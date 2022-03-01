ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2022
Блог

Иностранцы уезжают: Гиздоль и Пабло ушли из «Локо», Воронин – из «Динамо», баскетбол лишился всех звезд-легионеров

Анатолий Тимощук Анатолий Тимощук
Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий
Зенит Зенит
Ярослав Годзюр Ярослав Годзюр
Андрей Воронин Андрей Воронин
Динамо Москва Динамо Москва
Иван Ордец Иван Ордец
Маркус Гиздоль Маркус Гиздоль
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Локомотив Локомотив
Футбол Футбол

Спорт тоже оказался под санкциями. Российские клубы забанили в еврокубках, сборную оставили без международных матчей. Но, кажется, это не все.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов FIFPro обратилась в ФИФА с предложением, чтобы иностранцы, играющие в России, могли расторгнуть контракты без каких-либо последствий.

В российском футболе сейчас выступают порядка 200 иностранцев, 133 из них – в Премьер-лиге. Есть и иностранные тренеры.

И отток уже начался.

«Динамо» сообщило, что Андрей Воронин покинул клуб – контракт расторгли по соглашению сторон. Украинский тренер забрал с собой сына, занимавшегося в академии «Динамо», и уехал в Германию, где живет его семья.

«Матч ТВ» сообщал, что Москву покинул и защитник Иван Ордец, но клуб опроверг: «В связи с многочисленными запросами СМИ информируем, что все игроки «Динамо» находятся в Москве».

Правда, это заявление не исключает того, что Ордец может уехать в ближайшее время.

• Немецкий тренер «Динамо» Сандро Шварц заявил, что понимает позицию Ордеца и Воронина, но сам покидать команду пока не планирует.

Из «Локомотива» ушел главный тренер Маркус Гиздоль. Агент тренера рассказал, что готовить команду к ближайшим матчам будет Марвин Комппер.

• Агент тренера «Спартака» Паоло Ваноли опроверг информацию, что итальянец покинет клуб. Спортивный директор Лука Каттани сказал, что останется.

Еще одна потеря «Локомотива» – бразильский защитник Пабло. По информации «РБ Спорт», футболист объявил о решении партнерам вчера вечером. Контракт игрока действует до 2024 года.

Из «Урала» уходит украинский вратарь Ярослав Годзюр. В России он выступал с 2008 года.

• Ярослав Ракицкий и Анатолий Тимощук не появились на матче «Зенита». Сергей Семак объяснил отсутствие помощника болезнью, а защитник может вообще не сыграть за петербургский клуб:

«Наверное, любой человек переживает и близко к сердцу принимает происходящее. Что касается Ярослава, он попросил дополнительно пару дней выходных, чтобы решить свои вопросы. Поэтому по личным вопросам он сегодня не принимал участия в игре и завтра должен быть на тренировке.

Можно ли допустить, что Ракицкий больше не сыграет за «Зенит»? Мне сложно сказать, у него три месяца действует контракт. Конечно, каждый человек принимает то решение, которое устраивает его, а также близких. На сегодняшний день информация, что он попросил пару дней выходных, и я пошел ему навстречу. А что будет дальше – не знаем».

• Иностранцы уходят не только из футбола. Из КХЛ уже уехал лучший бомбардир «Сибири» Ник Шор (10+16 в этом сезоне). Легионеры минского «Динамо» (имена пока не уточняются) тоже готовы расторгнуть контракты.

• В баскетболе начался массовый отток легионеров и иностранных тренеров. Тот же ЦСКА уже потерял Токо Шенгелию, Джоэла Боломбоя, Иффе Лундберга, Йоханнеса Фойгтманна, Марюса Григониса и Кевина Пангоса. Упорно ходят слухи о том, что к ним присоединяться Дани Хэкетт, Уилл Клайберн и главный тренер Димитрис Итудис.

Из баскетбольного «Зенита» уже по слухам ушли Джордан Ллойд, Тайсон Картер, Коннер Фрэнкэмп, Миндаугас Кузминскас и Артурас Гудайтис. Клуб объявил, что разрешил всем иностранным игрокам покинуть расположение команды. И если ничего не изменится, то «Зенит» будет играть костяком в виде Кулагин-Захаров-Карасев-Зубков-Пушков и молодежной командой. Даже если Хави Паскуаль никуда не собирается, то он ничего не спасет.

• Баскетбольная «Парма» (сейчас пятое место) потеряла весь штаб литовских тренеров, которые и создали это чудо. «Локомотив-Кубань» (седьмое место) расстался с вице-президентом Гинасом Руткаускасом, который отвечал в клубе за селекцию и акцент на развитие. «Нижний Новгород» (шестое место) лишился Роландса Фрейманиса, единственного легионера.

Скорее всего, этот пост ждет обновление.

Мы остались почти без всех международных соревнований. Очень длинный – и растущий – список

Фото: globallookpress.com/Pressefoto Rudel/Robin Rudel, Daniel Felipe Kutepov, Даниэль Ф/Global Look Press; premierliga.ru

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные