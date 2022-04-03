«Судья – козел». Президент «Урала» в бешенстве: не дали пенальти, хотя арбитра звали к монитору

Ого.

ЦСКА впервые после зимней паузы остался без победы – разыграли яркие 2:2 с «Уралом».

Матч получился насыщенным: пушка Дивеева с рикошетом от Шатова, неловкий автогол Бийола, классический мяч Бикфалви (остается лучшим бомбардиром «Урала» в сезоне) и очередной спасительный гол Языджи – лишь на 94-й минуте, еще и с пенальти.

В дополнительное ко второму тайму время началась настоящая жара. Рафал Аугустыняк зацепил дебютанта ЦСКА Егора Ушакова на линии штрафной.

Арбитр Игорь Панин нарушения не увидел, но вмешался ВАР: Ян Бобровский позвал главного к монитору, и тот передумал – пенальти.

Языджи хладнокровно переиграл Помазуна с 11-метровой. У турка голы в пяти первых матчах в РПЛ – это рекорд! Такое еще не удавалось никому из легионеров.

19-летний Ушаков, заработавший пенальти, был очень заметен. Хотя вообще-то он левый полузащитник и с основной командой тренируется не больше недели, ему уже доверяют место справа в защите.

Именно с неожиданным амплуа связан момент, который мог перечеркнуть пользу Ушакова. Сразу после пропущенного «Урал» помчался вперед: Лео Гогличидзе упал в штрафной ЦСКА, когда его зацепил все тот же Ушаков.

Ушаков левой точно задел правую ногу соперника. Панин взял паузу, его позвали к монитору, но после просмотра судья не изменил мнение – фола нет. Вот повтор в динамике.

Реакция президента «Урала» Григория Иванова бесценна.

«Судья – козел». Арбитр объяснил решение Иванову – тот все равно в ярости

После матча Григория поймали журналисты. Вот его монолог:

«Ничего не могу сказать, что я могу сказать? Парни, вы все видели сами. Мы должны были бить пенальти, а в наши – такой, сомнительный, ##### (блин). Он [арбитр] говорит, что он [Гогличидзе] сам зацепился за его ногу и рисовал. А что толку [подавать в ЭСК]? Их что, накажут, что ли?

Козел этот судья. Потому что у нас судьи козлы . Парни, ну вы сами все видели, вы что, хотите, чтобы я поматерился, поругался? Я не знаю, как [этот вопрос] решать. Я, что ли, этими козлами руковожу?

Он же пошел смотреть. И мне сейчас говорит: там легкое касание было . Но касание было, ему же неудобно стало передачу делать. Может, он отдал бы, и там залетело, ##### (блин). Я говорю: какая разница – легкое касание или сильное? Разницы же нет».

На вопрос, верит ли Иванов, что «Урал» останется, ответ был еще более эпичным: «Конечно, верю, ты что спрашиваешь какую-то ##### (херню), ##### (блин)?»

Кстати, на поле арбитром были недовольны по другой причине. Сразу после просмотра момента с возможным фолом Ушакова Панин дал финальный свисток – и его с претензиями окружили игроки обеих команд. Уральцы были недовольны, что реф не дал пенальти, армейцы требовали еще поиграть.

Получилось странно – несмотря на то, что добавили пять минут, а сыграли девять, из них не меньше пяти потратили на просмотры повторов.

А вот и тот самый диалог Иванова с Паниным. Ушли с поля вместе.

ЦСКА хотя бы сохранил беспроигрышную серию против «Урала» в РПЛ – 19 матчей: 14 побед и пять ничьих. Екатеринбуржцы второй раз подряд упускают победу в Москве.

И в этот раз с очевидным скандалом.