ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2022
Блог

Главный момент финала: промах с пенальти Фомина после ВАР. Почему так долго готовили повтор?

Спартак Спартак
Динамо Москва Динамо Москва
БЕТСИТИ Кубок России БЕТСИТИ Кубок России
Роман Евгеньев Роман Евгеньев
Руслан Литвинов Руслан Литвинов
Кирилл Левников Кирилл Левников
Даниил Фомин Даниил Фомин
Футбол Футбол

Все очень просто.

Кубок России прошел очень жарко: матч медленно тянулся к победе «Спартака» (2:1), но на 94-й минуте в ворота красно-белых назначили пенальти. А дальше – драма: Даниил Фомин внезапно промазал, и красно-белые сохранили победу. 

Разбираем момент в деталях

В добавленное время Арсен Захарян загружал в середину штрафной «Спартака», но Максименко удачно сыграл на выходе и запустил атаку красно-белых. Параллельно в трансляции показывали лежащего Романа Евгеньева и его жаркую борьбу с Русланом Литвиновым – спартаковец заехал ему локтем по лицу, и, показалось, эпизод тянет на пенальти.

Но матч продолжился, и лишь после паузы (и окончания атаки «Спартака») включился ВАР – вскоре к экрану подозвали главного арбитра встречи Кирилла Левникова. Посмотрев эпизод в динамике, судья справедливо указал на точку.

К мячу подошел Даниил Фомин, который в РПЛ забил все 14 пенальти – но этот случай, к сожалению для «Динамо», стал исключительным.

Так почему была такая длинная пауза?

Потому что шла атака «Спартака» – раньше останавливать игру было нельзя. Повтор эпизода тоже готовили довольно долго, потому что видеоассистентам нужно найти весомые доказательства.

Об этом в недавнем интервью Ярославу Сусову рассказали глава проекта ВАР в России Кирилл Верхолетов и руководитель департамента судейства РФС Павел Каманцев:

«Нужно посмотреть все моменты: сначала пенальти, а потом все, что было перед ним. И только когда по всем моментам есть нужные кадры, ВАР-арбитр может вызвать главного к экрану. 

Здесь как в кино. Некоторые фильмы в авторском кино снимают по три года. Вылизывают до идеала. Да, можно делать быстро. Но с потерей качества».

«Спартак» выиграл Кубок России! Первый трофей за пять лет, фантастический матч 😍

50 тысяч фанатов поют «Знаешь ли ты» вместе с МакSим – от праздника «Спартака» у нас мурашки!

Перепись болельщиков «Спартака»! Покажите, откуда вы поддерживаете любимый клуб

Все проблемы судейства и ВАР – в одном интервью боссов. От ужасной съемки до 18 минут просмотра повторов

Фото: vk.com/fcdm_official

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные