Красотища Промеса для «Динамо» – любимого клиента. Засадил в дальнюю девятку из-за штрафной

Лучший момент победы «Спартака» в дерби.

«Спартак» выдал очень четкий первый тайм на стадионе «Динамо»: не выглядел намного мощнее соперника из чемпионской гонки, но шикарно реализовывал моменты и наказывал за ошибки.

Два удара в створ – два гола. И особенного восхищения заслуживает второй.

Только посмотрите, как Квинси Промес засадил в дальнюю девятку из-за штрафной. Он освободил себе пространство легким финтом, позиция была приятной, но чтобы исполнить именно так – вау!

Момент и неразбериха перед штрафной сложились в том числе из-за ошибки 20-летнего центрального защитника «Динамо» Сабы Сазонова – он дебютировал в основе на матч РПЛ (Иван Ордец играть не готов, Роман Евгеньев удалился в прошлом туре), а тут отдал неточный пас на своей половине и дал сопернику весь этот шанс.

А Промес в играх с «Динамо» только и ждет. Именно этот дерби-соперник – его главный клиент в РПЛ: для Квинси гол уже седьмой в восьми матчах против динамовцев .

«Удары издали – одна из моих сильных сторон, но я не очень часто ею пользуюсь. Но сейчас понял, что это лучший момент, чтобы наконец им воспользоваться.

Перед матчем я видел статистику: знал, что забиваю им часто. В футболе есть такое, чтобы одним командам забиваешь чаще, чем другим – рад, что сейчас получилось не только забить «Динамо», но и выиграть», – сказал Квинси после игры на «Матч ТВ» как лучший игрок матча.

Еще прямо сейчас он вошел в топ-10 бомбардиров за всю историю «Спартака»: это 78-й мяч Промеса за клуб , он только что обошел легендарного Сергея Сальникова. До лидера гонки – Никиты Симоняна со 160 голами – пока далековато.

Зато благодаря прекрасному мячу Квинси «Спартак» уверенно забрал дерби – это первая для Паоло Ваноли победа в РПЛ.

Перед «Динамо» мы считали, что возвращение Промеса – ниже ожиданий, голов не хватало. Теперь впечатление гораздо лучше.

Фото: vk.com/fcsm_official