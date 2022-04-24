«Спартаку» опять больно от судей: 2 отмененных гола и спорные пенальти. Что это было?

Кому же проиграл «Спартак»?

«Ростов» переиграл «Спартак» со счетом 3:2 – и это претендент на звание самого эпичного матча тура. Одним из главных героев стал судья Виталий Мешков.

• Но и футболисты очень старалась. Уже на 5-й минуте Игорь Калинин красиво зарядил в перекладину ворот Александра Максименко со штрафного. «Спартаку» повезло – но спустя 10 минут «Ростов» все равно открыл счет.

Постарался Роман Тугарев: поймал мяч на углу штрафной, классного пролетел мимо Кофрие с Черновым и не менее элитно пробил в угол.

• Через три минуты «Спартак» сравнял усилиями Александра Соболева. Это не смутило «Ростов» – и на 20-й минуте Кирилл Щетинин все же пролез в штрафную соперника. На его пути встал Самюэль Жиго – и легко оттолкнул Кирилла. Тот с такой надеждой смотрел на Мешкова, что словил желтую за симуляцию.

• На 32-й минуте «Спартак» вроде бы забил второй усилиями все того же Жиго, но Мешков отменил гол из-за офсайда Самюэля.

На повторе видно, что решение Мешкова – верное.

Команды так и закончили первый тайм – 1:1.

• Зато во втором сразу началась жара. Через пять минут после свистка «Ростов» снова пошел вперед и мог забить: Николай Комличенко вылетал к воротам, но Жиго выпнул мяч из-под его ног. Команда Карпина очень просила пенальти, но Мешков посчитал, что все по правилам.

• На 52-й минуте судья отменил «Спартаку» еще один гол: Зелимхан Бакаев тонкой передачей вывел Михаила Игнатова один на один.

Тот переиграл Песьякова, но оказалось, что незадолго до этого мяч предательски скакнул Игнатову по руке.

• После почти 20 минут спокойствия температура на поле снова поднялась: Полоз резко ворвался в штрафную «Спартака» с левого фланга и упал после контакта с Кофрие. Однако было ощущение, что защитник все же успел убрать ногу и еле зацепил Дмитрия.

Сначала Мешков тоже так посчитал и не дал пенальти, но после консультации с Безбородовым пошел смотреть повторы. После просмотра судья указал на точку – и Полоз уверенно реализовал 11-метровый.

• Атаки в обе стороны не прекращались вплоть до 90 минуты. Сначала мог забивать Бакаев, потом чуть выше ворот пробил Жиго. Казалось, что «Спартак» остановится – но на последней минуте Руслан Литвинов от души приложился из-за штрафной и попал.

2:2 и крутой камбэк, несмотря ни на что. Но ощущение, что матч так и закончится, продлилось недолго.

• Через 3 минуты «Ростов» пошел в последнюю атаку – и заработал пенальти. Фол на совести Жиго: он попал по ноге Александра Сильянова.

Судья даже не посмотрел повтор – настолько был уверен в своем решении. И это в добавленное время, когда каждое его решение может стать роковым.

Максименко коснулся мяча, но от удара Али Соу все же не спас – обидные для «Спартака» 2:3.

Итогов оказалось так много, что можно легко запутаться: два отмененных гола «Спартака», два пенальти и еще парочка спорных и неоднозначных решений арбитра. Ох.

После матча – взрыв. Судейством недовольны и в «Ростове»

После матча по Мешкову прошлись примерно все.

• «Арбитры очень сильно влияют на ход игры. Фол на Игнатове был в нашу пользу. После этого прошло много времени. Не понимаю, почему было принято такое решение. В общем, все как всегда», – жаловался главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли.

• «Этот сезон у «Спартака» весь скомканный, – считает комментатор Константин Генич. – Наверное, из-за этого притягиваются спорные решения арбитров. После «Спартака» порой на первый план выходит не обсуждения игры, ошибок и мячей, а именно работа арбитров. К сожалению, сегодня Мешков подписал себе приговор до конца сезона».

• Спортивный директор «Ростов» Алексей Рыскин тоже недоволен: «Всех с победой, с праздником! Не хочется в этот день ругаться, но судейство сегодня было безобразным: два пенальти и два отмененных гола. Согласен с президентом, это безобразие. Надо понять, по каким моментам он так сказал. Есть куча вопросов».

• В стороне не осталась и Зарема Салихова. Она в любимой манере выдала колонку недовольства:

«Мешков есть Мешков. Главное действующее лицо матча. Всегда верен своим методичкам: отменяет гол и назначает придуманные пенальти. Нашим игрокам нельзя двигать ногами в своей штрафной, чтобы не получить пенальти при Мешкове.

РФС и РПЛ решили поиздеваться над «Спартаком», назначая Мешкова на матчи. Почему не было свистка в середине поля? Обязательно надо дождаться гола нашей команды, чтобы отменить его? У судей соревнование: сколько мячей «Спартака» отменят.

Что толку от того, что ЭСК указывает на ошибки судьи. Не нужны нам ваши признания! Очки возвращайте! С такими деятелями футбол в России никогда не будет футболом. Вы отбиваете желание любых инвестиций в спорт! Играйте сами по вашим правилам».

Тем временем, «Спартаку» плохо не только из-за Мешкова: команда Ваноли выиграла всего один из шести последних туров РПЛ и идет в трех очках от зоны стыковых матчей за 4 тура до конца.

В РПЛ – сплошные оскорбления. Она превращается в лигу подворотни

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров