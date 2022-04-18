Травма Айртона, грубость Кузяева и страшный фол Тикнизяна. Везде удар шипами и опасная игра, но решения разные

Самые спорные решения.

Судейские скандалы в РПЛ продолжаются, одна из причин – непоследовательность решений. Например, удары шипами в ноги рефери трактуют по-разному. Давайте рассмотрим эти эпизоды внимательнее.

Гоцук жутко смял Айртона – совсем без карточки. ЭСК признала, что Иванов ошибся

Первый пример – из матча между «Нижним» и «Спартаком» (1:1). Тогда Кирилл Гоцук жестко наступил на ногу Айртону, но остался без наказания. На второй тайм бразилец выйти уже не смог, а стадион покинул на костылях. Позже клуб сообщил, что Айртон выбыл примерно на месяц из-за контузии мышц и кости.

Арбитр Сергей Иванов так объяснил решение капитану «Спартака» Георгию Джикии: «Он (Гоцук), очевидно, играет в мяч и просто приземляется на ногу, он не делал никаких дополнительных движений, он не делал ничего. Просто так получается – в ногу. Это не фол. Мы все вместе решили, что это не фол. Мне тоже неприятно, что это случилось».

«Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию – там посчитали, что Иванов ошибся. «Судья ошибочно не удалил игрока «Нижнего Новгорода» Кирилла Гоцука за серьезное нарушение правил игры на 45-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что Кирилл Гоцук угрожает безопасности соперника, совершая контакт с применением чрезмерной силы с нанесением травмы сопернику» , – говорилось в заявлении.

То есть здесь ЭСК сослалась на чрезмерную силу Гоцука и травму Айртона.

Грубость Тикнизяна против Глебова – удаление и два матча дисквалификации

Похожий эпизод – стык Наира Тикнизяна с Данилом Глебовым. Тоже жестко, шипами – но без травмы. Тут хавбек «Локо» получил красную (уже третью за сезон) и покинул поле в слезах. Плюс к этому КДК РФС еще и дисквалифицировал Тикнизяна на два матча.

Накладка Соболева с «Ахматом» – красная и мощнейший резонанс. ЭСК заверила, что Мешков прав

Вероятно, самый обсуждаемый случай в этом сезоне. Форвард «Спартака» Александр Соболев воткнул шипы чуть ли не в колено полузащитнику «Ахмата» Игорю Коновалову – получил за это красную карточку и с нецензурной бранью ушел в раздевалку.

ЭСК заявил, что решение арбитра справедливо. «Судья правильно удалил Александра Соболева за серьезное нарушение правил. Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок (Соболев) после того, как сыграл в мяч, продолжил движение своей ногой в направлении ноги соперника и, не предприняв ничего, чтобы избежать контакта , совершил его открытыми шипами с незащищенной частью голени соперника, нанеся ему серьезное повреждение. Эти действия игрока «Спартака» несли угрозу здоровью и безопасности соперника».

Позиция «Спартака»: Соболев не мог убрать ногу, поэтому красная карточка – явный перебор от Виталия Мешкова, который, кстати, в октябре 2021-го в похожей ситуации не удалил Глена Бейла за фол против Ильзата Ахметова.

Стык Бейла с Ахметовым – никакой реакции от судьи, ВАР и ЭСК

В матче 12-го тура игрок «Крыльев Советов» Глен Бейл, пытаясь выбить мяч, вошел в голень полузащитнику ЦСКА Ильзата Ахметова. Главный судья (Виталий Мешков) и его видеоассистент (Павел Кукуян) эпизод проигнорировали. ЭСК не рассматривал этот эпизод (как минимум не отчитывался об этом) – вероятно, потому что ЦСКА не подал жалобу. Вероятно, к Бейлу нет претензий, потому что он успел выбить мяч. Но... (см. случай выше).

Скриншоты – InstatScout

В этом туре есть жесткие фолы Кузяева и Бека-Бека – без удалений

А теперь – к свежим решениям. В этом туре «Зенит» спокойно выиграл у «Урала» (3:1), но без судейских скандалов снова не обошлось. Вот нарушение Далера Кузяева на Даниеле Мишкиче. Полузащитник «Зенита» после подката и борьбы за мяч зачем-то влетел ногой под колено соперника. Смотрелось пугающе.

Главный арбитр Виталий Мешков не показал даже желтой, но видеоассистент Владимир Москалев подсказал, что есть основания для красной карточки. Мешков пошел смотреть на мониторе сам, после чего показал Кузяеву предупреждение. Тут нет формальной ошибки: по протоколу ВАР после просмотра на красную можно показывать и красную, и желтую, и вообще ничего.

В воскресной игре «Локо» и «Сочи» тоже искрило. Кроме обоюдного удаления Родригао и Кухты случился интересный эпизод с Алексисом Бека-Бека – он в падении отдавал пас на периметре штрафной «Локомотива» и шипами воткнулся в голеностоп Кассьерры по инерции. Василий Казарцев сам сходил к монитору: пенальти не назначен, удаления тоже нет.

Кажется, главные критерии от ЭСК – степень риска нанести травму и была ли возможность избежать контакта. Но на поле их не всегда применяют правильно.

Фото: кадр трансляции «Матч ТВ»; spartak.com