Шмурнов ушел с «Матч ТВ». Минус пять комментаторов за год – а кто остался на канале?

Был на «Матче» с основания.

«Матч ТВ» продолжает терять комментаторов. Генпродюсер канала Александр Тащин сообщил об уходе Александра Шмурнова:

«Сегодня последний день работы на «Матч ТВ» Александра Шмурнова – мы приняли решение прекратить наше сотрудничество, – сообщил Александр Тащин. – Александр работал на «Матче» с самого основания канала, вел яркие репортажи с матчей и был желанным гостем наших экспертных студий.

Хочу поблагодарить Александра Ивановича за совместную работу и пожелать удачи в дальнейших проектах! Наша комментаторская бригада продолжает обновляться – у нас много молодых ребят, которые уже давно заслужили свои шансы на большие матчи у микрофона».

Сам Шмурнов прокомментировал уход очень коротко: «Сегодня официально завершил свои отношения с «Матч ТВ». Символично, что в компанию, тогда «НТВ+», пришел ровно 19 лет назад, день в день. Всем спасибо за внимание».

Шмурнов – один из опытнейших комментаторов канала, перешел на «Матч ТВ» вместе с командой «НТВ-Плюс» в 2015 году.

Второй за месяц уход звездного футбольного комментатора. До этого ушел Криворхаченко

18 марта стало известно об уходе Сергея Кривохарченко. Об этом первым рассказал бывший пиар-директор «Локомотива» Кирилл Брейдо. И пояснил: «Но дело не в конфликте с каналом, его нет».

Кривохарченко работал на «Матч ТВ» с 2015-го. В команде «НТВ-Плюс» он был с начала нулевых – работал в «Футбольном клубе», был автором проекта «Футбол от А до Я». Но его карьера комментатора тогда была очень короткой – он сотрудничал с 7ТВ, после ухода оттуда Бундеслиги ушел и сам.

Для широкого зрителя Кривохарченко стал известен во время ЧМ-2014, который он отработал на телеканалах ВГТРК, затем иногда появлялся на «Евроспорте», а уже оттуда его позвали на «Матч».

Это пятая статусная потеря «Матча» за год

Список пополняется:

А кто остался? Баскетбольный комментатор Сергей Тараканов тоже ушел и проехался по каналу Через несколько часов после Шмурнова об уходе с канала объявил и Сергей Тараканов – олимпийский чемпион 1988-го комментировал матчи Евролиги и Лиги ВТБ. На прощание Сергей проехался по «Матчу», досталось и генеральному директору: «Долгое время я пытался организовать встречу с менеджерами телеканала относительно условий работы, отношения к баскетболу, который освещался по остаточному принципу. Но мои вопросы оставались без ответа, – рассказал Тараканов в интервью «Спорт-Экспресс». Я работал на этом телеканале с 2015 года. За все это время никто не высказал мне каких-то пожеланий относительно ведения репортажей, не удосужился обсудить условия работы, которые были далеки от удовлетворительных. Последние несколько лет продолжал комментировать исключительно из любви к искусству. В декабре 2021 года пытался переговорить с генеральным директором Александром Тащиным, но он меня проигнорировал. Не удосужился ответить даже на мои сообщения. Это было последней каплей, после которой я решил, что больше не буду сотрудничать с этим каналом. Такое отношение я воспринимаю как оскорбление. Не только к себе, но и к баскетболу. Если говорить про гонорары, то это была благотворительность с моей стороны. А некоторые моменты просто поражали. Например, в «Останкино» я ездил со своим Wi-Fi-роутером, чтобы мне была доступна статистика во время комментирования матча. В студии просто не было интернета. Если говорить про командировки, то каждый раз начинались унизительные торги. Это мы оплатим, это нет. Понятно, что я работал не ради денег. Просто это показывает отношение».

Фото: instagram.com/ashmurnov