«Зенит» подпускает «Динамо» и ЦСКА. Спасибо огненной концовке матча с «Крыльями»

«Сочи» тоже в гонке.

«Крылья» и «Зенит» были очень близки к тому, чтобы продолжить нулевой парад в матчах Премьер-лиги – предыдущие игры дня («Урал» – «Ахмат» и «Химки» – «Сочи») закончились нулями, здесь все тоже шло к скучному итогу.

Как вдруг на 85-й минуте Даниил Круговой бахнул из-за пределов штрафной. Без шансов для Ивана Ломаева, тому даже не помог эффектный прыжок.

Даниил забивает во втором матче подряд – неделю назад против «Уфы» (2:0) его гол стал победным. Здесь тоже можно было удвоить счет – Вендел почти в следующей атаке пробил в перекладину.

Но «Крылья» не сдались и включились: вперед отправили Матео Барача, центрального защитника с ростом 190 см, арендованного у «Сочи». Хорват помог – головой замкнул навес 17-летнего Сергея Пиняева.

1:1 – так и закончили. Более того, «Зенит» в самом конце еще и потерял Вендела. Бразилец, который был на желтой карточке, психанул после того, как на нем сфолил Цыпченко и сорвал опасную атаку – и полез толкаться с игроком самарской команды. Судья Антон Фролов был рядом и моментально наказал обоих желтой, для Вендела она стала второй – и он впервые в карьере получил красную.

Отрыв «Зенита» уменьшился. От «Динамо» – 3 очка, от ЦСКА – 6

«Зенит» впервые потерял очки после рестарта – и немного оживил интригу в Премьер-лиге. Очевидна борьба между «Зенитом» и «Динамо», еще у двух команд тоже есть шансы – у ЦСКА и «Сочи».

Правда, при равенстве очков «Зенит» выглядит предпочтительнее из-за статистики личных встреч. Против «Динамо» – разгромная победа и ничья, против ЦСКА – две сухие победы. Только с «Сочи» ситуация сложнее – в первом круге «Зенит» проиграл 1:2, второй матч будет 2 апреля.

При этом важно заметить, что динамика результатов не в пользу «Зенита». За последние 5 туров ЦСКА сократил отставание от «Зенита» на 6 очков, «Динамо» и «Сочи» – на 1. Армейцы вообще уже официально в тройке – там их не было с 12 тура.

Будет настоящая гонка?

Фото: ПФК «Крылья Советов» (Самара)