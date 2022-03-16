У Кирилла Заики из «Сочи» первый вызов в сборную России, а у его жены – полсотни матчей. Она закончила карьеру ради семьи

Несмотря на отмену стыковых матчей, у сборной России в конце марта пройдет тренировочный сбор. В составе есть новые лица: например, Кирилл Заика из «Сочи».

«Когда объявили состав сборной, находился дома, – рассказал Кирилл. – О том, что я в списке, мне сказала жена: подошла, обняла, поцеловала, поздравила. Такая счастливая была – как будто не меня, а ее в сборную вызвали.

Она же сама в прошлом футболистка, играла в женской сборной на Евро. Тогда я переживал за нее, гордился, болел. Теперь ситуация чуть поменялась. Могу сказать, что жена – мой главный болельщик».

У жены Заики Анны – больше 50 матчей за сборную и много титулов

Жену Кирилла зовут Анна, девичья фамилия – Чоловяга. И она действительно была футболисткой сборной России: у полузащитницы 53 матча и 2 гола, до этого успешно играла за молодежку. У девушки есть медали универсиад 2015 и 2017 годов.

В клубном футболе тоже есть успехи: в составе «Россиянки» Анна трижды стала чемпионом России и обладателем Кубка, в 2017-м с ЦСКА добавила еще одну кубковую победу.

В 2017-м Анна рассказывала про футбольного кумира: «Мне нравится Дани Алвес – креативностью и харизмой. Слежу за ним в инстаграме. Он такой веселый, живет этой атмосферой. Бразильцы все такие энергичные, живут футболом.

Очень понравилась его игра в последней Лиге чемпионов, как он пасует – точно, остро. Для меня как для центрального полузащитника все это очень интересно».

В интервью Анна обсуждала личную жизнь и стереотипы о женском футболе:

«Девушка должна быть скромной, воспитанной, доброй. Спорт отношениям не мешает, а даже наоборот – помогает. Молодой человек меня всегда поддерживает и при любой возможности находится рядом! Да он и сам в сфере футбола работает, поэтому понимает и знает, что это такое. В этом плане мне с ним очень повезло. Думаю, в наше время таких мало».

Анна отучилась еще и на визажиста-стилиста, закончила Институт туризма и гостеприимства. В 2018-м Чоловяга вышла замуж за Кирилла Заику и закончила карьеру футболистки. В том же году у пары родился сын Даниил.

Заика рассказывал, что сейчас жена все время посвящает ребенку и семье. Но и матчи «Сочи» старается не пропускать.

Заика выбрал «Сочи» из-за семьи. Еще он обожает домашнюю еду от Анны

На карьеру Кирилла семейный фактор тоже повлиял – об этом он рассказывал в открытом письме на Sports.ru.

«Летом 2018-го у меня было несколько предложений от клубов ФНЛ, но я сразу выбрал вариант с петербургским «Динамо». Тогда уже было понятно, что команда переедет в Сочи, а я вырос в станице Выселки (Краснодарский край – Sports.ru), поэтому хотел вернуться поближе к дому. Плюс жена была беременна, так что можно сказать, что выбрал «Сочи» по семейным обстоятельствам».

В интервью сайту Sportbox Заика говорил, что все свободное время тоже уделяет семье: гуляет, мечтает вместе с сыном выучить английский язык и думает завести собаку.

«Я не хожу в рестораны. Я люблю домашнюю еду, то, что готовит моя супруга. А когда ее нет, могу не только яичницу приготовить – картошку пожарить, макароны отварить… Но это редкость: жена приучила меня к комфорту».

Анну, кстати, тоже спрашивали про готовку и равноправие – еще когда она сама играла в сборной:

«Девушка должна уметь и борщи варить, и оставаться девушкой в любой ситуации! Но это не значит, что не должно быть равноправия. Просто должно быть все правильно! Девушка занимается своими делами, а мужчина – своими. К стереотипам про борщи отношусь спокойно: мы и борща наварим, и в футбол всех обыграем!

На мою еду никто не жаловался, молодому человеку нравится. Я рано уехала из дома и училась готовить сама. Маме, бабушке звонила, спрашивала рецепты, что-то уточняла. И всегда все получалось с первого раза! Готовить несложно».

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев; globallookpress.com/Mike Kireev/ZUMAPRESS.com, imago sportfotodienst; vk.com/pfcsochi; twitter.com/aniutka10