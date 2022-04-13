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История мема «Эмери – тренеришка». Жалел ли Дзюба об этих словах?

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Припоминали очень долго.

В конце ноября 2012 года «Спартак» в домашнем матче сокрушительно влетел «Динамо» – 1:5. После игры форвард «Спартака» Артем Дзюба, вышедший во втором тайме и забивший гол, отказался говорить с журналистами. Вместо этого он бросил: «Пусть говорит наш тренеришка».

Речь шла об Унаи Эмери – испанца после игры отправили в отставку, а фраза разлетелась на мемы и стала фольклором российского футбола. На пост главного тренера «Спартака» назначили Валерия Карпина – при нем команда ожила и до конца чемпионата забралась с седьмого на четвертое место в РПЛ.

Мало кто помнит, но Дзюба извинился почти сразу.

«После матча с «Динамо» был очень зол и на эмоциях от крупного поражения в дерби позволил себе крайне некорректное высказывание. Хочу извиниться. Не имел и не имею права произносить такие слова в адрес любого тренера. Готов понести за это выражение любое наказание от клуба. По форме сказанного я был однозначно не прав», – говорил Артем.

После тех слов Дзюбу подкалывали прозвищем «игрочишка»

Легендарная цитата преследовала Артема еще долго. В 2015 году футбольный агент Александр Маньяков рассказывал: 

«Игрочишку» же как раз Смольников на сборах придумал! Дзюба давал кому-то интервью, а Смол шел за ним и кричал, чтобы было слышно в камеру: «Игрочишка! Игрочишка!»

Даже легионеры это переняли. Сидим у Игоря на дне рождения – и Кришито своему сыну говорит: «Крикни вот этому большому дяде: «Игрочишка!» И тот на ломаном русском закричал. Дзюба чуть под стол от хохота не свалился».

На сборах сразу после трансфера в «Зенит» Артему даже не давали пообщаться с пресс-службой – криком отсылали к известной фразе. Видео с разговором собрало больше 800 тысяч просмотров в ютубе.

«После моего «тренеришка» все начали кричать «игрочишка». Даже сейчас приезжаем в Екатеринбург, стандартное положение, несется — «игрочишка». Я стою, смеюсь. Подбегает Кришито и тоже кричит: «Игрочишка!» Все вместе смеемся. 

Я спокойно к этому отношусь. Надо было, конечно, запатентовать это слово, чтобы плагиатом люди не занимались. Многие мне говорили, что даже черный пиар — это хорошо. Многие футболисты-звезды пиарщиков себе нанимают. Мне он не нужен. Я сам как что-нибудь ляпну. Но не специально. Говорю то, что чувствую», — рассказывал Дзюба.

А в 2019 году Леонид Слуцкий использовал «игрочишку» в словесной перестрелке с Артемом в инстаграме. В комментариях под постом Дзюбы он написал: «Ну, игрочишка, держись».

Дзюба не жалеет о словах – через 4 года назвал Эмери скользковатым и местами даже безумным

В 2016 году, когда Дзюба уже играл за «Зенит», его спросили про Эмери, который тогда выиграл третью подряд Лигу Европы с «Севильей». Артем спустя время мнение не поменял.

«Эмери – тренер сильный. Но крайне сложная личность. С одной стороны, скользковатая, с другой, психологически неуравновешенная, местами даже безумная. Перед последними матчами «Спартака» ситуация была непростой: он изначально не понял, куда попал, думал, что вокруг только союзники, а штаб, скажем так, мечтал его убрать. Но разве это повод вызывать каждого игрока и говорить ему: ты – лучший, а все остальные – дерьмо. Словно это не станет известным. Русские таких приемов точно не понимают», – рассказывал нападающий.

На вопрос, жалеет ли он о своих словах, Дзюба ответил так: 

«Нет. Понятно, я не хотел , чтобы оно пошло в эфир, не знал, что меня снимают. Но какие могут быть эмоции, когда мы проигрываем «Динамо» 1:5, а тренер заходит в раздевалку и говорит: «Ребята, вы молодцы». Может уже знал об отставке? Но люди при тех его словах просто закипели. А до того? Как можно, проиграв, 4 дня не разговаривать с футболистами, общаясь только со своим психоаналитиком? Это нормально?»

Через год Эмери спросили о его реакции на «тренеришку» от Дзюбы. Унаи сказал, что не слышал этой фразы.

В биографии Эмери писали, что Дзюба настраивал против него журналистов. Форвард назвал Унаи лжецом и лицемером

В 2018 году вышла биография «Маэстро» – там был кусок, посвященный карьере в России. Там Унаи довольно жестко прошелся по Дзюбе.

«С одной стороны был Карпин, который делал все возможное, чтобы моя жизнь стала невыносимой, с другой – Дзюба, который настраивал игроков и журналистов против меня, как только я давал ему меньше игрового времени. Я оказался совсем один без возможности что-либо делать», – вспоминал Эмери.

Артем не мог оставить эти слова без внимания и выпалил развернутую ответку.

«Недавно увидел слова Эмери из его книги. Он пишет, что я якобы настраивал игроков «Спартака» против него и журналистов. Такая ложь! Я всегда говорил: бывает хороший тренер, но плохой человек. Бывает наоборот. Бывает, что и с той, и другой стороны – говно. Как тренер Эмери действительно очень хороший. А вот как человек в очередной раз показал, что он лжец и лицемер. 

После поражения от «Динамо» он зашел в раздевалку и сказал: «Ребята, ничего страшного, все хорошо, все молодцы». Словно ничего не произошло. В раздевалке все игроки и начали орать: «Чего хорошего-то?!»

Чтобы охарактеризовать Эмери, достаточно короткого примера. Он вызывал игроков по одному и говорил: «Ты самый лучший, самый достойный, а остальные – не очень». Потом вызывал другого, произносил ему те же слова. 

Только он не учел, что русские ребята общаются между собой по этому поводу. Менталитет у нас такой. Может, европейцы другие. Скажешь им что-то, держат в себе. А русские – не такие. Они выходят и говорят: «О, прикиньте, я лучший игрок в команде, а вы – не очень». А его спрашивают: «Как так? Это же я лучший!» Вот все мы и поняли, что Эмери – лицемер», – говорил Дзюба.

Что Эмери выиграл после «Спартака»? 

До работы в московском клубе у Унаи было 0 трофеев. После – аж 11.

•‎ Четыре Лиги Европы: три с «Севильей» и одна – с «Вильярреалом».

•‎ Семь трофеев с «ПСЖ»: чемпионство, два Кубка страны, два Кубка французской лиги и два Суперкубка Франции.

•‎ В нынешнем сезоне Эмери с «Вильярреалом» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, выбив по дороге «Ювентус» и «Баварию» – чем не достижение?

Работа в «Спартаке» и фраза про «тренеришку» разделила карьеру Унаи пополам.

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Фото: globallookpress.com/Nataliya Kondratenko/Russian Look, Stupnikov Alexander/spartak.com;  РИА Новости/Антон Денисов, Алексей Даничев; East News/KACPER PEMPEL / POOL / AFP

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