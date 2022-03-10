«Локо» чудом избежал наказания за Кухту: нарушение было, но от штрафов увели обстоятельства

Филигранно пронесло.

Сериал новичка «Локомотива» Яна Кухты заканчивается: КДК РФС отклонил протест «Химок» и оставил недавнюю победу «Локо» 3:2 в силе.

Главное тегами:

– КДК признал, что Кухта должен был отбыть матч дисквафикации за удаление в чешской лиге

– Посчитали, что «Локо» нарушил правила, но сделал это раньше – когда выпустил форварда на кубковый матч с «Енисеем»

– «Локомотиву» очень повезло: клуб крупно облажался, но выходит вообще без последствий из-за нескольких совпадений – что первый матч РПЛ перенесли (из-за закрытого аэропорта в Краснодаре), что из Кубка России вылетели и так

В итоге нарушение есть, а санкций никаких нет, потому что так сложились обстоятельства.

Теперь весь сюжет по порядку – для истории.

Дисквалификация Кухты и выход в России: откуда проблема?

В декабре 2021-го нападающий «Славии» Ян Кухта получил красную за умышленную игру рукой и дисквалификацию на один матч. Затем наступила зимняя пауза – и Ян переехал в Россию. Ян сразу заиграл: вышел сначала с «Енисеем» в Кубке, а в следующей игре с «Химками» в РПЛ даже забил.

А потом начались проблемы.

По правилам ФИФА Кухта должен отбыть наказание в новом клубе, несмотря на переезд в другой чемпионат. Этот момент прописан в статье 12 регламента ФИФА по статусу игроков и трансферам:

«Любое дисциплинарное взыскание на срок до четырех матчей или до трех месяцев, наложенное на игрока бывшей ассоциацией, но не исполненное полностью в момент трансфера, должно быть применено уже новой ассоциацией».

«Мы были удивлены заявкой «Локомотива»: знали, что Кухта должен отбыть дисквалификацию. Закон един для всех, – настраивался член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков. – И сейчас мы еще раз изучим регламент. Если это действительно нарушение, то подадим протест».

Через несколько дней глава организации Артур Григорьянц официально подтвердил, что «Химки» подали протест в КДК РФС.

Почему протест «Химок» отклонили?

Выделим главное.

• Кухта должен был пропустить один матч под эгидой РФС (статья 12 Регламента ФИФА по статусам игроков). Заявка на РПЛ и Кубок в России общая – то есть Ян должен был отбыть наказание изначально в матче чемпионата с «Краснодаром», а после его переноса – в кубковой игре с «Енисеем».

• Информация о дисквалификации Кухты не могла учитываться при допуске в Кубке, так как в самой Лиге соответствующего документа об этом не было.

• Дисквалификация срабатывает вне зависимости от того, сыграл игрок или нет в соответствующем матче, а также вне зависимости от присуждения клубу поражение в матче за неправомерное участие (пункт 6 статьи 62 Дисциплинарного кодекса ФИФА)

• Почему Лига не получала никаких документов? КДК говорит, что «Локо» получил Международный трансферный сертификат, а также решение о дисквалификации в системе регистрации трансферов – однако для заявки игрока использовал только первый документ.

Детали – сложными, но важными словами от главны КДК Артура Григорьянца:

«Кухта был дисквалифицирован на один матч. В Чешской федерации нет разграничения между чемпионатом и Кубком, как в России. Мы применили статью 12 регламента ФИФА по статусу – и Кухта должен был пропустить один матч под эгидой РФС.

Мы знаем, что матч «Краснодар» – «Локомотив» был перенесен, и следующий матч – с «Енисеем» в Кубке. «Локомотив» для заявки использовал только международный трансферный сертификат, в котором информация о дисквалификации не указывалась. Лиге информацию о дисквалификации Кухты они не предоставили.

Также мы руководствовались дисциплинарным кодексом ФИФА. Согласно статье 62, игрок реализует дисквалификацию вне зависимости от того, сыграл он или нет. Было установлено, что Кухта отбыл дисквалификацию в Кубке, и мог принять участие в игре с «Химками».

В «Химках» считают, что несправедливо тут смешивать Кубок России и РПЛ.

«Карточки, полученные в чемпионате, не распространяются на Кубки – и наоборот, – говорит куратор подмосковного клуба Роман Терюшков. – Все было занесено в электронную систему ФИФА, и Чешская федерация футбола уведомляла РФС о том, что Кухта имеет дисквалификацию».

А чехи точно все сделали четко?

Они говорят, что да. Причем высказывались за несколько дней до решения КДК.

Глава дисциплинарного комитета Чешской ассоциации Ричард Бачек прямо заявил, что РФС был проинформирован о положении Кухты. «FACR уведомил РФС о дисквалификации Кухты согласно всем правилам ФИФА о трансферах.

Дальнейшие шаги РФС и «Локомотива» не зависят от FACR», – отмечал Бачек во вторник.

Что дальше?

«Локо» избежал наказания – а сам Кухта пока не собирается покидать Россию. Об этом заявлял агент футболиста Милан Мартинович:

«Ян остается в «Локомотиве» – никаких проблем нет. Он адаптировался. Его все устраивает».

У форварда уже есть победный гол – в этот самом теперь уже скандальном матче с «Химками». Старт как минимум запоминающийся.

Фото: РПЛ/Константин Рыбин; РИА Новости/Алексей Филиппов; globallookpress.com/Michal Kamaryt/CTK