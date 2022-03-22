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Многие легионеры РПЛ могут не вернуться из сборных. Под вопросом Ловрен, Хвича и Шиманьски

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Хесус Медина Хесус Медина
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Хван Ин Бом Хван Ин Бом
Ян Кухта
Мачей Рыбус Мачей Рыбус
Хердюр Магнуссон Хердюр Магнуссон
Георги Костадинов Георги Костадинов
Яка Бийол Яка Бийол
Зурико Давиташвили Зурико Давиташвили
Акош Кечкеш Акош Кечкеш
Юсуф Языджи Юсуф Языджи
Фабиан Бальбуэна Фабиан Бальбуэна
Себастьян Шиманьски Себастьян Шиманьски
Вильмар Барриос Вильмар Барриос
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ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановливать контракты с клубами в одностороннем порядке до завершения сезона. Такие игроки становятся свободными агентами – и могут подписывать контракты с новыми командами на срок до 30 июня без каких-либо последствий.

На этой неделе многие легионеры разъезжаются по сборным. И есть риск, что некоторые из них, приехав домой, сменят планы и задумаются о дальнейшей карьере в России. Особенно это касается футболистов из Европы.

Ниже собрали всех игроков, которые вызваны в сборные в ближайшее окно. Многие из них уже подтвердили, что вернутся в РПЛ. В списке нет представителей Казахстана и Армении, которые почти наверняка продолжат карьеру в РПЛ (и не считаются для лиги легионерами).

«Зенит» – Барриос, Ловрен

Вильмар Барриос планирует вернуться – об этом уже собщил агент колумбийца Луис Фелипе Поссо. С Деяном Ловреном сложнее – агент молчит, а некоторые источники сообщают, что Хорватский футбольный союз убеждает защитника не возвращаться в Россию.

В «Зените» знают о сложившейся ситуации, но пока не очень понимают, как на нее повлиять. 17 марта Сергей Семак только выразил надежду на возвращение игрока: «Ловрен получил вызов в сборную и, надеемся, после этого приедет к нам и будет готов помогать команде».

Два дня спустя тренер добавил: «Есть ли уверенность, что все легионеры вернутся после паузы? Мне кажется, нужно жить сегодняшним днем. Мы живем в мире, где об уверенности сейчас сложно что-то говорить. Разговариваем с ребятами, пока никаких мыслей о том, чтобы приостановить контракт, ни у кого нет. Надеюсь, мы сможем доиграть сезон в том составе, который у нас есть».

«Динамо» – Бальбуэна, Моро, Шиманьски

Агент Фабиана Бальбуэна Ренато Биттар подтвердил, что парагваец вернется в клуб, чтобы отработать действующий контракт. С Николой Моро такой уверенности нет. «Я не знаю, что сказать. Сами видите, творится хаос. Мы живем ото дня ко дню. Сейчас мы ничего не знаем, ответов нет», – заявил еще 11 марта агент хорвата Александар Радосавлевич.

Поляк Себастьян Шиманьски уйдет. Необязательно в эту паузу, но в ближайшее время. «У нас есть договоренность с «Динамо», и вполне возможно, что мы до 7 апреля, то есть установленного ФИФА дедлайна, сможем осуществить его трансфер. Если нет, то в крайнем случае он покинет клуб летом, – говорит агент Мариуш Пекарски. – Мы уже договорились о том, что за определенную сумму игрок сможет сменить команду. Переговоры идут и уже находятся на продвинутой стадии. Трансфер – почти решенный вопрос, и переход Шиманьского в другую лигу – дело ближайших недель».

По данным Mundo Deportivo, в подписании Шиманьски до конца сезона заинтересован «Реал Сосьедад».

ЦСКА – Языджи, Медина, Магнуссон, Бийол

Команда Алексея Березуцкого настолько расцвела, что о желании остаться заявили все.

Юсуф Языджи идеально вписался в РПЛ, поэтому никуда уходить не планирует. «Конечно, он вернется в Россию после паузы, – подтверждает агент турка Адем Чебеджи. – Он счастлив играть за ЦСКА. Реально ли выкупить Юсуфа после такой великолепной игры? Конечно! Почему нет? Ему очень нравится быть частью армейского клуба».

Яка Бийол и Хердюр Магнуссон сами заявили, что намерены остаться. «Как вы могли заметить, мы выиграли очень много матчей подряд. ЦСКА может быть счастлив насчет атмосферы между игроками в команде. Соглашусь с тем, что сейчас впервые такая благоприятная атмосфера с момента моего прихода, – говорит Магнусссон. – Что касается моего будущего, я футболист ЦСКА, у меня есть контракт. И я бесконечно уважаю этот клуб. Очень рад находиться в Москве».

У Хесуса Медины тот же агент, что и у Бальбуэна из «Динамо». «У обоих моих клиентов действующие контракты с российскими клубами, и они выполнят соглашения», – ответил агент парагвайцев Биттар.

«Локомотив» – Кухта, Рыбус

«Ян Кухта остается в «Локомотиве», никаких проблем нет. Он адаптировался, его все устраивает», – сказал агент чешского футболиста Милан Мартинович.

На Мачея Рыбуса давят в польских медиа, но он пока уходить не планирует. Агент Мариуш Пекарски объяснил, почему Рыбус (и Шиманьски) все еще в РПЛ, в отличие от Гжегожа Крыховяка: «Жизнь состоит не только из черного и белого цветов. Каждый случай уникален. В чем они оба виноваты? Что им сейчас делать? Ситуация совершенно новая для всех.

Мачей живет в России 9 лет. У него жена из этой страны, двое сыновей. Сейчас его отъезд невозможен. Ситуация сложная, он пустил в России корни, тут много нюансов, о которых я не хочу говорить. Он не может просто вычеркнуть десятилетие из жизни и не бросит семью. Его контракт истекает через 2 месяца, и мы думаем, что делать дальше».

«Рубин» – Кварацхелия, Ин Бом, Тальби

Казанцы могут остаться без всех легионеров. «Трое уже ушли – Дрейер, Уремович и Хакшабанович. Кто еще покинет клуб? Думаю, нас покинут еще три футболиста как минимум до конца сезона. А может, и все уедут, – говорит спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский. – Правда, что Ин Бом находится в Корее? Да, он пока находится там. Он вызван в сборную: его хотят посмотреть, оценить его состояние здоровья. Он не готов играть, но пока его вызывают.

Есть ли опасение, что Кварацхелия или Тальби из-за давления федераций и окружения не вернутся в клуб из сборных? Сейчас на страну оказывается беспрецедентное давление во всех сферах, и футбол не исключение. Я не вижу в этом повода для паники. Мы лишены всех рычагов воздействия на игроков. Если они захотят, то уедут. Вот и все».

По данным «Матч ТВ», большая вероятность, что Хвича не вернется в Россию. Это тоже связано с давлением. «Вернется он в клуб или нет, мы узнаем тогда, когда закончатся матчи сборной. Угрозы семье? По этому поводу сказать ничего не можем», – сообщили в пресс-службе «Рубина».

Сам Кварацхелия от ответа о возможном уходе уклонился: «Пока не знаю».

«Нижний Новгород» – Кечкеш

Тут пока без новостей – венгр Акош Кечкеш и его агент комментариев не давали.

«Арсенал» – Костадинов, Давиташвили

Здесь тоже молчание. В сборную Грузию помимо Хвичи из РПЛ вызвали только Зурико Давиташвили. Казанское медиа «Бизнес Online» пишет, что обратилось по поводу Давиташвили в «Арсенал», но там ничего не ответили.

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Фото: globallookpress.com/Alexander Kulebyakin/Global Look Press; РИА Новости/Александр Вильф, Артур Лебедев; pfc-cska.com; vk.com/fclokomotiv; rubin-kazan.ru

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