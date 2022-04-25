«Спартак» в трех очках от стыков, «Зенит» может оторваться на шесть от «Динамо» – рассматриваем таблицу

Нас ждет горячий финиш.

Сезон РПЛ близок к завершению, а интрига сохраняется в каждой части таблицы – и в чемпионской гонке, и в битве за еврокубки (помечтаем), и в борьбе за выживание.

Внимательно рассматриваем таблицу.

Что с борьбой за чемпионство?

«Динамо» проиграло ЦСКА (0:1) в важнейшем матче для чемпионской гонки. «Зенит» не просто сохранил преимущество в три очка, а может оторваться на шесть после гостевой игры с «Краснодаром».

• В оставшихся матчах РПЛ «Динамо» встретится с «Уралом» (д), «Крыльями Советов» (г), «Локомотивом» (г) и «Сочи» (д).

• «Зенит» после «Краснодара» сыграет с «Локомотивом» (д), «Химками» (д), «Спартаком» (г) и «Нижним Новгородом» (г).

А за бронзу?

На третье место претендуют четыре команды – ЦСКА, «Сочи», «Локомотив» и «Краснодар». ЦСКА сохраняет третью строчку, но «Сочи» отстает всего на одно очко. Сложнее будет «Локо», который проигрывает армейцам сразу шесть баллов. У «Краснодара» на два очка меньше, чем у «Локомотива», при этом две игры в запасе.

• У ЦСКА впереди непростой календарь: «Ахмат» (г), «Сочи» (д), «Краснодар» (г) и «Ростов» (д).

• «Сочи» будет тяжело из-за трех гостевых игр, команду ждут «Рубин» (г), ЦСКА (г), «Нижний Новгород» (д) и «Динамо» (г).

• Расписание «Локомотива»: «Зенит» (г), «Краснодар» (г), «Рубин» (д), «Динамо» (д), «Крылья Советов» (г). В этом списке турнирной мотивации нет разве что у «Крыльев».

• «Краснодару» после «Зенита» предстоит сыграть с «Ростовом» (д), «Локомотивом» (д), «Арсеналом» (г), ЦСКА (д) и «Ахматом» (д). Пять из шести матчей (включая «Зенит») – домашние.

Какие расклады в борьбе за выживание?

Появились приличные отрывы.

• «Химки» в невероятной форме: пять матчей без поражений с тремя победами. «Рубин» в параллельной игре наконец наскреб три очка, прервав 5-матчевую серию без побед (с учетом Кубка России – 6-матчевую). Это случилось в очень нужный момент – играли против «Арсенала», который мог бы очнуться в борьбе за выживание.

• «Арсенал» и «Уфа» – очевидные кандидаты на вылет, не так далеко «Урал». Остальные – «Химки», «Нижний Новгород», «Рубин» – оторвались, но кто-то из них точно попадет в стыки.

• «Ростов» после победы над «Спартаком» (3:2) отдалился от опасной зоны, а вот команда Паоло Ваноли всего в трех очках от стыковых матчей – кто бы мог подумать? «Ахмат» опережает «Спартак» на одно очко, но тоже не чувствует себя безопасно.