Промес забил победный после одного из них.

«Спартак» очень тяжело начал полуфинал Кубка России: приехавший в гости «Енисей» придавил московскую команду к воротам и владел преимуществом первые минут 10-15. Но потом красно-белые нашли рецепт по созданию моментов – пасы за спину защитникам.

И это привело к целой череде выходов один на один. На 15-й минуте убегал Бакаев, но его накрыл Кичин – Зелимхан потерял мяч.

Второй выход – через шесть минут, убегал снова Бакаев. Его снова догнали – на этот раз Бевеев. Но мяч отскочил к Николсону, который покатил мимо ворот. Совсем немного не хватило точности.

В третий раз «Спартак», наконец, наказал соперника за высокую линию обороны. Мартинс вырезал пас на Промеса – Квинси убежал от Кичина и точно пробил – 1:0.

Думаете, на этом фестиваль выходов один на один закончился? Нет, снова убежал Бакаев, но пожадничал – не выкатил на пустые ворота Николсону. А самостоятельно Зелимхан не переиграл вратаря Опарина.

На 27-й минуте еще и Шамар сам убежал к воротам с центра, но пробил в Опарина.

Все эти моменты случились меньше чем за 15 минут. К этому можно добавить еще момент Промеса на 39-й – Квинси не реализовал еще один выход. Покатил мимо вратаря и чуть-чуть не попал в дальний угол.

Контратаки – логичное оружие против такого «Енисея». При тренере Вадиме Гаранине команда играет в агрессивный прессинг и высоко поднимает линию обороны. Тренер требует играть активно и первым номером.

«Я буду требовать от своих ребят игру первым номером, игру с позиции силы. Это подразумевает и позицию физической силы, и интенсивность, и агрессию. Играть первым номером не всегда будет получаться, но мы будем заставлять так действовать ребят», – говорил Гаранин сразу после прихода в дубль «Арсенала» в 2017-м.

Звучит красиво (очень в духе Клоппа), и даже приносит результат. Но недостатками этой системы может пользоваться более классная команда: достаточно технично пройти попытки прессинга, а потом найти возможность для паса за спину.

Собственно, так «Спартак» и создал большинство моментов против «Енисея» по пути в финал Кубка России.

Фото: скриншоты трансляции «Матч ТВ»