В РПЛ дебютировал судья, который выиграл Евро-2006 со сборной Колыванова. Он загулял в «Зените» и закончил в 23

Новая карьера бывшего защитника.

В матче «Арсенал» – «Динамо» в РПЛ дебютировал 32-летний судья Ян Бобровский. Его история уникальна и грустна: в 2006-м он выиграл Евро до 17 лет (да-да, тот самый!), а потом расслабился, получил тяжелую травму и стал судьей.

«Весь этот Евро был большой сказкой». Бобровский до сих пор вспоминает триумф из 2006-го

В 2006-м Россия U17 вместе с защитником Бобровским сенсационно выиграла чемпионат Европы. В группе уложили Венгрию и Люксембург, но получили разгром от испанцев (0:3). Правда, их в полуфинале устранили чехи, а команда Колыванова выбила немцев – 1:0 с голом Александра Прудникова.

Финал против Чехии получился ярким: 120 минут завершились ничьей 2:2, а в серии пенальти точнее была Россия. Бобровский часто вспоминал ту победу.

«Весь этот Евро был большой сказкой, – рассказывал Ян в интервью РФС. – Когда мы туда ехали, никто и не думал, что мы можем быть в финале. Но все складывалось, мы вели в счете, последний угловой и в голову закрадывалась мысль: «Не дай бог, сейчас последний угловой и как обидно будет». Так и получилось. В дополнительное время мы опять повели в счете и потом опять пропустили. Тема Самсонов, по-моему, чуть слезу не пустил, упал на газон со словами: «Ну как так можно? Как это вообще возможно, два раза? Так все было близко!» Мы встряхнулись и в серии пенальти удача к нам повернулась»

Ян – воспитанник «Зенита». Ему не дали контракт из-за проблем с режимом

Бобровский начинал в «Зените», где играл до января 2010-го. Потом Яну не предложили новый контракт.

«Конечно, у меня были шансы закрепиться, пусть и небольшие. Но я признаю, что недорабатывал на тренировках, мог позволить себе сходить в кое-какие заведения, режим нарушал. Если бы было более сознательное отношение к футболу, то все могло бы быть иначе», – признавался Бобровский «СЭ».

После этого Ян съездил в литовский «Жальгирис», но уже спустя год вернулся в Россию. Прошел сборы с «Балтикой», поиграл за петербургское «Динамо», но карьера не запустилась. «Было две операции: сначала замена связки, а потом подрезали мениск. Это удлинило мой путь к возвращению – вместо шести ушло девять месяцев», – объяснял Ян.

Стал арбитром по совету отца рэпера Pharaoh – и быстро прошел путь от ЛФЛ до ФНЛ

Бобровский закончил с футболом уже в 23 и выучился на судью. Он рассказывал: «Я числился в тольяттинской «Академии». А ее генеральным менеджером на тот момент был Геннадий Голубин, его сын Глеб сейчас довольно известен – рэпер Pharaoh. Он сказал мне, что сын изучает судейство, и предложил тоже попробовать. Я начал думать над этим, вернулся в Питер, посоветовался и пошел на курсы».

В 2013-м Ян закончил Академию спортивного арбитра и работал на матчах чемпионата Санкт-Петербурга. Бобровский быстро прошел путь ЛФЛ–ФНЛ-2–ФНЛ, а теперь добрался и до Премьер-лиги.

Самая тяжелая история из жизни – трагедия в «Невском экспрессе»

В ноябре 2009-го Бобровский ехал в поезде «Невский экспресс», который подорвали террористы. Погибли 28 человек, более сотни раненых. Ян так описывал трагедию:

«Хорошо помню, как мы сидели в вагоне-ресторане, перекусили и пошли в свой вагон, он был первым после локомотива. За соседним столом сидел человек, довольно известный в Санкт-Петербурге, он погиб. Мы вместе встали и разошлись, эта картина потом стояла перед глазами. Хлопок, непонятно, что случилось. Остановились, вокруг темнота, свет погас. Почему-то первая мысль сразу, что это теракт. Прилив адреналина и ничего не понимаешь. Только потом, спустя некоторое время, когда пришла женщина, вся обмотанная и с кровавыми следами, сказала, что в конце беда. Собрали скатерти со столов (наволочек и одеял не было, потому что сидячие вагоны) и понесли в конец поезда, а там перевернутые вагоны.

Где-то в три часа ночи вернулся в Питер и ту ночь не спал. Конечно, было не по себе. Слава богу, было очень темно и ничего конкретного не было видно. Может быть, так лучше. Лучше не видеть, что было там, в последних вагонах. Наверное, все испытывали некое чувство в тот момент, когда проходит встречный поезд, особенно на большой скорости. В этот момент есть всегда какие-то флэшбэки».

Как дебютировал в РПЛ?

На 22-й минуте, уже при счете 1:0 в пользу «Динамо», Бобровский отменил гол Кингса Кангва: после помощи ВАР усмотрел на экране игру рукой. На 30-й Кангва забил еще раз, снова вмешался ВАР, но на этот раз гол засчитали.

Бобровский показал красную одному из тренеров «Арсенала» Анри Хагушу (за разговоры), а на 74-й минуте поставил пенальти, который реализовал Даниил Фомин.

Возможно, Яна ждет большая судейская карьера.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов, Илья Питалев