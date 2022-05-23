Все медалисты чемпионата России не из Москвы и Санкт-Петербурга. В топе Бердыев

«Сочи» залетел на второе место в РПЛ и пополнил не самый внушительный список команд, которые выдавливали из топ-3 грандов из Москвы и Санкт-Петербурга. Вспоминаем всех героев.

«Алания»: серебро в 1992-м

Главный тренер: Александр Новиков

Лучший бомбардир: Назим Сулейманов (12 голов)

Александр Новиков: «Приезжает начальник команды Батраз Битаров и показывает билет: «Поехали. Тебя ждет Сергей Валентинович Хетагуров». Председатель Совета министров Северной Осетии. Говорит: «Хватит дурака валять, принимай команду. Никого другого брать не хотим». Шел конец осени 1991-го. В феврале 1992-го поехали на турнир в Душанбе, а тут приходит сообщение: «Чемпионата СНГ не будет. В марте стартует чемпионат России». Ташкентский «Пахтакор» сразу отваливается. А с ним тогда Александр Тарханов работал. Я ему говорю: «Сань, а чего делать? У тебя ведь ребята разбегаются». Мой помощник Саша Яновский по моей просьбе начал уговаривать Шквырина, Денисова и Касымова. Эта тройка к нам влилась, и получилась очень приличная команда: Тедеев, Джиоев, Касымов, Сулейманов, Качмазов. Плюс Хапов в воротах.

Мы два раза легко переиграли ЦСКА – последнего чемпиона СССР. Павел Садырин, правда, кричал, что не все было чисто. «Динамо» во Владикавказе еле ноги унесло. О медалях сначала не думали, а потом посмотрели: мы дома никого за центр поля не выпускаем».

«Алания»: золото в 1995-м

Главный тренер: Валерий Газзаев

Лучший бомбардир: Михаил Кавелашвили (12 голов)

Валерий Газзаев: «Ключевую роль сыграл матч первого круга со «Спартаком». Перед игрой я сказал футболистам: «Если мы сегодня победим, будем бороться за золото». И мы впервые обыграли «Спартак» в Москве. Дальше нас было уже сложно остановить. Республика дышала футболом. По городу не пройти: все кричали: «Спартак-Алания» – чемпион!» На каждом матче аншлаг – стадион ревел, мы чувствовали дыхание и биение сердец зрителей. Вся эта обстановка просто несла нас к чемпионству, будто на крыльях.

Без ложной скромности скажу: мы тогда совершили настоящий подвиг. Если взять всю историю чемпионатов России, кто становился чемпионами? Только клубы из Москвы и Петербурга. Плюс Казань, город с сопоставимым статусом и масштабом. И сравните с «Аланией». Помню, поздравить с золотом мне позвонил генеральный директор «Фоджи». Говорит: «Валера, так это ты чемпионом стал? Ваш клуб вообще где находится? А то я ищу на карте место – и найти не могу». Так вся Европа узнала, что такое Владикавказ, Северная Осетия и «Спартак-Алания».

«Алания»: серебро в 1996-м

Главный тренер: Валерий Газзаев

Лучший бомбардир: Сулейманов, Касымов, Тедеев (по 11 голов)

Первый сезон, судьбу которого решил золото матч – «Спартак» в Санкт-Петербурге победил 2:1. В самом конце Назим Сулейманов промахнулся по мячу в нескольких метрах от ворот.

«Мелькни у меня даже мысль продать золотой матч, я бы живым не остался, – говорил потом Сулейманов. – В раздевалке рядом со мной сидел Толя Канищев, и Газзаев обвел нас тяжелым взглядом: «Канищеву простил бы. Тебе – никогда!» Приезжаю в клуб получать серебряную медаль, а мне вице-президент дает ее на порванной ленте. Я взорвался: «Это что? Неужели такого заслуживаю?» Разумеется, медаль сохранилась. Так и лежит на порванной ленте. Никому ее не отдам, все равно она очень мне дорога».

Валерий Газзаев впоследствии выступал против золотых матчей: «Я категорически против золотого матча! Чемпионат не Суперкубок и не коммерческий турнир, чтобы определять победителя в одной встрече. В этом случае обесценивается наработанное командой в течение всего сезона. В одной встрече может произойти все что угодно. Результат чемпионата не должен зависеть от стечения обстоятельств»

«Ротор»: серебро в 1993-м

Главный тренер: Владимир Сальков

Лучший бомбардир: Олег Веретенников (19 голов)

Владимир Сальков: «Атмосферу в той команде лучше всего характеризует эпизод. Конец тренировки, два игрока летят за мячом. Жесткий стык, слово за слово, начинается драка. Обоих выгоняю с поля. Минуть через 15 прихожу в раздевалку – они уже в обнимку сидят, смеются. Я так обрадовался!»

Вот только в следующем году Салькова сменил Виктор Прокопенко. С ним связан новый виток истории «Ротора».

«Ротор»: бронза в 1996-м

Главный тренер: Виктор Прокопенко

Лучший бомбардир: Олег Веретенников (19 голов)

За три тура до финиша «Ротор» шел первым, опережая «Спартак» на одно очко, а «Аланию» – сразу на три. Но сначала нулевая ничья с «Черноморцем», а потом и поражение от «Локомотива» (0:2) отбросили волгоградцев от золота.

Президент «Ротора» Владимир Горюнов винил в ничьей с «Черноморцем» судью и требовал отвезти его на медосвидетельствование, а вот Прокопенко был не так категоричен: «Скорее всего, [победить помешала] психология. И матч с «Балтикой» мы провели неубедительно, и с «Черноморцем». Игры на финише требуют особого настроя. У нас его нет».

«Ротор»: серебро в 1997-м

Главный тренер: Виктор Прокопенко

Лучший бомбардир: Олег Веретенников, (22 гола)

На следующий год «Ротор» снова боролся за чемпионство – и снова потерял его в последних турах. На этот раз судьба титула решилась в золотом матче со «Спартаком» в 34-м туре. Волгоградцы подходили к игре с 15-матчевой серией без поражений, но для выхода в лидеры им нужна была только победа. Но победы добился «Спартак» – 2:0. И стал чемпионом.

«Ротор» же остался вторым – и больше в своей истории волгоградцы ни разу не забирались на такую высоту. «Как это ни печально, вынужден признать, что наши ведущие игроки не справились с поставленной перед ними задачей, – грустил Прокопенко после игры. – Конечно, сразу же после матча не стал никого упрекать, сыпать соль на раны. Но признаться, я думал, что у меня более мужественная команда. Мужское достоинство заключается не только в том, чтоб не беречь в столкновениях ноги и головы, но прежде всего в умении не теряться в нужный момент, действовать уверенно, в свою обычную силу».

«Рубин»: бронза в 2003-м

Главный тренер: Курбан Бердыев

Лучший бомбардир: Рони (11 голов)

Дебют «Рубина» в высшем дивизионе начался громко – сразу с третьего места. Туркменский тренер, который тогда только начинал строить в Казани династию, вытащил «Рубин» из второй половины таблицы первой лиги и за два с половиной года сделал призером РПЛ.

«В 2003-м задачей было сохранить прописку [в Премьер-лиге]. А в первом туре влетели ЦСКА 0:4. Помню, Бекиич зашел в раздевалку и сказал: «Особо не переживайте. Просто перегорели, так бывает. Поверьте: все будет нормально», – вспоминал вратарь Сергей Козко дебют в Премьер-лиге.

«Рубин» в итоге завоевал бронзу, за год построил новую базу рядом со стадионом Центральным – и закрепился в высшем дивизионе на следующие 20 лет.

«Рубин»: золото в 2008-м

Главный тренер: Курбан Бердыев

Лучший бомбардир: Александр Бухаров (6 голов)

Все значимые успехи «Рубина» напрямую связаны с Бердыевым – первое золото для клубов не из Москвы и Петербурга за 13 лет добыл именно он. «Рубин» начал чемпионат с семи побед, установив рекорд – серию в Казани громко прервал «Спартак», разгромив казанцев. «Тогда никто не думал о чемпионстве, тем более все матчи складывались достаточно тяжело. «Рубин» не выделялся результативностью и зрелищностью – возможно, потому что у нас не было креативных футболистов», – говорил капитан той команды Сергей Семак в интервью Sports.ru.

У «Рубина» действительно начался небольшой спад, который, впрочем, команда преодолела – и со второго круга снова начала побеждать. Ключевым стал матч с «Зенитом», когда действующий чемпион получил 1:4. А за три тура до конца сезона Россия обрела нового чемпиона – «Рубин».

«Рубин»: золото в 2009-м

Главный тренер: Курбан Бердыев

Лучший бомбардир: Алехандро Домингес (16 голов)

В следующем сезоне «Рубин» закрепил начатое и выиграл второй титул подряд – такого на тот момент не удавалось никому за пределами Москвы, даже «Зенит» еще был не так силен. Сила казанцев проявлялась и в Европе – именно тогда случилась легендарная победа на «Камп Ноу». В 2009-м игровой стиль «Рубина» сильно изменился. Хотя Бердыев ни на одном собрании не говорил о глобальной смене вектора, но команда, до этого забивавшая не так много, внезапно стала самой результативной в РПЛ.

«Многое решалось в гостевом матче со «Спартаком». У нас было четыре очка преимущества, полные «Лужники», очень сильный «Спартак». Мы выиграли 3:0, сами забивали красивые голы, сыграли один из лучших матчей в сезоне. После той победы мы поверили, что близки к защите титула. Впереди было еще 10 туров, сыграй мы где-то неудачно, мог пойти новый перелом. Но та игра со «Спартаком» – одна из ключевых», – рассказывал Sports.ru Виталий Кафанов.

«Рубин»: бронза в 2010-м

Главный тренер: Курбан Бердыев

Лучший бомбардир: Кристиан Нобоа (8 голов)

После двух золотых медалей подряд «Рубин» все же немного опустился. В первом круге именно казанцы были главным преследователем «Зенита», но к концу сезона пропустили вперед и ЦСКА.

«Рубину» пришлось меняться: зимой ушел Домингес, летом Семака и Бухарова забрал «Зенит», покинули команду Кабзе и Текке. У клуба завелись деньги – именно тогда купили за рекордные 20 млн евро Карлоса Эдуардо, но его трансфер стал большим провалом. Все же Бердыев назвал итоговое третье место достижением.

«Крылья Советов»: бронза в 2004-м

Главный тренер: Гаджи Гаджиев

Лучший бомбардир – Андрей Каряка (17 голов)

Третье место «Крыльев» в 2004 году не стало супербольшой неожиданностью – самарцы дважды за предыдущие три года попадали в пятерку и были реальной силой. Команду перед новым сезоном возглавил Гаджи Гаджиев, а состав по именам был очень приличный: Колодин, Короман, Анюков, Тихонов, Каряка. Именно Андрей стал лучшим бомбардиром команды (и вторым бомбардиром Премьер-лиги).

Правда, с попаданием на третье место «Крыльям» повезло. Перед 29-м туром они отставали от «Зенита», и петербуржцам для того, чтобы взять медали, нужно было не проиграть дома «Москве». Но они с этим не справились – а «Крылья» выиграли два оставшихся матча и опередили соперника по личным встречам.

«Хорошее было время, хорошие результаты. Не случись финансовых проблем в клубе, бронза 2004-го стала бы для самарцев не высшим достижением в истории, а лишь отправной точкой настоящего подъема», – вспоминал Каряка.

«Анжи»: бронза в сезоне-2012/13

Главный тренер: Гус Хиддинк

Лучший бомбардир: Ласина Траоре (12 голов)

Сезон-2012/13 стал пиком для богатого «Анжи» Сулеймана Керимова – хотя тогда казалось, что в российском футболе появилась новая сила. Успехи махачкалинцев перенеслись и на еврокубки, и до финала Кубка команда Гуса Хиддинка тоже добралась (хоть в итоге и проиграла).

«Считаю, что эта команда заслуживает похвалы. Мы дошли до 1/8 финала Лиги Европы, где вылетели только на последних секундах. В чемпионате постоянно были вверху, на втором или третьем месте», – говорил Хиддинк.

«Краснодар»: бронза в сезоне-2014/15

Главный тренер: Олег Кононов

Лучший бомбардир: Маурисио Перейра (9 голов)

«Краснодар» Кононова двигался поступательно – в первый сезон стали пятыми, затем продвинулись еще на две позиции и стали третьими, уступив второе место ЦСКА только за счет личных встреч, обновили несколько клубных рекордов. Впрочем, не обошлось и без проблем – именно по ходу этого сезона «Краснодар» попал под санкции УЕФА из-за нарушения финансового фэйр-плей и два трансферных периода не мог никого дозаявить, кроме свободных агентов. Кононова, кстати, назвали лучшим тренером сезона.

«Мы созваниваемся каждый день, иногда по несколько раз, – рассказывал Кононов про общение с Галицким. – Обсуждаем те или иные события. Я не тот человек, чтобы спорить ради спора».

«Краснодар»: бронза в сезоне-2018/19

Главный тренер: Мурад Мусаев

Лучший бомбардир: Виктор Классон (12 голов)

Только спустя 5 лет «Краснодару» покорилось достижение Кононова – и на этот раз Сергей Галицкий наверняка был рад больше, потому что это получилось с Мурадом Мусаевым, тренером из клубной академии.

«Мы должны доверять российским тренерам. Я не хочу Томасов Тухелей и прочих иностранцев. Это наши ребята, они здесь выросли. Только на таких ребятах будет строиться этот клуб, – ярко выступал Галицкий. – Мусаев, тренирующий молодежную команду, в следующем сезоне будет главным тренером «Краснодара». Он 12 лет уже тренирует, из них семь в системе «Краснодара».

«Краснодар»: бронза в сезоне-2019/20

Главный тренер: Мурад Мусаев

Лучший бомбардир: Маркус Берг (9 голов)

Галицкий действительно не ошибся – при Мусаеве «Краснодар» дважды забрался в тройку в Премьер-лиге, повторив лучшее достижение краснодарцев, и неплохо смотрелся в еврокубках. Но вообще-то краснодарцы всерьез претендовали на второе место – но завалили посткарантинный рестарт турнира (2 победы, 2 ничьи и 3 поражения в 7 матчах) и остались третьими. Многие говорили, что Мусаев удобен для Галицкого – и фактически именно владелец определяет состав и игру команды.

Мусаев отвечал: «Если команда видит, что тренер, который каждый день проводит тренировки и индивидуальные беседы, ничего не решает, начнется хаос. Бывало, что за два-три дня до матча мы переставали общаться с Галицким. Да, он требует детальных объяснений решений, но за три года он ни разу не лез в состав, не влиял на замены. Мы обсуждали с Галицким эти разговоры – только смеялись».

«Ростов»: серебро в сезоне-2015/16

Главный тренер: Курбан Бердыев

Лучший бомбардир: Сердар Азмун (9 голов)

Еще одна медаль команды из провинции (первая и единственная) – полная заслуга Курбана Бердыева. Он построил в Ростове-на-Дону аналог «Рубина» вместе с тем же штабом, с которым работал в предыдущие годы.

«Было несколько моментов в прошлом сезоне… Финансовые вопросы и так далее. Непростых моментов хватало. Но ребята не опускали рук, бились», – говорил Виталий Кафанов. И после второго места случился грандиозный поход в Лигу чемпионов со скандированиями «Мужики».

«Сочи»: серебро в сезоне-2021/22

Главный тренер: Владимир Федотов

Лучший бомбардир: Матео Касьерра (14 голов)

Четыре года назад «Сочи» не существовало – это было питерское «Динамо». Уже через сезон новосозданный клуб ворвался в Премьер-лигу, но клеилось не все: в конце 2019 года «Сочи» шел на последнем месте. А затем команду возглавил Владимир Федотов.

За два с половиной года Федотов почистил состав фарм-клуба «Зенита» (в какой-то момент в составе сочинцев оказалось больше 10 экс-игроков петербургской команды), превратил команду в одного из лидеров российского футбола, а теперь – в уверенном стиле довел до серебра.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, Владимир Родионов, Саид Царнаев, Рамиль Ситдиков; rotor-volgograd.ru; old.pfcks.ru; vk.com/fckrasnodar; vk.com/pfcsochi; Gettyimages.ru/Roman Kruchinin/Epsilon