турах на поле появлялись еще Максим Жумабеков (3 матча, 61 минута) и Дмитрий Малыхин (1 матч, 15 минут). Больше воспитанников «Химки» не задействовали.

Это далеко от лидерских показателей – у «Краснодара», «Локомотива», «Динамо» и «Спартака» играли по 10+ доморощенных футболистов. При этом лучшие в этом деле генерируют воспитанников и для других команд.

«Химок» в этом топе нет вообще.

Возможно, без Жиркова и Мамаева места для новичков, которых мы пока не знаем, как раз и освободятся.

Фото: ФК «Химки»; РИА Новости/Алексей Филиппов