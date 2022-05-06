Соболев гоняет в кепке «Спасем дельфинов». Самоирония спасет репутацию?

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«Спартак» вылетел в Екатеринбург на матч против «Урала», нападающий Александр Соболев надел кепку с надписью «Спасем дельфинов». Неожиданно!

Вы наверняка в курсе. «Дельфин» – так нападающего называют за частые падения в чужой штрафной.

Запустил волну, конечно, паблик ВГИК – еще осенью 2020-го.

После них мем подхватили и все остальные. Например, гендиректор «Зенита» Александр Медведев говорил, что игроки «Спартака» тренируют нырки в чужой штрафной. Особенно постарался «Рубин», в апреле наложивший на интервью Соболева звуки, издаваемые дельфинами.

Сам нападающий говорил, что не обращает внимание.

«Просто так никто ничего не свистнет. Бывают моменты, когда толкают в спину или бьют человека по ноге. На видеотрансляции смотришь и думаешь: ничего нет – ударили, но несильно. А вживую это больно. Но повторю, сейчас стараюсь больше стоять на ногах. «Дельфин», да. Вообще не обращаю внимания. Пусть называют как хотят», – говорил футболист в интервью Sport24.

Зато своего игрока защитила Зарема!

«Новые игроки ЦСКА картинно кувыркаются в штрафной, зарабатывая странные пенальти, Смолов красиво принимает форму морской звездочки даже за пределами штрафной, но почему-то только Соболева называют дельфином», – сказала первая леди «Спартака».

Но, разумеется, эти слова мало кого переубедили. К тому же первый тренер Александра из Барнаула вспоминал, что нападающий часто валился при малейшем контакте даже на тренировках. Похоже, теперь Соболев пытается победить стереотип с помощью самоиронии.

Впрочем, ВГИК с которого все началось, не особенно поверил.

Фото: spartak.com; РИА Новости/Сергей Пивоваров