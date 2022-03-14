«Ростов» провернул шестую замену. Так можно – из-за сотрясений мозга

А вы знали?

Матч «Рубина» и «Ростова», вынесенный на понедельник, запомнился не только мышками-удалениями, голами Полоза и Хвичи, возвращением Валерия Карпина и экспрессивным Слуцким.

«Ростов» вполне официально сделал шесть замен – факт, который останется в истории. Такое в РПЛ впервые. На это обратил внимание комментатор Дмитрий Шнякин.

Карпин сделал пять разрешенных замен к 81-й минуте – на поле появились Комличенко, Калинин, Голенков, Сухомлинов и Мельников. А уже на 90-й минуте Калинин, сам появившийся на поле во втором тайме, столкнулся головами с новичком «Рубина» Егором Тесленко.

И «Ростов» смог сделать шестую замену – вместо Калинина на поле появился Александр Мухин. Наверняка многие удивились и задались вопросом: как так получилось?

А действительно – как так получилось?

Все довольно просто. ФИФА в прошлом году разрешила использовать дополнительную замену (четвертую или шестую – в зависимости от турнира), если у игрока есть подозрение на сотрясение мозга или любую другую черепно-мозговую травму. РФС одним из первых активировал это правило, последовав примеру первопроходцев. Среди них Англия, США, Япония, Нидерланды и Португалия. Позже присоединились и другие, а впервые замену из-за сотрясения проверили на клубном ЧМ.

Два ключевых вопроса: зачем это нужно и как работает?

Зачем: чтобы предотвратить возможный рецидив – несколько сотрясений за короткий отрезок времени могут иметь серьезные последствия. У клубов хотя бы не будет мотивации любой ценой сохранить игрока, лишь бы не остаться в меньшинстве. Дополнительная замена гарантирует, что вместо травмированного футболиста точно выйдет новый игрок.

Еще это снижает давление на медиков, которым нужно максимально быстро принять решение: сотрясение или нет. Можно перестраховаться и настоять на замене, не боясь, что команда останется вдесятером. Особенно актуально для низших лиг, где зачастую может не быть квалифицированных врачей или вообще медиков.

Как это работает: судье матча говорят, что игрока заменяют не просто так, а из-за сотрясения мозга. Обязательное условие – в случае использования дополнительной замены клуб обязан в течение двух дней провести медицинское обследование футболиста, а результаты обследования в течение пяти дней переслать медицинской службе РФС. Такая система отчетов должна находить случаи злоупотребления – и впоследствии их пресекать.

Есть даже альтернатива – временные замены. Смысл – спокойно осматривать футболистов в раздевалке, а не на поле

Идею с временными заменами продвигает Ассоциация профессиональных футболистов Великобритании (PFA)– местный профсоюз.

Помощник исполнительного директора PFA Саймон Баркер объясняет, почему временные замены лучше: «Медики оценивают состояние футболиста перед переполненным стадионом. Им нужно принимать оперативное решение, еще и в очень напряженной ситуации – с шумом и возможным влиянием на ход игры.

Нужно чуть больше времени и пространства. Для проведения проверки лучше переместиться в относительную тишину пустой раздевалки. В это время игрок со скамейки может временно заменить футболиста на проверке».

Звучит логично, но у критиков очевидный аргумент против – такие длительные проверки могут использоваться ради небольшой передышки. Игрок восстановится и снова вернется на поле.

Международная футбольная ассоциация (IFAB) пока придерживается правила дополнительной замены – с тем же механизмом, что и обычные замены.

Фото: РИА Новости/Владимир Крайнов