«Хочу конкуренции до последнего тура. Чтобы все топ-клубы пришли в себя». Дзюбе мало сильных соперников в РПЛ

Артем Дзюба в золотом матче против «Локомотива» (3:1) вышел только на последние 10 минут, но зажег в интервью на поле уже с золотой медалью на шее.

Корреспондент «Матч ТВ» Денис Левко задал ему всего пару вопросов, но форвард петербуржцев – который выиграл, кстати, уже 10-й титул в «Зените» – высказался подробнее всех партнеров.

Ждет реальной конкуренции: сильных «Спартака», ЦСКА, «Локо» и «Динамо»

– Наверное, слукавлю, если скажу, что [ощущается] так же свежо – нет. Но знаете, такое ощущение: хочется какой-то борьбы.

Думал, сегодня будет дерби, они 1:0 повели благодаря нам – думал, что-то будет. А по факту «Локомотив» особо и не сопротивлялся. К 50-й минуте встали вообще.

Как показала практика, никто «Зениту» в РПЛ не может сопротивляться. Но мы надеемся... Я лично очень хотел бы, чтобы была борьба.

От этого выиграем мы все.

Хочется, чтобы было дерби двух столиц, чтобы все топ-клубы пришли в себя. ЦСКА немножко ожил, но потом подсдулись. «Динамо» сопротивлялось, но больше, кажется, на словах, чем на деле: если хотите бороться за чемпионство, отдавать дома матчи с «Уралом» – мне кажется, это как минимум странно.

Хотя в любом случае приятно, карьера у футболиста короткая, нужно выиграть как можно больше трофеев.

Ждем, что в следующем году многие команды подтянутся, и будет чемпионат сильный.

Хотелось бы очень сильного чемпионата с конкуренцией до последнего тура.

Назвал Генича за спор о Сергееве желтой прессой. И забанил его – как «Спартак»

Артем явно давно не был у микрофона и так разошелся, что заново разжег и перел на новый уровень историю с Константином Геничем. Если пропустили или забыли – вот ее старт.

А вот как Дзюба отреагировал на просьбу пояснить детали спора.

– Мы не спорили на что-то. Константин Генич как желтая пресса. Журналист, с которым мы разговаривали тет-а-тет, из этого раздул такую космическую [историю]... Не знает, как привлечь к себе внимание.

Для меня это позорно, честно.

Мне кажется, Ване Сергееву самому неудобно за этот разговор. Я Ваньку до этого не видел и не знал. Он очень хороший футболист, я рад, что он забивает, искренне переживал за него.

Как Генич себя ведет... Это вообще фу. Правильно «Спартак» его забанил. Я его тоже забанил.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; Коммент Шоу