«Ростов» – стиль. Суператмосферная фотосессия в поезде с чаем и формой «Ростсельмаша»

Ностальгия.

На матч с «Динамо» команде пришлось добираться на поезде: аэропорты в Ростове пока не работают – поэтому единственным выходом для команды стала железная дорога.

И даже к такому «Ростов» подошел со своим фирменным креативом.

Фотосессия в поезде – не проблема. Хорен Байрамян в атрибутике «Ростсельмаша» – эксклюзив.

«Ростсельмаш» – название команды, которое использовалось целых 46 лет: с 1957-го по 2003-й. В «Ростове» предыдущее название команды до сих пор любят: в 2014-м фанаты даже писали открытое письмо с требованием его вернуть. Не вышло – но многие болельщики «Ростсельмаша» до сих пор не признают «Ростов».

«Меня до сих пор упрекают в том, что переименовал команду из «Ростсельмаша» в «Ростов», – рассказывал поменявший название Иван Саввиди в 2012-м. – Если вы это название не приемлете, переименуйте клуб обратно в честь нашего доблестного флагмана советского комбайностроения – меня-то в «Ростове» уже семь лет как нет, кто мешает. Поставьте на стадионе комбайн и показывайте всем, какие у нас хорошие комбайны и какой у нас хороший футбол».

Прошло почти 10 лет – название так и оставили. Зато ностальгия осталась.

А вспоминать славное прошлое сейчас особенно важно: «Ростов» потерял пару важных легионеров и продолжает борьбу за выживание.