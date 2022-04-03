«Судья – козел». Президент «Урала» в бешенстве: не дали пенальти, хотя арбитра звали к монитору

Ого.
ЦСКА впервые после зимней паузы остался без победы – разыграли яркие 2:2 с «Уралом».
Матч получился насыщенным: пушка Дивеева с рикошетом от Шатова, неловкий автогол Бийола, классический мяч Бикфалви (остается лучшим бомбардиром «Урала» в сезоне) и очередной спасительный гол Языджи – лишь на 94-й минуте, еще и с пенальти.
В дополнительное ко второму тайму время началась настоящая жара. Рафал Аугустыняк зацепил дебютанта ЦСКА Егора Ушакова на линии штрафной.
Арбитр Игорь Панин нарушения не увидел, но вмешался ВАР: Ян Бобровский позвал главного к монитору, и тот передумал – пенальти.
Языджи хладнокровно переиграл Помазуна с 11-метровой. У турка голы в пяти первых матчах в РПЛ – это рекорд! Такое еще не удавалось никому из легионеров.
19-летний Ушаков, заработавший пенальти, был очень заметен. Хотя вообще-то он левый полузащитник и с основной командой тренируется не больше недели, ему уже доверяют место справа в защите.
Именно с неожиданным амплуа связан момент, который мог перечеркнуть пользу Ушакова. Сразу после пропущенного «Урал» помчался вперед: Лео Гогличидзе упал в штрафной ЦСКА, когда его зацепил все тот же Ушаков.
Ушаков левой точно задел правую ногу соперника. Панин взял паузу, его позвали к монитору, но после просмотра судья не изменил мнение – фола нет. Вот повтор в динамике.
Реакция президента «Урала» Григория Иванова бесценна.
«Судья – козел». Арбитр объяснил решение Иванову – тот все равно в ярости
После матча Григория поймали журналисты. Вот его монолог:
«Ничего не могу сказать, что я могу сказать? Парни, вы все видели сами. Мы должны были бить пенальти, а в наши – такой, сомнительный, ##### (блин). Он [арбитр] говорит, что он [Гогличидзе] сам зацепился за его ногу и рисовал. А что толку [подавать в ЭСК]? Их что, накажут, что ли?
Козел этот судья. Потому что у нас судьи козлы. Парни, ну вы сами все видели, вы что, хотите, чтобы я поматерился, поругался? Я не знаю, как [этот вопрос] решать. Я, что ли, этими козлами руковожу?
Он же пошел смотреть. И мне сейчас говорит: там легкое касание было. Но касание было, ему же неудобно стало передачу делать. Может, он отдал бы, и там залетело, ##### (блин). Я говорю: какая разница – легкое касание или сильное? Разницы же нет».
На вопрос, верит ли Иванов, что «Урал» останется, ответ был еще более эпичным: «Конечно, верю, ты что спрашиваешь какую-то ##### (херню), ##### (блин)?»
Кстати, на поле арбитром были недовольны по другой причине. Сразу после просмотра момента с возможным фолом Ушакова Панин дал финальный свисток – и его с претензиями окружили игроки обеих команд. Уральцы были недовольны, что реф не дал пенальти, армейцы требовали еще поиграть.
Получилось странно – несмотря на то, что добавили пять минут, а сыграли девять, из них не меньше пяти потратили на просмотры повторов.
А вот и тот самый диалог Иванова с Паниным. Ушли с поля вместе.
ЦСКА хотя бы сохранил беспроигрышную серию против «Урала» в РПЛ – 19 матчей: 14 побед и пять ничьих. Екатеринбуржцы второй раз подряд упускают победу в Москве.
И в этот раз с очевидным скандалом.
В субботу арбитрами возмущался «Спартак»
А в воскресенье вопросы возникли у «Краснодара»
- Дата проведения
- 3 апреля, 16.30, «ВЭБ Арена»
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ЦСКА –
Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Дивеев (Ушаков, 56), Бийол, Щенников (Мухин, 46), Медина, Гбамен, Карраскаль (Дзагоев, 71), Языджи, Эджуке (Яковлев, 58).
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Урал –
Помазун, Магомадов, Гогличидзе, Мамин, Кузьмичев, Гаджимурадов, Колесниченко (Емельянов, 78), Егорычев, Шатов (Мишкич, 78), Аугустыняк, Бикфалви.
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