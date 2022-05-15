15 матчей – столько «Зенит» не проигрывает московским клубам. Мощь

«Спартак» только продлил серию.

«Зенит» сыграл 1:1 против «Спартака» и продлил беспроигрышную серию с московскими клубами. Не уступают им уже 15 игр – с августа 2020-го и гостевого поражения от «Динамо» (0:1). С тех пор у «Зенита» 10 побед и 5 ничьих во всех турнирах.

Вот все пазлы гегемонии.

«Локомотив» в гостях (0:0) – август 2020-го

Старт серии – без голов. Тогда больше огня было за пределами поля: сын Сергея Семака рассказывал, что на матч не пускали в зенитовской атрибутике, а уже после игры на питерских болельщиков напали в хинкальной.

«Спартак» в гостях (1:1) – октябрь 2020-го

Тогда Александр Максименко еще тащил, а ничью москвичам принес гол Эсекиэля Понсе аж на 86-й минуте, которого сейчас арендует испанский «Эльче». За «Зенит» отличился Александр Ерохин.

«Динамо» дома (3:1) – декабрь 2020-го

Выручала связка Дзюба – Азмун: дубль Артема и гол от Сердара. На том этапе питерцы вообще словили топ-форму: не проигрывали 6 матчей в РПЛ кряду: 4 победы и 2 ничьих

«Спартак» дома (3:1) – декабрь 2020-го

«Зенит» сразу же встретился со «Спартаком» – и разделался в том же стиле. Все голы влетели от питерцев: Азмун, Ракецкий и Дзюба забили в чужие, а Ловрен – в свои.

ЦСКА в гостях (3:2) – март 2021-го

Яркая перестрелка. «Зениту» в ней особенно помог дубль Вендела и 1+1 от Артема Дзюбы. ЦСКА ответил голами Саломона Рондона и Николы Влашича – обоих в клубе сейчас уже нет.

«Локомотив» дома (6:1) – май 2021-го

Первый разгром в питерской серии – и сразу в золотом матче. Все решили хет-трик Сердара Азмуна и дубль Артема Дзюбы. «Локо» же ответил лишь голом Франсуа Камано.

«Удалось довольно рано открыть счет, а дальше мы были настойчивыми и уверенными в завершении. Все, что летело в ворота соперника, попало в цель.

Чувствую себя так, как должен чувствовать трехкратный чемпион России. Цель достигнута, чемпионский кубок наш в третий раз подряд», — радость от Вильмара Барриоса.

«Локомотив» (3:0) – июль 2021-го

Эти же команды потом встретились и в матче за Суперкубок – и вновь «Зенит» учинил разгром. На этот раз москвичи получили три мяча – от Кузяева, Азмуна и Ерохина. Вот такой шикарный старт сезона-2021/22 от «Зенита».

«Локомотив» в гостях (1:1) – август 2021-го

В чемпионате «Локо» собрался. С 85-й минуты соперники реализовали аж два пенальти: сначала нарушил Гильерме, а Сутормин реализовал, а на 90-й ошибся Александр Ерохин – и Смолов сравнял.

ЦСКА дома (1:0) – август 2021-го

РПЛ праздновала 20-летний юбилей, а у «Зенита» все еще работала связка Дзюба (ассист) – Азмун (гол). Так питерцы выиграли у ЦСКА четвертый раз подряд, общий счет – 10:3. «Всех с победой! 🔝💯 Наша связка в деле», – отреагировал Дзюба в инстаграме.

«Спартак» дома (7:1) – октябрь 2021-го

Вероятно, самая яркая победа в серии. У «Зенита» много героев, но особенно сверкал Андрей Мостовой, который отметился дублем. «Спартак» ответил только результативным ударом Квинси Промеса.

«Динамо» дома (4:1) – октябрь 2021-го

И вновь спаренные игры с москвичами, в которых «Зенит» сыграл очень мощно. «Динамо» рассыпалось после 66-й минуты – до этого играли 1:1 и смотрелись достойно. Но Вендел, Дзюба и Ракицкий приговорили «Динамо» к разгрому. 11:2 – суммарный счет против «Спартака» и «Динамо».

ЦСКА в гостях (2:0) – ноябрь 2021-го

Здесь больше говорили не про результат (у «Зенита» отличились Клаудиньо и Мостовой), а о задержаниях болельщиков ЦСКА. Сначала фанатов несколько часов держали на закрытой трибуне, а потом рассаживали по автозакам.

«Динамо» в гостях (1:1) – декабрь 2021-го

Ответный матч с динамовцами получился куда более упорным – каждая из команд выдала по одному мощному тайму. «Зенит» классно играл в первом, а «Динамо» – во втором. Забивали Дмитрий Скопинцев и Клаудиньо. Правда, в том матче бразилец еще и не забил с пенальти.

«Локомотив» дома (3:1) – апрель 2022-го

В этом сезоне чемпионский матч «Зенита» тоже пришелся на «Локо». Привоз Михаила Кержакова (и гол Керка) на 4-й минуте не помогли. После этого за питерцев забили Сергеев, Малком и Мостовой – так оформили золото за три тура до конца РПЛ.

Подводим итоги:

• «Локомотив»: 3 победы и 2 ничьих (разница мячей – 13:3);

• «Динамо»: 2 победы и 1 ничья (разница мячей – 8:3);

• ЦСКА: 3 победы (разница мячей – 6:2);

• «Спартак»: 2 победы и 2 ничьих (разница мячей – 12:4).

«Зенит» продолжает другую серию – именно против «Спартака»?

«Зенит» не проигрывает красно-белым 9 матчей подряд – еще со времен Массимо Карреры. При нем «Спартак» был лучше в ноябре 2017-го – 3:1. Тогда с питерцами еще работал Роберто Манчини. Игра закончилась не только победой москвичей – с голами Александра Самедова, Луиса Адриано и Марио Пашалича – но и дракой между фанатами.

С тех пор команды провели 9 матчей: 5 побед «Зенита» и 4 ничьих.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Григорий Сысоев, Алексей Даничев, Пётр Олизаров