Роскошный старт Языджи: хет-трик с «Рубином» и четвертый матч подряд с голами. Никто из легионеров не начинал в РПЛ лучше

Уже 6 мячей!

В воскресенье ЦСКА вынес «Рубин» 6:1 – счет открыл и закрыл турецкий полузащитник Юсуф Языджи. У него хет-трик: сначала он переправил мяч в сетку головой, а во втором тайме закатил под перекладину и с пенальти.

Юсуф перешел в ЦСКА из «Лилля» в середине января на правах аренды. И он идеально вписался в РПЛ – на счету Языджи уже 6 голов в 4 матчах чемпионата (плюс две голевые в Кубке). Турок забивает в каждой игре Премьер-лиги – и это лучший старт в истории ЦСКА, никто до него не забивал в первых четырех матчах подряд.

В масштабе лиги Языджи уже побил рекорд среди легионеров, который принадлежал Аблаю Мбенгу. Сенегалец забивал за «Ахмат» в первых трех матчах.

Интересно, что после перехода Мбенг 8 матчей сидел в запасе, а когда вышел, то устроил трехматчевую голевую серию. Среди тех мячей был и дубль в ворота «Спартака» (4:2), за который футболист получил от Рамзана Кадырова автомобиль Toyota Corolla.

Теоретически Языджи еще может догнать Вильзон Изидор из «Локо». Француз забивает на протяжении трех матчей подряд, так что у нас две действующие голевые серии среди новичков.

А как в РПЛ начинали легенды? У Вагнера, Халка и Азмуна показатели скромнее

Языджи начал так, как не начинали лучшие легионеры в истории лиги. Вот показатели некоторых из них в первых четырех матчах: 3 гола – Кевин Кураньи, по 2 – Вагнер Лав и Сейду Думбия, по одному мячу – Халк, Сердар Азмун, Данни и Веллитон, 0 – у Промеса. Жо не забил в первом матче, но уже во втором выписал покер «Шиннику». У бразильца 6 голов в четырех первых матчах.

Аренда Языджи действует до конца сезона, но гендиректор ЦСКА Роман Бабаев уже признавался, что не отказался бы от полного выкупа.

Команда сейчас расцвела – 6 побед подряд в РПЛ с общим счетом 14:2. Агент игрока Адем Чебеджи говорит, что Языджи очень доволен:

«Если Юсуф собирается переходить в большой европейский клуб, он сделает это с помощью своей игры в ЦСКА. Потому что армейский клуб дал людям возможность увидеть настоящего Языджи. Березуцкий сильно доверяет ему. Опять-таки, Юсуф очень любит ЦСКА и счастлив здесь. Главный тренер верит в него, а Юсуф благодарит его своей игрой — это прекрасно. В футболе не всегда можно встретить такую позитивную атмосферу, как в ЦСКА».

Фото: vk.com/pfc_cska