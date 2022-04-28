Новичок «Локо» из Черногории: зимой чуть не перешел в «Динамо» Киев, ориентируется на Кавани и Бензема, любит «Ман Сити»

Сыграет ли в еврокубках?

В РПЛ появился первый легионер, который приедет в лигу после введения санкций. Это черногорский форвард Марко Раконяц.

• «Локомотив» подписал с 22-летним черногорским нападающим контракт на 4 года. По данным балканского медиа RTCG, «Чукарички», его нынешний клуб, получит 2,5 млн евро. Это третья сумма по продаже для сербского клуба – больше выручали только за Димитрие Каменовича (ушел в «Лацио») и Слободана Тедича (в «Ман Сити») – по 3 миллиона евро.

• Он чистый центральный нападающий, иногда может сыграть в оттяжке. В первой части сезона Раконяц чаще оставался в запасе, но с октября начал играть регулярно.

Кумир детства – Самюэль Это’о, но из нынешних форвардов он выделяет двоих: «Мне нравятся Бензема и Кавани, но Эдинсон – больше, – говорил черногорец. – Мне нравится, когда я получаю мяч, когда у меня много моментов».

А вот любимый клуб футболиста может удивить. «Это «Манчестер Сити»! – сказал он. – Мне нравится их стиль игры, я болею за них во всех-всех турнирах. За ними очень приятно наблюдать. Интересно, что они играют без классического нападающего, но у Пепа Гвардиолы фантастический подбор игроков».

• Раконяц забил 11 голов и сделал три ассиста в 26 матчах чемпионата Сербии – он лучший бомбардир команды вместе с Джордже Йовановичем, который зимой уже покинул клуб и перебрался в чемпионат Израиля.

• Вообще и сам Раконяц тоже мог уйти зимой – на сборах он забил киевскому «Динамо» и впечатлил боссов украинской команды, которые были готовы подписать его. Но трансфер сорвался из-за последних событий.

«У нас было официальное предложение, мы почти согласовали контракт с киевским «Динамо». Но случилось то, что случилось», – признавался спортдир «Чукаричек» Владимир Матушевич.

«Я сохранил голову на плечах и продолжил забивать голы. То, что такой большой клуб заинтересовался мной, меня лишь еще больше мотивировало. В конце концов, может, и хорошо, что я остался — я продолжил забивать, получил вызов в сборную Черногории и провожу отличный сезон», – говорил сам Раконяц.

• Также им интересовалось «Удинезе». Но, как предполагают сербские медиа, предложение «Локо» было более выгодным с финансовой точки зрения и для «Чукаричек», и для самого футболиста.

Фото: Gettyimages.ru/Filip Filipovic; fkcukaricki.com