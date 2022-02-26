Первый приговор по договорнякам в России: наказали тренера и шестерых игроков «Черноморца»

Историческое событие: в России вынесли первый приговор по уголовному делу о договорном матче. Речь об игре «Чайки» с «Черноморцем» в 2019-м в рамках ПФЛ.

Тогдашнего главного тренера «Черноморца» Хазрета Дышекова признали виновным и оштрафовали на 400 тысяч рублей, шестерых игроков – на суммы от 290 до 350 тысяч.

За событиями этого дела вы могли следить уже долгое время, но теперь суммируем ключевые эпизоды.

• «Чайка» впервые попала в скандал в 2019-м, когда выходила в ФНЛ и боролась с «Урожаем» (который сейчас поднялся в первую лигу под названием «Кубань»). Выяснилось, что перед матчем с «Черноморцем» (3:1) игрокам новороссийской команды заплатили, чтобы они обеспечили нужный результат песчанокопцам, боровшимся за выход в ФНЛ.

•‎ Началось все с обращения «Урожая», который соседствовал с «Чайкой» в таблице: они обвинили «Черноморец» в нечестной игре. МВД и РФС провели проверку и нашли доказательства: ключевыми стали показания одного из новороссийцев, который подтвердил, что команде дали денег. По итогам того разбирательства КДК троих игроков «Черноморца» отстранили на три года, тренера Хазрета Дышекова – на год, еще год бана за компанию получил Дмитрий Градиленко, спортдир «Урожая» – за подтвержденную стимуляцию деньгами игроков новороссийской команды.

•‎ Следом дело попало в суд. Версия следствия: накануне матча с исполнительный директор «Чайки» Олег Баян предложил главному тренеру команды «Черноморца» Хазрету Дышекову обеспечить проигрыш команды из Новороссийска за вознаграждение не менее 500 тысяч рублей. Тренер согласился и убедил шестерых игроков – полузащитников Алексея Кузнецова и Станислава Резникова, защитников Анатолия Пуляева, Даниила Лезгинцева и Ивана Юдина, а также вратаря Максима Швагирева играть не в полную силу.

•‎ Делом заинтересовались за пределами региона – например, рассматривал все суд в Воронеже, хотя должен был суд в Краснодаре. Дело передали из Южного федерального округа по настоянию Генпрокуратуры из-за владельца «Чайки» – Андрея Чайки, депутата Заксобрания Ростовской области и руководителя «значимых для Южного и Северо-Кавказского федеральных округов коммерческих организаций, входящих в группу компаний с совокупным доходом более 3 млрд рублей».

• Дело исполнительного директора Баяна выделили в отдельное производство. В ходе расследования КДК он успешно прошел детектор лжи, его вину не подтвердили. Но вскоре дисквалифицировали по другому вопросу – игре на ставках. А уже потом всплыли и договорняки – и, похоже, его дело чуть затянулось.

А летом 2021-го «Чайку» сослали в ФНЛ-2, исключив из ФНЛ за неделю до начала сезона. И нет, решающим фактором стала совсем не игра с «Черноморцем»!

•‎ КДК признал, что матч «Чайка» – «Ангушт» в 2018-м был договорным. Игра состоялась 21 октября и закончилась со счетом 5:0 в пользу песчанокопцев (как и игра первого круга, но она чистая). До этого договорными признали два других матча «Чайки» – в Кубке того же сезона с «Армавиром» (2:0) и в первенстве ПФЛ с «Дружбой» (1:0).

•‎ Главный фигурант дела – все тот же (бывший) исполнительный директор «Чайки» Олег Баян. Его за это второй раз отстранили от футбола – пожизненно. Именно Баяна признали виновным в организации тех матчей.

•‎ Пожизненно отстранен и бывший судья РПЛ Сергей Костевич, который работал на матче с «Ангуштом». 34-летний Костевич был одним из самых перспективных судей, которых привел в Премьер-лигу Роберто Розетти, однако там его хватило только на 10 матчей за три года, а потом его отправили в низшие лиги. Также на пять лет от футбола отстранен инспектор Валерий Булыгин, работавший на той встрече.

Но пока что органы до этих матчей не добрались.

Фото: vk.com/chaykafc