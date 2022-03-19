Промес умудрился дважды коснуться мяча при пенальти. Гол отменили, Ваноли намекает, что Квинси отвлек игрок у штанги 👀

Невезение.

В матче «Нижний Новгород» – «Спартак» самое интересное началось на 72-й минуте: Мартинс открыл счет, через минуту Юлдошев сравнял. А на 77-й Стоцкий повалил Мозеса в своей штрафной – москвичи заработали пенальти. Идеальный шанс оформить победный.

Промес пробил коряво – слабо и по центру, но Артур Нигматуллин прыгнул в угол, и мяч закатился в ворота. Казалось, гол.

Повтор раскрыл причину плохого удара – Промес подскользнулся и, кажется, нарушил правила

Сначала судья Сергей Иванов засчитал гол, но потом по подсказке ВАР посмотрел повтор. Выяснилось, что после удара правой мяч попал в левую ногу Квинси и только потом отскочил в ворота. Дело в том, что перед ударом правой у Квинси поехала опорная.

При 11-метровом разрешено только одно касание – поэтому Иванов отменил гол и назначил свободный. Матч так и закончился со счетом 1:1 – «Спартаку» и особенно Промесу должно быть невероятно обидно.

Ваноли не спорит, но просит обратить внимание на игрока «Нижнего Новгорода» у штанги

Во время удара защитник «Нижнего Новгород» Кирилл Гоцук (въехал в Айртона перед перерывом) стоял за пределами поля – вероятно, ушел за линию, потому что до пенальти ему оказывали помощь. Тренеру «Спартака» Паоло Ваноли это не понравилось.

«Я бы хотел узнать, мог ли по правилам травмированный игрок «Нижнего Новгород» стоять рядом со штангой в момент удара Квинси», – сказал тренер после матча.

Такие ошибки при пенальти – редкость. Но встречаются даже в Германии на топ-уровне

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев в телеграм-канале вспомнил момент из серии пенальти Кубка Германии этого сезона между «Кельном» и «Гамбургом». Игрок хозяев Флориан Кайнц подскользнулся, исполняя первый удар в серии пенальти – из-за чего после удара правой мяч попал в левую.

Арбитр отменил гол, а «Кельн» проиграл ту серию и вылетел из Кубка.