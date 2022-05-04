РФС придумал план спасения футбола: брать больше от букмекеров, ввести отчисления от табака и алкоголя, сократить налоги

Теперь все наладится?

Российский футбол больше не сможет жить по-прежнему. Уезжают легионеры, падают доходы от трансферов, перекрыты бонусы от еврокубков, вероятно, резко сократятся спонсорские контракты (например, РФС снизил прогноз по своему годовому доходу с 3,4 млрд до 2,48).

Футбольные боссы уже продумывает план спасения. Его проект опубликовал РБК, уточнив, что подлинность документа подтвердили несколько источников.

Коротко пересказываем суть предложения. Оно касается не только футбола, но и российского спорта в целом.

В плане два ключевых шага: налоговые послабления для футбола (с этим все понятно) и дополнительные источники финансирования (а с этим не очень, хотят привлекать минимум 23 млрд ежегодно).

Адресаты помощи: клубы, лиги и местные федерации.

А теперь немного деталей.

Что за налоговые послабления?

Если коротко, нагрузка сократится в разы. Бухгалтерские подробности: из налогооблагаемой базы доходов работников субъектов спорта временно исключат НДФЛ (на какой срок, не уточняется), страховые взносы сократят с 30 до 20%, обнулят НДС по спонсорским, рекламным и ТВ-контрактам, услугам на стадионах, клубы освободят от налога на прибыль/использование убытков предыдущих периодов для уменьшения налогооблагаемой базы.

Кроме того, клубам и федерациям разрешат переводить зарплату иностранцам на их зарубежные счета. Сейчас суммы переводов за рубеж ограничены Центробанком.

Откуда возьмут дополнительное финансирование?

• Отчисления от букмекеров (9,2 млрд рублей). РФС предлагает, чтобы на спорт отдавали 1,5% от пари. Вряд ли этому обрадуются букмекеры. С недавних пор они отчисляют государству 1,5% от выручки за квартал (не менее 30 млн руб.), а здесь речь о проценте от пари, что увеличит сумму. Риски – букмекеры просто могут уйти с рынка. По нынешним правилам РФС получил от букмекеров 762 млн рублей за четвертый квартал 2021-го. Сумму хотят увеличить более чем в три раза.

• 5-процентные отчисления от акцизов табака и алкоголя (13,8 млрд рублей). Эта сумма должна «компенсировать вред здоровью от использования этой продукции».

• Еще 0,7 млрд планировали заработать с лотерей (добавить 10% отчисления для федераций) – но по данным РБК, эта инициатива на начало мая уже не актуальна.

Так РФС планирует зарабатывать минимум 23 миллиарда рублей в год.

То есть футбол спасен?

Пока нет. Во-первых, пока речь лишь о примерных оценках. Во-вторых, ничего еще не решено на 100%, это лишь предложение РФС, которое направлено в профильные ведомства.

Все документы представили на заседании попечительского совета РФС, который состоялся в среду, 27 апреля. РБК добавил: есть предложения, которые в документах указаны как уже согласованные с Минфином.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Владимир Песня