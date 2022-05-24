«Нельзя менять правила после чемпионата. Никто не готов к расширению задним числом». Дюков объяснил, почему в РПЛ осталось 16 клубов

И при каких условиях оно возможно.

Во вторник состоялся исполком РФС, на котором развеяли слухи: расширения РПЛ до 18 команд не будет, моратория на вылет – тоже. Президент российского футбольного союза Александр Дюков объяснил: почему не приняли сейчас, и при каких условиях расширение вообще возможно.

«Это вопрос, который можно обсуждать. Насчет следующего сезона-2022/23 мы получили письменное мнение от большинства клубов, что они против расширения лиги до 18 команд. Разные доводы приводятся в пользу сохранения существующего формата.

Один довод, который есть у всех, – нельзя менять правила игры уже после завершения чемпионата . Это нарушает спортивный принцип, и теряется доверие у болельщиков к данным соревнованиям. Потому что все уже понимают: то, что происходит на футбольном поле, это уже по большому счету не важно – потом может быть принято такое решение, которое приведет к пересмотру спортивных результатов, достигнутых на поле.

Да, некоторые клубы готовы рассмотреть этот вопрос, но не готовы делать это задним числом . Соответственно, пока есть время до начала следующего сезона, этот вопрос может быть рассмотрен. При соответствующей работе инициативной группы, которая должна все просчитать и подготовить.

Нам очень важно, чтобы это было 18 полноценных клубов с финансированием, со всей необходимой инфраструктурой, со стадионами, соответствующими уровню РПЛ. И мне важно, чтобы все эти клубы играли в футбол: в современный, интенсивный футбол. Чтобы было 18 клубов, 18 тренеров с четкой философией и стилем, чтобы они были современные. Чтобы они от команд требовали игры в футбол.

Да, можно проиграть, проиграть лидеру с большим счетом. Да, можно играть от обороны, но и это можно делать по-разному: можно стоять в своей штрафной, а можно агрессивно, встречать соперника хотя бы средним блоком и применять прессинг. Как только это начнет происходить, я лично будут двумя руками за расширение до 18 клубов – если увижу 18 таких команд с тренерами.

При этом я готов прислушаться к мнению других членов исполкома и к мнению клубов. Если будет ходатайство, оно будет рассмотрено. Плюс – РПЛ при расширении должна не потерять в доходах, а только увеличить».

Главные темы дня:

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков