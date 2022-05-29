Главный момент финала: промах с пенальти Фомина после ВАР. Почему так долго готовили повтор?

Все очень просто.

Кубок России прошел очень жарко: матч медленно тянулся к победе «Спартака» (2:1), но на 94-й минуте в ворота красно-белых назначили пенальти. А дальше – драма: Даниил Фомин внезапно промазал, и красно-белые сохранили победу.

Разбираем момент в деталях

В добавленное время Арсен Захарян загружал в середину штрафной «Спартака», но Максименко удачно сыграл на выходе и запустил атаку красно-белых. Параллельно в трансляции показывали лежащего Романа Евгеньева и его жаркую борьбу с Русланом Литвиновым – спартаковец заехал ему локтем по лицу, и, показалось, эпизод тянет на пенальти.

Но матч продолжился, и лишь после паузы (и окончания атаки «Спартака») включился ВАР – вскоре к экрану подозвали главного арбитра встречи Кирилла Левникова. Посмотрев эпизод в динамике, судья справедливо указал на точку.

К мячу подошел Даниил Фомин, который в РПЛ забил все 14 пенальти – но этот случай, к сожалению для «Динамо», стал исключительным.

Так почему была такая длинная пауза?

Потому что шла атака «Спартака» – раньше останавливать игру было нельзя. Повтор эпизода тоже готовили довольно долго, потому что видеоассистентам нужно найти весомые доказательства.

Об этом в недавнем интервью Ярославу Сусову рассказали глава проекта ВАР в России Кирилл Верхолетов и руководитель департамента судейства РФС Павел Каманцев:

«Нужно посмотреть все моменты: сначала пенальти, а потом все, что было перед ним. И только когда по всем моментам есть нужные кадры, ВАР-арбитр может вызвать главного к экрану.

Здесь как в кино. Некоторые фильмы в авторском кино снимают по три года. Вылизывают до идеала. Да, можно делать быстро. Но с потерей качества».

Фото: vk.com/fcdm_official