Кажется, «Локо» выпустил дисквалифицированного Кухту. Его красная в Чехии не сгорает в РПЛ

Таковы правила.

«Локомотив» с огромным трудом осилил «Химки» со счетом 3:2 – победный гол на 80-й минуте забил новичок Ян Кухта. Это его первый матч в России – чех сразу взялся за дело. Но...

Только вот из-за Кухты у «Локо» могут возникнуть проблемы – возможно, чех не имел права играть с «Химками».

Что происходит?

В декабре 2021-го Ян Кухта в матче за «Славию» получил красную за умышленную игру рукой и был дисквалифицирован на один матч. Затем наступила зимняя пауза, а Ян переехал в Россию.

По правилам ФИФА Кухта должен был отбыть наказание в новом клубе, несмотря на переезд в новый чемпионат. Этот момент прописан в статье 12 регламента ФИФА по статусу игроков и их трансферам:

«Любое дисциплинарное взыскание на срок до четырех матчей или до трех месяцев, наложенное на игрока бывшей ассоциацией, но не исполненное полностью на момент трансфера, должно быть применено уже новой ассоциацией».

Наказание за появление на поле дисквалифицированного футболиста – техническое поражение.

«Мы были удивлены заявкой «Локомотива»: знали, что Кухта должен был отбыть дисквалификацию. Закон един для всех, – настроен член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков. – И сейчас мы еще раз изучим регламент. Если это действительно нарушение, то подадим протест».

А кто конкретно виноват?

Пока не совсем понятно.

Вообще-то ФИФА использует специальную систему уведомлений при выдаче международного трансферного сертификата и последующей регистрации перехода в едином реестре. Уведомление поступает напрямую в новую ассоциацию – та должна оповестить клуб.

В нарушении могут быть виноваты сразу три стороны:

• Чешская футбольная ассоциация – могла не уведомить РФС.

• РФС – мог не уведомить «Локомотив».

• «Локомотив» – мог забыть о дисквалификации.

Что дальше?

Важный нюанс: Кухта 3 марта сыграл еще и в Кубке против «Енисея». Имел ли он право на это? Если нет, то получается, «Локо» грозит технарь за матч, который он и так проиграл 0:4, а к «Химкам» дисквалификация уже сгорела? Или все же нет?

«Подобные вопросы находятся в компетенции КДК РФС. Если ФК «Химки» обратится в КДК, то этот вопрос может быть рассмотрен на заседании комитета», — рассказали «СЭ» в пресс-службе РПЛ.

Сам футболист настроен оптимистично.

«Красная карточка в Чехии? Не проблема».

Но вряд ли он знает все нюансы регламента.

Фото: РПЛ/Константин Рыбин; РИА Новости/Алексей Филиппов