«Зениту» еще далеко до рекорда. «Спартак» брал золото 6 раз подряд, лучшие в Европе – 14

«Бавария» – единственная из топ-лиг.

«Зенит» стал чемпионом России четвертый раз подряд – такого доминирования в РПЛ не было давно, но давайте сравнивать со всей Европой. Это пока очень далеко от главных и самых продолжительных серий.

Вот они.

• «Сконто». Рижский клуб разрывал чемпионат Латвии с 1991-го по 2004-й. Зато после этого рижане выигрывали титул всего раз, а через 12 лет и вовсе потеряли профессиональный статус. Через команду прошло золотое поколение сборной Латвии. То самое, которое потом пробилось на первый и пока последний крупный турнир в истории страны – Евро-2004.

• «Линкольн». Присутствие чемпионата Гибралтара в этом списке максимально условно: до 2012-го он не признавался УЕФА. Тем не менее, «Линкольн» уверенно доминировал все те же 14 лет. У него еще серия без поражений была крутой – 88 матчей за три года.

• «БАТЭ». 13 лет в чемпионате Белоруссии правил БАТЭ, но до европейского рекорда так и не добрался: в 2018-м пропустили вперед брестское «Динамо» с Артемом Милевским. Все успехи команды из городка рядом с Минском связаны с Анатолием Капским, который скончался почти три с половиной года назад. Чемпионская серия прервалась в первый же год после его смерти.

В списке есть и две действующие серии.

• «Лудогорец». Клуб из Разграда был основан совсем недавно – в 2001 году – и почти сразу стал флагманом болгарского футбола, неплохо светился в ЛЧ и рубился против ЦСКА в группе ЛЕ. У «Лудогорца» самая длинная из действующих серия – и в этом сезоне от ближайшего преследователя оторвались почти в два раза.

• «Бавария». Совсем недавно мюнхенцы выиграли Бундеслигу 10-й раз подряд – и это рекорд в топ-5 лигах. Шикарное достижение, но до общеевропейского абсолютного топа «Баварии» далековато. Из ближайших преследователей среди топов – «Ювентус», который брал титул 9 раз подряд.

А что в России?

«Зенит» взял четвертое чемпионство подряд – и такой жесткой гегемонии в советско-российском футболе не было со времен «Спартака»-1996-2001. Та команда Романцева (и немного Ярцева) брала шесть чемпионств подряд: с 1996-го по 2002-й. Больше пока никто не набивал.

«Зенит» рядом и точно попытается. Получится ли?

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев