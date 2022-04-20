Трюк «Алании» на том штрафном – их фишка. Удивляют весь год: кружат в хороводах, подключают вратаря, разбегаются всемером

Сработало c «Зенитом»!

«Алания» в матче с «Зенитом» спаслась благодаря штрафному – Николай Гиоргобиани уложил мяч прямо в угол ворот Михаила Кержакова и подарил команде серию пенальти, в которой героем стал Ростислав Солдатенко.

Наверняка вы обратили внимание на своеобразный подход «Алании» к штрафному – почти все полевые игроки стояли около мяча и побежали к нему, так что было сложно угадать, кто именно нанесет удар.

В итоге пробил второй игрок (параллельно третий тоже бежал, но не к мячу) – и это даже мало, скоро сравним с более запутанным примером.

Вообще это фишка «Алании»-2022 – команда, которую и без того знают в первом дивизионе как одного из главных адептов красивой игры, на сборах поработала над интересными розыгрышами стандартов.

Вот похожий штрафной из матча с «Балтикой» – здесь к атаке (при счете 0:3, правда) подключился даже вратарь Ростислав Солдатенко, вот он в желтом на линии штрафной. Мешает, отвлекает.

Еще «Алания» стала оригинальничать на угловых. Хороводы при корнерах можно регулярно увидеть в матчах владикавказцев.

И иногда это смущает соперников! Правда, чаще всего к таким заготовкам от парней Гогниева они готовы.

С 13-й секунды в этом сборнике владикавказских трюков – штрафной из матча против хабаровского СКА, там пробил аж седьмой футболист, подбежавший к мячу.

К слову, Николай Гиоргобиани, который сейчас перевел кубковый четвертьфинал в серию пенальти, в этом сезоне уже забивал со штрафного – похожий гол он закинул «Краснодару-2» в первом круге. Вратарь здесь тоже не выручил (2:37) – правда, отвлекать набегающими не понадобилось.

Такие розыгрыши – плюс десяток поводов любить «Аланию»!

Фото: vk.com/fcalania; fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов