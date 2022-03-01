Иностранцы уезжают: Гиздоль и Пабло ушли из «Локо», Воронин – из «Динамо», баскетбол лишился всех звезд-легионеров

Спорт тоже оказался под санкциями. Российские клубы забанили в еврокубках, сборную оставили без международных матчей. Но, кажется, это не все.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов FIFPro обратилась в ФИФА с предложением, чтобы иностранцы, играющие в России, могли расторгнуть контракты без каких-либо последствий.

В российском футболе сейчас выступают порядка 200 иностранцев, 133 из них – в Премьер-лиге. Есть и иностранные тренеры.

И отток уже начался.

• «Динамо» сообщило, что Андрей Воронин покинул клуб – контракт расторгли по соглашению сторон. Украинский тренер забрал с собой сына, занимавшегося в академии «Динамо», и уехал в Германию, где живет его семья.

«Матч ТВ» сообщал, что Москву покинул и защитник Иван Ордец, но клуб опроверг: «В связи с многочисленными запросами СМИ информируем, что все игроки «Динамо» находятся в Москве».

Правда, это заявление не исключает того, что Ордец может уехать в ближайшее время.

• Немецкий тренер «Динамо» Сандро Шварц заявил, что понимает позицию Ордеца и Воронина, но сам покидать команду пока не планирует.

• Из «Локомотива» ушел главный тренер Маркус Гиздоль . Агент тренера рассказал, что готовить команду к ближайшим матчам будет Марвин Комппер.

• Агент тренера «Спартака» Паоло Ваноли опроверг информацию, что итальянец покинет клуб. Спортивный директор Лука Каттани сказал, что останется.

• Еще одна потеря «Локомотива» – бразильский защитник Пабло. По информации «РБ Спорт», футболист объявил о решении партнерам вчера вечером. Контракт игрока действует до 2024 года.

• Из «Урала» уходит украинский вратарь Ярослав Годзюр. В России он выступал с 2008 года.

• Ярослав Ракицкий и Анатолий Тимощук не появились на матче «Зенита». Сергей Семак объяснил отсутствие помощника болезнью, а защитник может вообще не сыграть за петербургский клуб:

«Наверное, любой человек переживает и близко к сердцу принимает происходящее. Что касается Ярослава, он попросил дополнительно пару дней выходных, чтобы решить свои вопросы. Поэтому по личным вопросам он сегодня не принимал участия в игре и завтра должен быть на тренировке.

Можно ли допустить, что Ракицкий больше не сыграет за «Зенит»? Мне сложно сказать, у него три месяца действует контракт. Конечно, каждый человек принимает то решение, которое устраивает его, а также близких. На сегодняшний день информация, что он попросил пару дней выходных, и я пошел ему навстречу. А что будет дальше – не знаем».

• Иностранцы уходят не только из футбола. Из КХЛ уже уехал лучший бомбардир «Сибири» Ник Шор (10+16 в этом сезоне). Легионеры минского «Динамо» (имена пока не уточняются) тоже готовы расторгнуть контракты.

• В баскетболе начался массовый отток легионеров и иностранных тренеров. Тот же ЦСКА уже потерял Токо Шенгелию, Джоэла Боломбоя, Иффе Лундберга, Йоханнеса Фойгтманна, Марюса Григониса и Кевина Пангоса. Упорно ходят слухи о том, что к ним присоединяться Дани Хэкетт, Уилл Клайберн и главный тренер Димитрис Итудис.

• Из баскетбольного «Зенита» уже по слухам ушли Джордан Ллойд, Тайсон Картер, Коннер Фрэнкэмп, Миндаугас Кузминскас и Артурас Гудайтис. Клуб объявил, что разрешил всем иностранным игрокам покинуть расположение команды. И если ничего не изменится, то «Зенит» будет играть костяком в виде Кулагин-Захаров-Карасев-Зубков-Пушков и молодежной командой. Даже если Хави Паскуаль никуда не собирается, то он ничего не спасет.

• Баскетбольная «Парма» (сейчас пятое место) потеряла весь штаб литовских тренеров, которые и создали это чудо. «Локомотив-Кубань» (седьмое место) расстался с вице-президентом Гинасом Руткаускасом, который отвечал в клубе за селекцию и акцент на развитие. «Нижний Новгород» (шестое место) лишился Роландса Фрейманиса, единственного легионера.

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Фото: globallookpress.com/Pressefoto Rudel/Robin Rudel, Daniel Felipe Kutepov, Даниэль Ф/Global Look Press; premierliga.ru