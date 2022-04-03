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«Судья – козел». Президент «Урала» в бешенстве: не дали пенальти, хотя арбитра звали к монитору

Григорий Иванов Григорий Иванов
Игорь Панин
ЦСКА ЦСКА
Урал Урал
Футбол Футбол

Ого.

ЦСКА впервые после зимней паузы остался без победы – разыграли яркие 2:2 с «Уралом».

Матч получился насыщенным: пушка Дивеева с рикошетом от Шатова, неловкий автогол Бийола, классический мяч Бикфалви (остается лучшим бомбардиром «Урала» в сезоне) и очередной спасительный гол Языджи – лишь на 94-й минуте, еще и с пенальти. 

В дополнительное ко второму тайму время началась настоящая жара. Рафал Аугустыняк зацепил дебютанта ЦСКА Егора Ушакова на линии штрафной.

Арбитр Игорь Панин нарушения не увидел, но вмешался ВАР: Ян Бобровский позвал главного к монитору, и тот передумал – пенальти.

Языджи хладнокровно переиграл Помазуна с 11-метровой. У турка голы в пяти первых матчах в РПЛ – это рекорд! Такое еще не удавалось никому из легионеров.

19-летний Ушаков, заработавший пенальти, был очень заметен. Хотя вообще-то он левый полузащитник и с основной командой тренируется не больше недели, ему уже доверяют место справа в защите. 

Именно с неожиданным амплуа связан момент, который мог перечеркнуть пользу Ушакова. Сразу после пропущенного «Урал» помчался вперед: Лео Гогличидзе упал в штрафной ЦСКА, когда его зацепил все тот же Ушаков.

Ушаков левой точно задел правую ногу соперника. Панин взял паузу, его позвали к монитору, но после просмотра судья не изменил мнение – фола нет. Вот повтор в динамике. 

Реакция президента «Урала» Григория Иванова бесценна.

«Судья – козел». Арбитр объяснил решение Иванову – тот все равно в ярости

После матча Григория поймали журналисты. Вот его монолог:

«Ничего не могу сказать, что я могу сказать? Парни, вы все видели сами. Мы должны были бить пенальти, а в наши – такой, сомнительный, ##### (блин). Он [арбитр] говорит, что он [Гогличидзе] сам зацепился за его ногу и рисовал. А что толку [подавать в ЭСК]? Их что, накажут, что ли?

Козел этот судья. Потому что у нас судьи козлы. Парни, ну вы сами все видели, вы что, хотите, чтобы я поматерился, поругался? Я не знаю, как [этот вопрос] решать. Я, что ли, этими козлами руковожу? 

Он же пошел смотреть. И мне сейчас говорит: там легкое касание было. Но касание было, ему же неудобно стало передачу делать. Может, он отдал бы, и там залетело, ##### (блин). Я говорю: какая разница – легкое касание или сильное? Разницы же нет». 

На вопрос, верит ли Иванов, что «Урал» останется, ответ был еще более эпичным: «Конечно, верю, ты что спрашиваешь какую-то ##### (херню), ##### (блин)?»

Кстати, на поле арбитром были недовольны по другой причине. Сразу после просмотра момента с возможным фолом Ушакова Панин дал финальный свисток – и его с претензиями окружили игроки обеих команд. Уральцы были недовольны, что реф не дал пенальти, армейцы требовали еще поиграть.

Получилось странно – несмотря на то, что добавили пять минут, а сыграли девять, из них не меньше пяти потратили на просмотры повторов. 

А вот и тот самый диалог Иванова с Паниным. Ушли с поля вместе. 

 

ЦСКА хотя бы сохранил беспроигрышную серию против «Урала» в РПЛ – 19 матчей: 14 побед и пять ничьих. Екатеринбуржцы второй раз подряд упускают победу в Москве.

И в этот раз с очевидным скандалом. 

В субботу арбитрами возмущался «Спартак»

А в воскресенье вопросы возникли у «Краснодара»

ЦСКА – Урал 2:2 (1:1, 1:1)
Дата проведения
3 апреля, 16.30, «ВЭБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Дивеев, 1:1 – 7, автогол Бийол, 1:2 – 55 Бикфалви, 2:2 – 90, пенальти Языджи.
ЦСКААкинфеев, Фернандес, Магнуссон, Дивеев (Ушаков, 56), Бийол, Щенников (Мухин, 46), Медина, Гбамен, Карраскаль (Дзагоев, 71), Языджи, Эджуке (Яковлев, 58).
УралПомазун, Магомадов, Гогличидзе, Мамин, Кузьмичев, Гаджимурадов, Колесниченко (Емельянов, 78), Егорычев, Шатов (Мишкич, 78), Аугустыняк, Бикфалви.
Предупреждения:
Кузьмичев (3), Егорычев (35), Гбамен (66).

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