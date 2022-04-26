«Спартак», разбань Генича». Дзюба проиграл спор – теперь ждем от него празднование с такой надписью

Все из-за результативности Ивана Сергеева.

Иван Сергеев не потерялся в «Зените» – после зимнего трансфера из «Крыльев» нападающий забил трижды, в том числе в двух последних матчах подряд. Всего в этом сезоне у него 8 голов, что скоро должно привести к неожиданным последствиям.

Комментатор Константин Генич рассказал о споре с Артемом Дзюбой из-за результативности Сергеева. «Мы были на юбилее Леонида Слуцкого в мае прошлого года, и Артем мне сказал: «Ну что ты все расхваливаешь этого Сергеева? Вот увидишь, они сейчас в РПЛ выйдут – и он там забьет максимум 2-3». Я говорю: «Давай поспорим, что он забьет минимум семь». Он сказал: «Давай так: семь – выиграл я, восемь – выиграл ты». Я ответил, что вопросов нет, и стал болеть за Ивана Сергеева. На деньги спорить было бессмысленно и неинтересно, и я предложил: «Давай тот, кто проигрывает, исполняет желание». Он сказал: «Ну, хорошо».

Когда Сергеев подбирался к этой отметке в 8 мячей, я все думал, что же такое вот придумать, чтобы Дзюба это исполнил. У меня есть мыслишка, особенно сейчас, ввиду последних событий, связанных со мной и «Спартаком». Я хочу, чтобы он надел под игровую майку «Зенита» белую футболку с моей фотографией и надписью «Спартак», разбань Генича». И когда он забьет, то поднимет, чтобы все увидели» , – поделился комментатор идеей в эфире «Матч Премьер».

Игру с «Краснодаром», где Сергеев забил 8-й гол, Дзюба пропустил из-за небольшой мышечной травмы. Следующий матч «Зенита» запланирован на 30 апреля – против «Локо».

Ждем исполнения от Артема. Правда, в свежем выпуске «Коммент.Шоу» Генич засомневался в идее – и предложил зрителям накидать еще вариантов в комментариях.

Напомните, а что у Генича со «Спартаком»?

В середине марта «Спартак» проиграл дома все тому же «Краснодару» (1:2) – москвичам тогда не понравилось, как комментатор отработал игру.

«Адовые болельщики «Спартака» во всем хотят винить кого угодно, но не своих игроков или тренера, – ответил Генич. – Комментаторы, судьи, повторы, режиссеры – виноваты все. Только не команда. И не соперник. Который терпел и ждал свой шанс. Я вроде должен привыкнуть и не обращать внимания. Но очередная порция говна, прилетевшая за «боление Краснодара», а «Спартак» был хорош, но не повезло, и комментаторы с судьей нас прибили» – стыдоба. На эмоциональном послевкусии.

И пока так все будут воспринимать, а Зарема считать, что судейство на доисторическом уровне – «Спартак» будет всегда девятым. Или рядом с этим местом. Врагов не надо искать внешне, может, они где-то рядом с вами. От «Динамо» до «молодежи «Краснодара» прошла всего неделя. Так не бывает, что «там мы в порядосе, а сегодня нам все мешали». Проиграли – примите. И двигайтесь дальше. Задач, кроме Кубка, все равно больше нет в этом сезоне».

В апреле стало известно о последствиях – Генич больше не работает на матчах «Спартака».

«Да, я не буду комментировать «Спартак». До конца сезона. Кто знает, может быть, и дольше , – рассказал комментатор. – Во-первых, сам не хочу. Во-вторых, «Спартак» высказал такое пожелание. Я [в эфире] сказал, что никто не ожидал, что этот молодой «Краснодар» приедет и дернет «Спартак» в Москве. Вот за эти слова. Готов извиниться за то, что это, может быть, неэфирные слова, но мне кажется, что такой большой клуб, как «Спартак», не должен на такое обращать внимание.

Более того, «Спартак», увы, закинул руку туда, куда не должен был этого делать. В проект «Коммент.Шоу». Мы хотели сделать интервью с представителем «Спартака», на что клуб высказал свое категоричное «фи», чтобы меня там не было».

Собственно, на канале недавно вышел «Коммент.Шоу» с Лукой Каттани – без Генича.

Фото: globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press; РИА Новости/Виталий Тимкив; кадр трансляции «Матч ТВ»