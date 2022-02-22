«Химки» второй раз за сезон уволили Черевченко и… снова ждут Юрана! И все это за четыре дня до РПЛ

Родная лига.

«Химки» активно провели трансферное окно: 11 новичков, среди которых опытные Жирков, Мамаев, Григалава, бельгийский нападающий Ламкель Зе и защитник «Браги» Бруну Виана.

Уже после завершения сборов пришла еще одна интересная новость: «Химки» отправили в отставку главного тренера Игоря Черевченко – второй раз за сезон. До этого увольняли 25 октября из-за плохих результатов, но замену не нашли – и вернули Черевченко.

Скорее всего, и в этот раз виноваты результаты, только уже на сборах. В последнем матче «Химки» проиграли «Крыльям Советов» 3:7, и гендиректор клуба Владимир Габулов сказал, что команде нужна эмоциональная встряска перед рестартом чемпионата.

Отвечать за нее будет, судя по всему, Сергей Юран. «Матч ТВ» пишет, что переговоры с тренером уже провел главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов. Юран пока работает в «СКА-Хабаровск», который идет пятым в ФНЛ.

Юран спас «Химки» от вылета в 2008-м. С ним не продлили контракт, хотя «была устная договоренность»

Забавно, что Черевченко уволили дважды за сезон, а Юран приходит в «Химки» уже в третий раз. Первый был еще в 2008-м, когда Юран возглавил команду во время Евро.

После первой части чемпионата «Химки» под руководством Славолюба Муслина шли на уверенном 16-м месте с одной победой в 11 турах. Юран поднял команду на 14-е место и оставил в Премьер-лиге.

А потом ушел со скандалом. В ноябре контракт тренера с клубом закончился, Юран рассчитывал на продление, но этого не случилось.

«Мне говорили: если сохраню команду в Премьер-лиге, то остаюсь еще на год, – рассказывал Сергей. – Меня так воспитали – привык доверять людям на слово. Остается только сожалеть, что есть такие руководители. У нас и сейчас был подписан второй контракт – на второй год. Не знаю, куда они его дели. Теперь буду доверять дела юристам».

Тогда же обсуждали слияние «Химок» и «Сатурна» из-за тяжелого финансового положения подмосковного клуба, но все успокоилось, и в новый сезон клуб повел Константин Сарсания.

Легендарный Юран-2020: вывел «Химки» в финал Кубка, уговорил клуб заявиться в РПЛ и сам искал инвесторов

Юран вернулся в «Химки» в январе 2020-го – в команду, которая шла на третьем месте в ФНЛ. Клуб только что заявил, что задача выхода в РПЛ снята, после чего тренер Андрей Талалаев ушел. Как раз его и заменил Юран.

С ним «Химки» на сборах взяли Кубок ФНЛ – в финале обыграли воронежский «Факел» со счетом 7:0. Правда, это был не совсем воронежский «Факел», скорее даже совсем не он. Настоящая команда улетела с Кипра за пару часов до матча, поэтому играли дублеры «Урала» и «Уфы», футболисты «Шинника» и вратарь из чемпионата Кипра.

И все-таки трофей.

В официальных матчах все тоже было неплохо: в четвертьфинале Кубка России убрали «Торпедо» 5:1, а победа и ничья в первых турах ФНЛ подняли команду на второе место. Дальше ФНЛ остановили из-за коронавируса.

С марта по июль команда сидела без игр, а потом в полуфинале неожиданно обыграла «Урал» 3:1. В финале до последнего упирались против «Зенита», но пропустили в концовке с пенальти.

Все эти месяцы между паузой в чемпионате и финалом Кубка «Химки» жили в мыльной опере – клуб 15 раз менял решение насчет участия в РПЛ (туда выводило второе место в ФНЛ), а главным идеологом продвижения был как раз Сергей Юран. В апреле источник Sports.ru сообщил, что руководство области мучительно ищет инвестора, и самый активный участник этого поиска – главный тренер:

«Юран – главная движущая сила в поиске денег. Каждый день говорит нам: «Химки» будут в РПЛ».

Переговоры с инвесторами продолжались до июля. После победы в полуфинале Кубка над «Уралом» Юран выступил с мощным заявлением:

«В последнее время мне поступила информация из нескольких источников. Почему нам мешают зайти в РПЛ? Оказывается, как мне говорят источники, наше место в Премьер-лиге якобы уже продано! И деньги лежат на депозите. Поэтому я хочу обратиться к РФС и к прокуратуре Московской области, чтобы они взяли эту ситуацию на контроль!»

Спустя четыре дня «Химки» официально заявили: команда в РПЛ, губернатор Воробьев нашел деньги. И неожиданно Юрана отправили в отставку. Сам тренер заявил, что его кандидатуру не согласовали со «Спартаком» – якобы московский клуб согласился финансировать «Химки».

Юран даже обещался пойти с жалобой в УЕФА и Спортивный арбитражный суд и обвинял во всем Газизова:

«В футбольных кругах мне так рассказывали, что Газизов пришел, и ему надо Федуну доказать, что это действительно правильное решение. Разговор какой: 6 очков будут из «Уфы», то есть они будут подкладываться под «Спартак». И «Химки». Это 12 очков».

Журналист Сергей Егоров писал, что Юран требовал увеличения зарплаты с 500 тысяч рублей до 2,5 миллионов – и именно поэтому его уволили. В поддержку тренера высказывались болельщики и футболисты, в итоге клуб и тренер расстались друзьями. Юран забрал назад обвинения в адрес «Химок» и «Спартака», обвинив во всем журналистов, которые его «неправильно интерпретировали».

На место Юрана тогда пришел Дмитрий Гунько, который продержался до конца сентября – уволили из-за ужасных результатов. Сергей, кстати, заявил, что готов вернуться в «Химки» ради команды и престижа области. Но «Химки» выбрали Черевченко, а сам Юран уехал в «СКА-Хабаровск».

А теперь круг замкнулся. Юран все-таки поработает с «Химками» в РПЛ.

Фото: vk.com/fckhimki_official; commons.wikimedia.org/Mikhail Slain