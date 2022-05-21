Адские полгода Слуцкого в первой лиге: 9 игроков старте, вратарь в нападении, долг на топливо для самолета в Омске

«Рубин» чрезвычайно драматично проиграл «Уфе» (1:2), занял 15-е место и вылетел в ФНЛ. Для Леонида Слуцкого это первое понижение в карьере, но не дебютное появление в первом дивизионе. В 2004 году у него был кошмарный период в тонущем «Уралане»: яркий элистинский клуб вылетел из вышки при Игоре Шалимове, и 32-летний Леонид Слуцкий пришел ему на смену. Те полгода он до сих пор считает сложнейшими в карьере.

«С Кузьминым и Веретенниковым часто вспоминаем сезон-2004 в «Уралане», когда мы выходили вдевятером и с третьим вратарем в старте. Умудрились даже выиграть один матч, – сказал Слуцкий этой весной, когда «Рубин» проваливался в таблице. – Так что бывали в карьере времена посложнее. Пока нас хотя бы девять, шансы остаются». Так что случилось в «Уралане»? • До попадания в главную команду Слуцкий уже два сезона тренировал дублеров «Уралана». На новом уровне молодой тренер воодушевленно взялся за работу, стартовали в чемпионате с победы. «Все было шикарно. Вернее, шикарно не было, потому что не платили с января. Наступил май – тишина. Руководители просто не приезжали, и тогда все начали все понимать».

То есть сезон команда уже начинала без зарплат. Дальше было хуже.

• Один из величайших матчей того «Уралана» – против брянского «Динамо». Команда Слуцкого вела 3:0 (хет-трик отгрузил Зураб Циклаури), но за полчаса расплескала все преимущество и закончила 3:3. Через три недели калмыцкая команда в первом тайме забила «Анжи» три безответных мяча, к 60-й минуте счет был уже 5:1, но соперник и тут отыгрался – 5:5. Слуцкий признавался, что в тренерской карьере он плакал только после этого матча: «Когда все ушли из раздевалки, я плакал навзрыд, была истерика». • Причина падения команды – отсутствие денег.

«Когда закончились деньги, я вообще не знал, как себя вести, как управлять коллективом, – рассуждал Слуцкий спустя годы. – Не было ни эмоций, ни сил. Я вообще не понимал, что делать. Это были очень тяжелые времена, их даже сложно описать».

• Через месяц безденежье привело «Уралан» к ночевке в аэропорту. Команда возвращалась из Новокузнецка с неудачного матча против «Металлурга-Кузбасса» (2:4) и приземлилась в Омске для дозаправки. Вот только на месте оказалось, что клуб топливо не оплачивал. И руководство на связь не выходило. «Нас не заправляли. Мы сидели в самолете восемь часов – полную ночь. Потому что денег нам с января не платили, и их ни у кого не было . Что будет дальше – мы понятия не имели, – рассказывал Слуцкий. – Нас спасло то, что мимо из Владивостока летели «Химки». И тоже сели в Омске дозаправиться. Так мы просто заняли денег у их главного тренера Владимира Шевчука на то, чтобы долететь до Элисты. Иначе бы, наверное, до сих пор в Омске куковали».

• Вскоре из-за финансовых проблем «Уралан» не собирал даже 11 человек на игру. На первый матч во втором круге – против все того же брянского «Динамо» – из Элисты приехали шесть футболистов. Еще трое прибыли из Москвы. Всего – девять человек, из них двое – вратари.

«Тактика 4-4-0, слышали про такую? Это новое веяние мирового футбола! С такой тактикой еще никто не проигрывал», – шутил 23-летний защитник «Уралана» Олег Кузьмин, который теперь работает в тренерском штабе Слуцкого.

«Если кого сбили – орать как резаному и валяться не меньше двух минут! Ставка на дальние удары – близко нас все равно не пустят», – добавлял полузащитник Владимир Казаков.

В атаке вышел запасной вратарь Очир Шургчиев. «Слуцкий перед игрой встал перед нами и говорит: «Будем играть?» Тогда встал Веретенников и ответил, что он футболист и сыграет. После этого Слуцкий предложил мне любую позицию на поле, кроме ворот. Я выбрал нападение», – приводил слова Шургчиева «Бизнес Online».

Итог матча с вратарем в поле – 0:6.

• Удивительно, что именно в том сезоне за «Уралан» играл великий бомбардир Олег Веретенников (он, как и Олег Кузьмин, теперь в штабе Слуцкого). Герой «Ротора» 90-х провел в разбитой команде 19 матчей и забил 2 мяча. «При Слуцком в «Уралане» атмосфера была сумасшедшая. Было очень приятно там находиться, хотя мы играли практически бесплатно, – вспоминал Олег. – Уже тогда было видно, что это думающий и интересный тренер. Тренировки всегда были интересными, нигде в России тогда не было такого тренировочного процесса. По крайней мере, я в России с таким больше нигде не сталкивался».

• Слуцкий ушел из «Уралана» летом, когда перестал верить в чудо. «С Кирсаном Николаевичем Илюмжиновым (руководил Калмыкией с 1993-го по 2010-й, курировал «Уралан» – Sports.ru) я общался единственный раз в жизни. И было это в момент, когда «Уралан» уже даже не умирал, а, по существу, умер. Я пришел к нему в начале лета 2004 года, когда мы уже вдевятером выходили на матчи . Попал к нему на прием и попытался получить ответ, будет ли существовать команда. Он, как политик, точного ответа так и не дал. После этого разговора я понял, что ничего меняться не будет. И ушел, когда были подведены какие-то промежуточные итоги и у команды было время как-то переформатироваться, если она планировала это делать».

• «Уралан» ничего не спасло. Заняв 18-е место из 22, он вылетел из Первого дивизиона. И исчез.

«Почему «Уралана» не стало? – рассуждал потом Илюмжинов. – Да все банально: я максималист, мне нужны только первые места. А как можно бороться с «Газпромом», «Лукойлом», РЖД, ВТБ? Я покрывал бюджет «Уралана» из собственного кармана, делал это толково и рационально, не покупая Халка и Витцеля за 100 миллионов евро. Если бы не война кошельков, то «Уралан» был бы в лидерах российского футбола».

Фото: elista.org