«Нельзя менять правила после чемпионата. Никто не готов к расширению задним числом». Дюков объяснил, почему в РПЛ осталось 16 клубов

И при каких условиях оно возможно.
Во вторник состоялся исполком РФС, на котором развеяли слухи: расширения РПЛ до 18 команд не будет, моратория на вылет – тоже. Президент российского футбольного союза Александр Дюков объяснил: почему не приняли сейчас, и при каких условиях расширение вообще возможно.
«Это вопрос, который можно обсуждать. Насчет следующего сезона-2022/23 мы получили письменное мнение от большинства клубов, что они против расширения лиги до 18 команд. Разные доводы приводятся в пользу сохранения существующего формата.
Один довод, который есть у всех, – нельзя менять правила игры уже после завершения чемпионата. Это нарушает спортивный принцип, и теряется доверие у болельщиков к данным соревнованиям. Потому что все уже понимают: то, что происходит на футбольном поле, это уже по большому счету не важно – потом может быть принято такое решение, которое приведет к пересмотру спортивных результатов, достигнутых на поле.
Да, некоторые клубы готовы рассмотреть этот вопрос, но не готовы делать это задним числом. Соответственно, пока есть время до начала следующего сезона, этот вопрос может быть рассмотрен. При соответствующей работе инициативной группы, которая должна все просчитать и подготовить.
Нам очень важно, чтобы это было 18 полноценных клубов с финансированием, со всей необходимой инфраструктурой, со стадионами, соответствующими уровню РПЛ. И мне важно, чтобы все эти клубы играли в футбол: в современный, интенсивный футбол. Чтобы было 18 клубов, 18 тренеров с четкой философией и стилем, чтобы они были современные. Чтобы они от команд требовали игры в футбол.
Да, можно проиграть, проиграть лидеру с большим счетом. Да, можно играть от обороны, но и это можно делать по-разному: можно стоять в своей штрафной, а можно агрессивно, встречать соперника хотя бы средним блоком и применять прессинг. Как только это начнет происходить, я лично будут двумя руками за расширение до 18 клубов – если увижу 18 таких команд с тренерами.
При этом я готов прислушаться к мнению других членов исполкома и к мнению клубов. Если будет ходатайство, оно будет рассмотрено. Плюс – РПЛ при расширении должна не потерять в доходах, а только увеличить».
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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