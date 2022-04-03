Изидор – уже звезда «Локо». Забивает во всех матчах РПЛ, копирует путь Обамеянга

Принес победу над «Спартаком».

«Локо» обыграл «Спартак» в самом снежном московском дерби за последние годы – 1:0 с победным голом Вильзона Изидора в самом конце.

Изидор элегантно подработал мяч у штрафной «Спартака» и красиво закрутил в дальний угол. У Александра Максименко не было шансов.

«Как оценить результат? Самые важные три очка в сезоне», – радовался после матча Франсуа Камано победе, которую принес партнер.

Изидор огненно начал в России: есть голы во всех матчах РПЛ

Мы восторгались дебютом в нашей лиге Юсуфа Языджи, когда он забил в четвертом матче подряд, Изидор тоже заслужил.

• Вильзон не останавливается и продолжает забивать: он отличился во всех четырех матчах за «Локомотив» в чемпионате. Всего у него пять голевых действий.

• Фанаты «Локомотива» признали Вильзона лучшим игроком марта. «Он нападающий и должен забивать. Ничего удивительного. Просто выполняет свою работу», – не хочет сглазить француза исполняющий обязанности главного тренера Дмитрий Лоськов.

Изидор набрал невероятные кондиции. Мы немного подзабыли, что Вильзон приехал в Россию только зимой – и при этом не показал ничего особенного на зимних сборах. Однако сейчас парень в топ-форме и явно не собирается тормозить.

«Проблем с адаптацией практически не было. Если вспомнить сборы, у меня было достаточно голевых моментов, но я забивал не так часто, как хотелось , – рассказывал игрок «СЭ» в марте. – Не было сомнений, что я все равно выйду на дорогу по забиванию голов.

Я знал, что в официальных матчах начну забивать. Чувствую себя комфортно. Можно сказать, как рыба в воде. Меня поддерживает семья».

Вильзон вдохновлялся Мбаппе и Обамеянгом.

В январе мы отметили приезд Вильзона большим текстом. Выделим главное:

• Изидор – воспитанник школы «Ле-Ре» из пригорода Ренна. Вильзон сразу нашел место в атаке и уже через пару лет за ним пришли из самого «Ренна». В 16 лет Изидор стал лучшим бомбардиром престижного юниорского турнира в Монтегю – ранее там же зажигали Криштиану и Анри. Вильзон рассказывал о предложениях «Челси» и «Барселоны» – выбирал между «Юве» и «Монако».

• Игрок выбрал монегасков. Первые месяцы в «Монако» прошли неплохо: регулярно тренировался с основой и получал советы от великого Радамеля Фалькао. Но затем порвал мышцы левого бедра и выбыл на три с половиной месяца. «Монако» штормило. Изидору путь в основу закрыли.

• Мечта Изидора на стремительный взлет по типу Мбаппе рухнула – парню пришлось идти в аренду в «Лаваль» из третьего дивизиона. Там Изидор сначала постоянно играл – и даже дважды забил. Затем и в «Лавале» сменился менеджмент – а Изидор снова сломался на три месяца.

• Летом 2020-го новый тренер «Монако» Нико Ковач честно сказал парню, что не видит его в основе и хочет отправить его по арендам. Вильзон был спокоен и вновь пошел в третий дивизион Франции: в клубе «Бастия-Борго» пошло на 16 голов в 29 играх. Изидор настроился на новую аренду – и зимой отправился в РПЛ.

• Вильзон не считает Россию закатом карьеры и мечтает стать большим игроком: «Считаю, что похож на Обамеянга. У нас очень схожи физические характеристики. В начале карьеры он тоже прошел через серию аренд – и это вдохновляет меня».

Пока Вильзон доказывает амбиции делом и никуда не собирается – кажется, он нашел свой клуб.

Фото: fclm.ru; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency