35 минут хватило Смолову на первый гол после возвращения в «Динамо». За «Локо» – только один мяч с августа

«Честно говоря, не ожидал такой поддержки, сентиментально было».

Федор Смолов удачно открыл вторую половину сезона. Для первого гола после возвращения в «Динамо» нападающему хватило 35 минут.

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Положение динамовцев укрепилось в самой концовке первого тайма, когда защитник «Химок» Филип Дагерстоль получил красную за грубый фол в центре поля. Арбитр Кирилл Левинков сначала достал желтую, но затем посмотрел ВАР – и поменял решение.

Правда, уже на старте второго тайма Левников уравнял составы. Роман Евгеньев наступил на ногу Ламкелю Зе и получил вторую желтую.

Смолов прервал молчание в РПЛ – у него один гол за «Локо» с сентября

• Федор в октябре положил «Рубину», а до этого не отличался за клуб с 27 августа – забил как раз «Динамо» (1:1). Это восьмой гол Федора в 15 матчах РПЛ в этом сезоне.

• За родное «Динамо» Смолов забил спустя 3926 дней. Для пущей символичности нападающий взял себе 40-й номер, под котором выступал в начале карьеры.

«Эмоции классные, очень рад вернуться в состав «Динамо», еще и забить, – сказал Федор в интервью клубному ТВ. – Очень приятно. Самое важное, что взяли три очка. Честно говоря, не ожидал такой поддержки, сентиментально было. Спасибо болельщикам».

«Локо» и Смолов давно шли к расставанию. Зимой форвард мог перейти в один из клубов МЛС

Смолов – лидер первой части РПЛ по количеству ударов (51, в пересчете на 90 минут немного чаще бьют Джон Кордоба и Малком). Но с голами не ладилось, после поражения от тульского «Арсенала» (1:3) форвард не скрывал раздражения при общении с болельщиками: «Как тренируемся, так и играем».

А позже раскрыл детали: «Спад «Локомотива» связываю со сменой тренера и попыткой по ходу сезона полностью перестроить игру команды. Вряд ли это может привести к хорошим результатам. Игровая модель и требования кардинально изменились, поэтому без должной физической готовности нужно проводить очень много тактических и теоретических занятий, а по ходу сезона это сложно сделать».

Зимой Федор был настроен на уход – и убрал «Динамо», несмотря на интерес из МЛС.

«Как только узнал об интересе со стороны «Динамо» и о том, что переход возможен, сосредоточился только на этом варианте, – говорил Федор сразу после перехода. – Где-то даже не до конца верил, что получится. Думал, вдруг что-то не сложится. Очень хочу помочь команде! Всего два очка от лидера, вся борьба впереди, и мои мысли сейчас только о том, как выходить на поле и побеждать. Искренне рад вновь оказаться дома».

Пока в лайв таблице «Динамо» вышло на первое место. Гонка с «Зенитом» ожидается напряженной.

Фото: fcdm.ru