ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2022
Блог

«Спартак» изрезал «Енисей» выходами один на один – могли забить так штук пять! Наказывали за храбрый прессинг

Шамар Николсон
Вадим Гаранин
БЕТСИТИ Кубок России БЕТСИТИ Кубок России
Зелимхан Бакаев Зелимхан Бакаев
Енисей Енисей
Квинси Промес Квинси Промес
Спартак Спартак
Футбол Футбол

Промес забил победный после одного из них.

«Спартак» очень тяжело начал полуфинал Кубка России: приехавший в гости «Енисей» придавил московскую команду к воротам и владел преимуществом первые минут 10-15. Но потом красно-белые нашли рецепт по созданию моментов – пасы за спину защитникам.

И это привело к целой череде выходов один на один. На 15-й минуте убегал Бакаев, но его накрыл Кичин – Зелимхан потерял мяч.

Второй выход – через шесть минут, убегал снова Бакаев. Его снова догнали – на этот раз Бевеев. Но мяч отскочил к Николсону, который покатил мимо ворот. Совсем немного не хватило точности.

В третий раз «Спартак», наконец, наказал соперника за высокую линию обороны. Мартинс вырезал пас на Промеса – Квинси убежал от Кичина и точно пробил – 1:0.

Думаете, на этом фестиваль выходов один на один закончился? Нет, снова убежал Бакаев, но пожадничал – не выкатил на пустые ворота Николсону. А самостоятельно Зелимхан не переиграл вратаря Опарина.

На 27-й минуте еще и Шамар сам убежал к воротам с центра, но пробил в Опарина.

Все эти моменты случились меньше чем за 15 минут. К этому можно добавить еще момент Промеса на 39-й – Квинси не реализовал еще один выход. Покатил мимо вратаря и чуть-чуть не попал в дальний угол.

Контратаки – логичное оружие против такого «Енисея». При тренере Вадиме Гаранине команда играет в агрессивный прессинг и высоко поднимает линию обороны. Тренер требует играть активно и первым номером.

«Я буду требовать от своих ребят игру первым номером, игру с позиции силы. Это подразумевает и позицию физической силы, и интенсивность, и агрессию. Играть первым номером не всегда будет получаться, но мы будем заставлять так действовать ребят», – говорил Гаранин сразу после прихода в дубль «Арсенала» в 2017-м.

Звучит красиво (очень в духе Клоппа), и даже приносит результат. Но недостатками этой системы может пользоваться более классная команда: достаточно технично пройти попытки прессинга, а потом найти возможность для паса за спину.

Собственно, так «Спартак» и создал большинство моментов против «Енисея» по пути в финал Кубка России.

Тренер Гаранин, который вынес «Рубин» и «Локомотив» из Кубка. Говорит про волшебные пузырьки и разрывает ФНЛ

«Спартак» и «Динамо» в финале Кубка! У кого-то будет долгожданный трофей

Фото: скриншоты трансляции «Матч ТВ»

«Спартак» – «Динамо» в кубковом финале. Кто возьмет трофей?
2063 голосa
«Спартак»
54%
Спартак
«Динамо»
46%
Динамо Москва

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные