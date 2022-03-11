Теперь минус 5 легионеров у «Ростова». В списке покинувших РПЛ почти 30 человек

«Ростов» вернул Валерия Карпина – но потерял аж пять легионеров. По информации «РБ Спорт», пока их контракты приостановлены, а не разорваны.

С просьбой о приостановке договоров обратились сами игроки – клуб пошел навстречу.

Кто уезжает?

• Баштуш. Один из главных ветеранов команды. Ангольца привезли в Россию еще в 2013-м. За это время Баштуш освоился в Ростове и поиграл за «Лацио» – с 2016-го по 2020-й. После Баштуш поехал в Саудовскую Аравию, а в 2021-м – камбэк в «Ростов» на правах аренды. Жаль, что такой короткой.

• Деннис Хаджикадунич. Перешел в «Ростов» в июле 2018 года. В сезоне-2020/21 защитник провел в РПЛ 25 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. У Семина босниец становился Джукадукичем. Последние полгода им активно интересовались в Швеции.

• Магнус Кнудсен. В 2020-м норвежец Кнудсен помогал «Лиллестрему» вернуться в элиту местного футбола – а потом за миллион евро переехал на юг России. В Магнусе видели большой потенциал – контракт с хавбеком молодежной сборной Норвегии подписывали сразу на 4,5 года. Но...

• Понтус Альмквист. Считался самым ярким игроком «Ростова»: Альмквист обожал дриблинг и был одним из лучших игроков РПЛ по созданным моментам для партнеров. Потеря Понтуса – сильный удар для «Ростова».

• Армин Гигович.19-летний хавбек оказался в «Ростове» в октябре 2020-го – и за полтора года стал важным элементом команды. Кстати, Гиговичем когда-то интересовался ЦСКА, а его агент говорил, что ростовчане увели парня прямо из-под носа «Ювентуса».

Напомните, что за приостановка контракта?

ФИФА открыла специальное трансферное окно: иностранные игроки и тренеры из РПЛ могут приостановить контракты с клубами до завершения сезона в России – то есть до 30 июня. Клубы из других стран смогут зарегистрировать новичков, даже если окна в их лигах уже закрыты.

Один клуб может подписать не более двух игроков. Крайний срок регистрации – 7 апреля.

Про разрыв контрактов ФИФА ничего не писала – игроки могут лишь заморозить их до июня, чтобы доиграть сезон в другой лиге.

А кто еще уехал?

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров, Павел Бедняков; vk.com/fcrostov