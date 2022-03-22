Многие легионеры РПЛ могут не вернуться из сборных. Под вопросом Ловрен, Хвича и Шиманьски

ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановливать контракты с клубами в одностороннем порядке до завершения сезона. Такие игроки становятся свободными агентами – и могут подписывать контракты с новыми командами на срок до 30 июня без каких-либо последствий.

На этой неделе многие легионеры разъезжаются по сборным. И есть риск, что некоторые из них, приехав домой, сменят планы и задумаются о дальнейшей карьере в России. Особенно это касается футболистов из Европы.

Ниже собрали всех игроков, которые вызваны в сборные в ближайшее окно. Многие из них уже подтвердили, что вернутся в РПЛ. В списке нет представителей Казахстана и Армении, которые почти наверняка продолжат карьеру в РПЛ (и не считаются для лиги легионерами).

«Зенит» – Барриос, Ловрен

Вильмар Барриос планирует вернуться – об этом уже собщил агент колумбийца Луис Фелипе Поссо. С Деяном Ловреном сложнее – агент молчит, а некоторые источники сообщают, что Хорватский футбольный союз убеждает защитника не возвращаться в Россию.

В «Зените» знают о сложившейся ситуации, но пока не очень понимают, как на нее повлиять. 17 марта Сергей Семак только выразил надежду на возвращение игрока: «Ловрен получил вызов в сборную и, надеемся, после этого приедет к нам и будет готов помогать команде».

Два дня спустя тренер добавил: «Есть ли уверенность, что все легионеры вернутся после паузы? Мне кажется, нужно жить сегодняшним днем. Мы живем в мире, где об уверенности сейчас сложно что-то говорить. Разговариваем с ребятами, пока никаких мыслей о том, чтобы приостановить контракт, ни у кого нет. Надеюсь, мы сможем доиграть сезон в том составе, который у нас есть».

«Динамо» – Бальбуэна, Моро, Шиманьски

Агент Фабиана Бальбуэна Ренато Биттар подтвердил, что парагваец вернется в клуб, чтобы отработать действующий контракт. С Николой Моро такой уверенности нет. «Я не знаю, что сказать. Сами видите, творится хаос. Мы живем ото дня ко дню. Сейчас мы ничего не знаем, ответов нет», – заявил еще 11 марта агент хорвата Александар Радосавлевич.

Поляк Себастьян Шиманьски уйдет. Необязательно в эту паузу, но в ближайшее время. «У нас есть договоренность с «Динамо», и вполне возможно, что мы до 7 апреля, то есть установленного ФИФА дедлайна, сможем осуществить его трансфер. Если нет, то в крайнем случае он покинет клуб летом, – говорит агент Мариуш Пекарски. – Мы уже договорились о том, что за определенную сумму игрок сможет сменить команду. Переговоры идут и уже находятся на продвинутой стадии. Трансфер – почти решенный вопрос, и переход Шиманьского в другую лигу – дело ближайших недель».

По данным Mundo Deportivo, в подписании Шиманьски до конца сезона заинтересован «Реал Сосьедад».

ЦСКА – Языджи, Медина, Магнуссон, Бийол

Команда Алексея Березуцкого настолько расцвела, что о желании остаться заявили все.

Юсуф Языджи идеально вписался в РПЛ, поэтому никуда уходить не планирует. «Конечно, он вернется в Россию после паузы, – подтверждает агент турка Адем Чебеджи. – Он счастлив играть за ЦСКА. Реально ли выкупить Юсуфа после такой великолепной игры? Конечно! Почему нет? Ему очень нравится быть частью армейского клуба».

Яка Бийол и Хердюр Магнуссон сами заявили, что намерены остаться. «Как вы могли заметить, мы выиграли очень много матчей подряд. ЦСКА может быть счастлив насчет атмосферы между игроками в команде. Соглашусь с тем, что сейчас впервые такая благоприятная атмосфера с момента моего прихода, – говорит Магнусссон. – Что касается моего будущего, я футболист ЦСКА, у меня есть контракт. И я бесконечно уважаю этот клуб. Очень рад находиться в Москве».

У Хесуса Медины тот же агент, что и у Бальбуэна из «Динамо». «У обоих моих клиентов действующие контракты с российскими клубами, и они выполнят соглашения», – ответил агент парагвайцев Биттар.

«Локомотив» – Кухта, Рыбус

«Ян Кухта остается в «Локомотиве», никаких проблем нет. Он адаптировался, его все устраивает», – сказал агент чешского футболиста Милан Мартинович.

На Мачея Рыбуса давят в польских медиа, но он пока уходить не планирует. Агент Мариуш Пекарски объяснил, почему Рыбус (и Шиманьски) все еще в РПЛ, в отличие от Гжегожа Крыховяка: «Жизнь состоит не только из черного и белого цветов. Каждый случай уникален. В чем они оба виноваты? Что им сейчас делать? Ситуация совершенно новая для всех.

Мачей живет в России 9 лет. У него жена из этой страны, двое сыновей. Сейчас его отъезд невозможен. Ситуация сложная, он пустил в России корни, тут много нюансов, о которых я не хочу говорить. Он не может просто вычеркнуть десятилетие из жизни и не бросит семью. Его контракт истекает через 2 месяца, и мы думаем, что делать дальше».

«Рубин» – Кварацхелия, Ин Бом, Тальби

Казанцы могут остаться без всех легионеров. «Трое уже ушли – Дрейер, Уремович и Хакшабанович. Кто еще покинет клуб? Думаю, нас покинут еще три футболиста как минимум до конца сезона. А может, и все уедут, – говорит спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский. – Правда, что Ин Бом находится в Корее? Да, он пока находится там. Он вызван в сборную: его хотят посмотреть, оценить его состояние здоровья. Он не готов играть, но пока его вызывают.

Есть ли опасение, что Кварацхелия или Тальби из-за давления федераций и окружения не вернутся в клуб из сборных? Сейчас на страну оказывается беспрецедентное давление во всех сферах, и футбол не исключение. Я не вижу в этом повода для паники. Мы лишены всех рычагов воздействия на игроков. Если они захотят, то уедут. Вот и все».

По данным «Матч ТВ», большая вероятность, что Хвича не вернется в Россию. Это тоже связано с давлением. «Вернется он в клуб или нет, мы узнаем тогда, когда закончатся матчи сборной. Угрозы семье? По этому поводу сказать ничего не можем», – сообщили в пресс-службе «Рубина».

Сам Кварацхелия от ответа о возможном уходе уклонился: «Пока не знаю».

«Нижний Новгород» – Кечкеш

Тут пока без новостей – венгр Акош Кечкеш и его агент комментариев не давали.

«Арсенал» – Костадинов, Давиташвили

Здесь тоже молчание. В сборную Грузию помимо Хвичи из РПЛ вызвали только Зурико Давиташвили. Казанское медиа «Бизнес Online» пишет, что обратилось по поводу Давиташвили в «Арсенал», но там ничего не ответили.

Фото: globallookpress.com/Alexander Kulebyakin/Global Look Press; РИА Новости/Александр Вильф, Артур Лебедев; pfc-cska.com; vk.com/fclokomotiv; rubin-kazan.ru