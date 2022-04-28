Хвича переходит в «Наполи» – пишут, что за 8 млн евро. Получит ли что-то «Рубин» – неизвестно

В Неаполе заменит Инсинье.

Хвича Кварацхелия, расторгнувший контракт с «Рубином» в конце марта, переходит в «Наполи» – об этом сообщил президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис в эфире радио Kiss Kiss Napoli.

• Об интересе «Наполи» к Кварацхелии начали писать во второй половине марта – еще до того, как грузин разорвал контракт с «Рубином». Тогда неаполитанцы отрицали заинтересованность, но явно искали варианты для замены Инсинье, который летом уедет в МЛС.

В середине апреля директор клуба Кристиано Джунтоли говорил: «Хвича – один из первых в нашем списке. Сделаем все возможное, чтобы подписать его».

• По данным Corriere dello Sport, футболист подпишет с итальянским клубом 5-летний контракт с зарплатой 1,5 млн евро в год. Все условия предстоящего перехода полностью согласованы. Хвича официально перейдет в «Наполи», когда откроется летнее трансферное окно. Сумма трансфера составит 8 млн евро.

• Получит ли что-то со сделки «Рубин» – неизвестно. «Надеюсь, что мы что-то получим. Как раз по Кварацхелии ситуация такая, что она хоть как-то объяснима. Понятный нам человек, понятный нам агент. Можно что-то прогнозировать», – загадочно комментировал ситуацию генеральный директор казанцев Рустем Сайманов.

• Сейчас Хвича играет за батумское «Динамо», куда он ушел после «Рубина», – именно грузинскому клубу «Наполи» будет платить за трансфер футболиста.

Изначально «Рубин» приостановил контракт с Хвичей, но из-за грузинского давления его пришлось расторгнуть

• Тему раскрыл спортивный директор батумского «Динамо» Владимир Двалишвили – что любопытно, в интервью сайту SerieANews.

«Его агент – мой старый приятель. Он сказал, что у нас будет шанс забрать Хвичу в «Динамо» Батуми, и я сразу сказал да. Мы заключили контракт на два года, и ближайшим летом нас ждут очень интересные события. Хвича сам будет решать: остаться или уйти. Он договорился с предыдущим клубом о расторжении контракта. К нам он перешел как свободный агент и в «Рубин» не вернется».

У Кварацхелии было юридическое право приостановить контракт с «Рубином» до 30 июня, чтобы потом вернуться в клуб – но в итоге это разрыв контракта в России и подписание нового в Грузии.

• Детали пояснили в пресс-службе казанского клуба.

«Изначально контракт с Хвичей был приостановлен. После дополнительных переговоров мы пошли навстречу игроку и расторгли контракт с Хвичей.

Во внимание принимали тот факт, что он и его семья в Грузии столкнулись с критикой и агрессией по причине его нахождения в российском клубе. Решение принято в интересах дальнейшей судьбы футболиста.

В будущем клуб будет отталкиваться от происходящего в мире. А там уже посмотрим, как будут складываться обстоятельства в стране. Клуб с Хвичей Кварацхелией постоянно на связи», – заявили в клубе «Чемпионату».

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович; premierliga.ru