Россию могут исключить из ФИФА уже 31 марта. Что нужно знать?

Пока все туманно.

31 марта состоится заседание конгресса ФИФА в Дохе – событие, которое может серьезно повлиять на российский футбол. Есть вероятность, что ФИФА исключит РФС из состава организации.

Почему это так важно?

Все просто: если членство РФС приостановят (или РФС вовсе исключат), то российский футбол окажется в изоляции от мирового: не будет ни юридических, ни соревновательных связей.

Перед конгрессом нас ждет еще одна важная процедура – утверждение решений, которые принимались в отношении России в феврале-марте. Это отстранение сборной от стыковых матчей на ЧМ-2022 (уже формальность) и отстранение российских клубов от участия в еврокубках.

На конгрессе точно все решится?

В повестку под четвертым номером плана включен пункт «Приостановление членства или исключение ассоциации».

Возможно, речь идет только про футбольные ассоциации Зимбабве и Кении. Они не могут быть обычными членами ФИФА, потому что в их дела вмешиваются правительственные органы. Совет ФИФА приостановил их членство в организации еще в феврале, но эта тема по-прежнему актуальна и будет обсуждаться на заседании.

Пресс-служба ФИФА не разглашает, о каких именно странах пойдет речь на заседании. Запрос по теме от «Спорт-Экспресса» оставили без ответа.

Какие шансы на исключение?

ФИФА может приостановить членство России в организации, только если решение одобрят три четверти делегатов, посетивших конгресс. Если не считать Зимбабве, Кению и Россию, могут проголосовать 208 ассоциаций-членов ФИФА. Выходит, что для одобрения необходимо 156 голосов.

Многое будет зависеть от формата голосования. Закрытое, вероятно, чуть улучшит позиции России. При открытом формате некоторые могут не осмелиться поддержать РФС.

Бывший генеральный директор оргкомитета по проведению ЧМ-2018 Алексей Сорокин считает, что поводов для переживаний нет. «Оснований для лишения или приостановления членства РФС в ФИФА я не вижу. Понятно, что время сложное, но есть устав и процедуры ФИФА. Реальных причин для серьезных решений нет. Нам в любом случае нужно общаться с международными федерациями, выстраивать отношения », – заявил Сорокин для «Матч ТВ».

Кто будет от России на конгрессе?

Состав делегации неизвестен. Президент РПЛ Ашот Хачатурянц говорил: поскольку приглашение для РФС еще в силе, конгресс нужно посетить.

«Диалог с УЕФА и ФИФА есть. Пока не отменили наше приглашение в Доху, мы должны были быть там на конференции. В ситуации, когда все меняется каждый день, точно сказать не могу. Надеюсь, у Александра Валерьевича (Дюкова) очень долгие и деловые отношения со всеми руководителями, он внес большой вклад. Личностный фактор играет нам в плюс, чтобы восстановить наше полноценное участие в мировом футболе», – говорил Хачатурянц неделю назад.

Что будет после конгресса?

Все зависит от решения. Леонид Федун выступал на исполкоме РФС и говорил, что все решения внутри российского футбола нужно принимать только после заключений ФИФА и УЕФА.

Журналист Сергей Егоров сообщал, что частично поэтому отложили тему с расширением РПЛ до 18 команд.

Нобель Арустамян не исключил, что в случае дисквалификации РФС перейдет из УЕФА в Азиатскую конфедерацию после окончания наказания (если оно будет).

Важно: именно после окончания наказания. Если ФИФА отстранит/исключит РФС, сборная России не сможет перейти в Азию и спокойно принимать участие в международных соревнованиях. В теории это возможно только после возвращения в ФИФА.

«Яркий пример такого трансфера – Израиль. Местная сборная выступает в УЕФА не из-за путаницы в географии – нет, в 1964-м Израиль принимал и выигрывал Кубок Азии. Под эгиду УЕФА израильтяне перешли после бойкота со стороны арабских государств – матчи между с условными Ливией, Иорданией или Саудовской Аравией стали невозможными. В Европе Израиль играет с девяностых.

Вполне возможно, в данном случае РФС попытается пойти по похожему пути – в кулуарах о такой опции говорят весьма активно. Смена прописки чуть смягчит дискурс вокруг российского футбола. Европейские сборные и клубы вряд ли захотят играть с Россией в ближайшие годы, а в Азии такого давления нет.

А пока вероятность серьезных санкций в отношении российского футбола предельно высока», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Перейти в Азию – реальный вариант?

Сложно сравнивать с Израилем – ситуации все-таки разные.

В 1974 году Израиль исключили из Азиатской конфедерации футбола (АФК). Тогда все разогнал Кувейт: 17 членов АФК одобрили эту инициативу, 13 выступили против, а 6 – воздержались.

Европа решила поддержать Израиль и включила его в отбор на ЧМ-1980. Но полноправным членом УЕФА израильтян сразу не сделали. В итоге Израиль не вошел ни в одну из конфедераций и рассчитывал поехать на ЧМ через Океанию. Тогда попали в стыки, но уступили Колумбии.

В турнирах от УЕФА Израиль начал играть только в 1991-м, а вошел в европейскую федерацию вообще в 1994-м. Это случилось только спустя 20 лет после исключения из Азии.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков